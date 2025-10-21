ETV Bharat / bharat

'चलते-चलते क्यों अलग हो जाते हैं ट्रेन के डिब्बे', रेलवे के इंजीनियरों ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

नई दिल्ली : रेलवे के यांत्रिक इंजीनियरों ने कहा है कि ट्रेन के डिब्बों के अलग होने और धुरी के अधिक गर्म हो जाने के कारण पहिए जाम होने और पटरी से उतरने की बढ़ती घटनाओं से सुरक्षा प्रभावित होती है तथा इसके लिए विस्तृत जांच एवं सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है.

हाल में ओडिशा के पुरी में आयोजित एक सम्मेलन में परिचालन सुरक्षा पर चर्चा करते हुए प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों (पीसीएमई) ने इन मुद्दों पर चिंता व्यक्त की. रेलवे बोर्ड ने सम्मेलन का विवरण हाल में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा. विवरण के अनुसार, पहियों की धुरी के गर्म होने के कारण रेलवे लाइनों में रुकावट, डिब्बों का अलग होना तथा अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

दस्तावेज में कहा गया है कि इन मुद्दों की विस्तार से जांच की जानी चाहिए तथा प्राथमिकता के आधार पर डिजाइन और रखरखाव के पहलुओं में सुधार जैसे कदम उठाए जाने चाहिए. इसमें कहा गया, "गर्म धुरी और ट्रेन के डिब्बों के अलग होने की समस्या का समाधान वैश्विक प्रथाओं और मामलों की विस्तृत समीक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे मूल कारणों की पहचान हो सके और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सके."

इसमें कहा गया है कि भारतीय रेलवे को प्रतिदिन गर्म धुरी से संबंधित औसतन तीन मामलों का सामना करना पड़ रहा है और डिब्बों के अलग होने की संख्या भी अधिक है. दस्तावेज़ में कहा गया, ‘‘कमियों को दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठ और समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए. एआई और संबंधित उपकरणों जैसी नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करके डिब्बों की निगरानी पर ज़ोर दिया गया. यह भी निर्णय लिया गया कि ‘हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर’ की खरीद केंद्रीय स्तर पर की जाएगी, और इस खरीद के लिए उत्तर रेलवे को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा."