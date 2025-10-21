'चलते-चलते क्यों अलग हो जाते हैं ट्रेन के डिब्बे', रेलवे के इंजीनियरों ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
ट्रेन के डिब्बों के अलग होने, धुरी गर्म होने के बढ़ते मामलों से सुरक्षा पर असर पड़ सकता है: रेलवे
By PTI
Published : October 21, 2025 at 8:11 PM IST
नई दिल्ली : रेलवे के यांत्रिक इंजीनियरों ने कहा है कि ट्रेन के डिब्बों के अलग होने और धुरी के अधिक गर्म हो जाने के कारण पहिए जाम होने और पटरी से उतरने की बढ़ती घटनाओं से सुरक्षा प्रभावित होती है तथा इसके लिए विस्तृत जांच एवं सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है.
हाल में ओडिशा के पुरी में आयोजित एक सम्मेलन में परिचालन सुरक्षा पर चर्चा करते हुए प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों (पीसीएमई) ने इन मुद्दों पर चिंता व्यक्त की. रेलवे बोर्ड ने सम्मेलन का विवरण हाल में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा. विवरण के अनुसार, पहियों की धुरी के गर्म होने के कारण रेलवे लाइनों में रुकावट, डिब्बों का अलग होना तथा अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.
दस्तावेज में कहा गया है कि इन मुद्दों की विस्तार से जांच की जानी चाहिए तथा प्राथमिकता के आधार पर डिजाइन और रखरखाव के पहलुओं में सुधार जैसे कदम उठाए जाने चाहिए. इसमें कहा गया, "गर्म धुरी और ट्रेन के डिब्बों के अलग होने की समस्या का समाधान वैश्विक प्रथाओं और मामलों की विस्तृत समीक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे मूल कारणों की पहचान हो सके और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सके."
इसमें कहा गया है कि भारतीय रेलवे को प्रतिदिन गर्म धुरी से संबंधित औसतन तीन मामलों का सामना करना पड़ रहा है और डिब्बों के अलग होने की संख्या भी अधिक है. दस्तावेज़ में कहा गया, ‘‘कमियों को दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठ और समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए. एआई और संबंधित उपकरणों जैसी नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करके डिब्बों की निगरानी पर ज़ोर दिया गया. यह भी निर्णय लिया गया कि ‘हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर’ की खरीद केंद्रीय स्तर पर की जाएगी, और इस खरीद के लिए उत्तर रेलवे को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा."
भारतीय रेलवे ने रेल नेटवर्क में विभिन्न लाइन के किनारे के स्थानों पर ‘हॉट बॉक्स डिटेक्टर’ (एचबीडी) लगाए हैं. जब ट्रेन इस उपकरण के ऊपर से गुज़रती हैं, तो यह पहिए की धुरी के ज़्यादा गर्म होने का पता लगा सकता है और ट्रेन के चालक दल को तुरंत सूचित कर सकता है.
दस्तावेज में कहा गया, ‘‘प्रत्येक एचबीडी इकाई का एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए ताकि दोषपूर्ण कल पुर्जों का पहले से ही पता लगाया जा सके, जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. आरडीएसओ (अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन) इसके लिए आवश्यक प्रोटोकॉल विकसित करेगा."
यांत्रिक विशेषज्ञ मालवाहक गलियारे पर गर्म धुरी से संबंधित असामान्य मामलों के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि उनके अनुसार, जुलाई 2025 तक, गलियारे पर धुरी के गर्म होने से संबंधित 49 प्रतिशत मामले सामने आए.
