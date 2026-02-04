ETV Bharat / bharat

'समय पर नहीं चल रही ट्रेनें', संसदीय समिति ने जताई चिंता

नई दिल्ली : संसद की एक समिति ने पाया कि ट्रेनों के आवागमन संबंधी समय पाबंदी में कमी आई है और यह 2021-22 में 90 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 78.67 प्रतिशत रह गई. समिति ने ट्रेनों की आवाजाही का समय दर्ज करने के भारतीय रेलवे के तरीके को "भ्रामक" बताया. संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने बुधवार को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट "भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में समय की पाबंदी और यात्रा का समय" में सभी प्रकार की ट्रेनों के समय की पाबंदी का अध्ययन किया और इसे बेहतर बनाने के लिए कई उपाय सुझाए. इसमें बताया गया कि 2015-16 में ट्रेनों की समय पाबंदी 77.51 प्रतिशत थी, जबकि 2018-19 में यह 69.23 प्रतिशत और 2021-22 में काफी सुधार के साथ 90.48 प्रतिशत हो गई. समिति ने पाया कि 2023-24 में समय की पाबंदी का प्रदर्शन फिर से घटकर 73.62 प्रतिशत हो गया, जिसके बाद 2024-25 में (अगस्त तक) इसमें कुछ सुधार होकर यह 78.67 प्रतिशत हो गया. समय की पाबंदी को रिकॉर्ड करने के तरीकों पर सवाल उठाते हुए, रिपोर्ट में कहा गया, "समिति ऑडिट देखकर यह संज्ञान लेती है कि भारतीय रेलवे ट्रेनों की समय की पाबंदी को उन स्टेशनों पर मापता है जहां यात्रा समाप्त होती है। जबकि, अन्य देशों में, इसे शुरुआती बिंदु, बीच के स्टेशन और अंतिम स्टेशनों पर मापा जाता है."