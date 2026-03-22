कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति के बिजली के खंभे पर चढ़ने से ट्रेन सेवाएं प्रभावित
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस घटना की वजह से कम से कम दो मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें और तीन मुंबई लोकल ट्रेनें रोक दी गईं.
By PTI
Published : March 22, 2026 at 6:42 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण स्टेशन पर रविवार को एक व्यक्ति के ओवरहेड उपकरण (ओएचई) के खंभे पर चढ़ने और पटरी पर गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब दो बजे घटी जब एक व्यक्ति प्लेटफार्म 1, 1ए और 2 पर बिजली आपूर्ति करने वाले खंभे पर चढ़ गया.
मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि सुरक्षा उपाय के तौर पर ठाकुरली और अंबिवली के बीच डाउन लाइन पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिसके चलते दूसरे राज्यों में जाने वाली दो ट्रेनें और तीन उपनगरीय लोकल ट्रेनों की सेवा बाधित हुईं.
राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के एक अधिकारी ने बताया कि 35 वर्षीय व्यक्ति, जिसके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का संदेह है, अधिकारियों और यात्रियों की बार-बार अपील के बावजूद ओएचई के खंभे पर डटा रहा. इसके बाद वह फिसलकर पटरी पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं.
कल्याण जीआरपी के वरिष्ठ निरीक्षक पंढरी कांडे ने बताया, "घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है."
यह मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर दिन के दौरान उपनगरीय सेवाओं में दूसरी बड़ी बाधा है. अधिकारियों ने बताया कि सुबह के समय ठाणे जिले के खडावली रेलवे स्टेशन पर एक क्रेन की जिप वायर ओवरहेड तार में उलझ जाने से दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई.
यह बाधा कासारा-कल्याण खंड में प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य के लिए तड़के 2.45 बजे से चार बजे तक निर्धारित क्रेन ब्लॉक के दौरान उत्पन्न हुई. उन्होंने बताया कि मरम्मत कार्य के बाद कल्याण और कासारा के बीच ट्रेन सेवाएं सुबह छह बजे के बाद फिर से बहाल कर दी गईं.
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