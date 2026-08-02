राजस्थान में नाथद्वारा-देवगढ़ ब्रॉडगेज लाइन पर जल्द दौड़ेगी ट्रेन, निरीक्षण पूरा
राजस्थान में नाथद्वारा-देवगढ़ ब्रॉडगेज लाइन से नाथद्वारा आने वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को परिवहन का तेज, अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्प मिलेगा. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : August 2, 2026 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली: राजस्थान के नाथद्वारा और देवगढ़ के बीच रेलवे कनेक्टिविटी जल्द शुरू हो सकती है. इस रेलवे लाइन से राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत के बड़े रेलवे नेटवर्क और फ्रेट कॉरिडोर के लिए सीधा ब्रॉड-गेज रेल लिंक मिलेगा. साथ ही इससे इलाके में परिवहन में सुधार होगा और स्थानीय यात्रियों को फायदा होगा.
इस रेल प्रोजेक्ट के फायदों के बारे में बताते हुए, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि नाथद्वारा-देवगढ़ रेल खंड अभी विकास के काम के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में है. सभी जरूरी निरीक्षण, मंजूरी और दूसरी प्रक्रियाओं से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, रेलवे इस खंड पर ट्रेन चलाने की इजाजत देगा. अधिकारी ने कहा, "यह रेल खंड जल्द ही ट्रेन संचालन के लिए खुलने की उम्मीद है."
रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) ने हाल ही में इस रेल खंड का सफल निरीक्षण किया ताकि यह परखा जा सके कि यात्री ट्रेन संचालन शुरू करने से पहले सभी सुरक्षा मानकों को पूरा किया गया है. इस नई ब्रॉड-गेज लाइन के चालू होने से दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों और अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है. इसके अलावा, नई रेल सेवा नाथद्वारा के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल पर आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए परिवहन का एक तेज, अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्प प्रदान करेगी.
मारवाड़-मावली : यह 134.68 किमी का गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट वित्तीय वर्ष 2017-18 में मंजूर किया गया था और इसे 968.92 करोड़ रुपये की लागत के साथ पूरा किया गया था. गेज कन्वर्जन के बाद, यह इलाका ब्रॉड-गेज लाइन के जरिये राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत के बड़े रेल नेटवर्क और ट्रैफिक कॉरिडोर से सीधे जुड़ जाएगा.
लावा सरदारगढ़-नाथद्वारा : इस नए ब्रॉडगेज रेल खंड का निर्माण और विद्युतीकरण – जो देवगढ़ मदारिया-नाथद्वारा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट का हिस्सा है – पूरा हो गया है. हाल ही में रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने निरीक्षण किया था. रेलवे के इस गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट के तहत, लावा सरदारगढ़ से नाथद्वारा तक फैले नए 42.64 किलोमीटर ब्रॉड-गेज रेल खंड का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. निरीक्षण के दौरान, 121 किमी प्रति घंटे की गति से एक स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया.
पुल और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर: इस रेल खंड पर एक अहम पुल (कुल लंबाई 439.20 मीटर), 05 बड़े पुल और 80 छोटे पुल बनाए गए हैं. सभी पुलों को 25-टन लोडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया है.
यात्रियों की सुरक्षा : लेवल क्रॉसिंग को खत्म करके यात्रियों और सड़क यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 35 लिमिटेड हाइट सबवे (LHS), 02 सबवे और 02 रोड ओवर ब्रिज (ROB) बनाए गए हैं. केवल 03 लेवल क्रॉसिंग को इंटरलॉक्ड और मैन्ड क्रॉसिंग के रूप में रखा गया है.
मॉडर्न सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम : इस रेल खंड के सभी 04 ब्लॉक स्टेशनों (नाथद्वारा, कांकरोली, कुंवारिया और लावा सरदारगढ़) पर स्टैंडर्ड-III इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) और मल्टी-एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग (MACLS) सिस्टम लगाए गए हैं. सुरक्षित ट्रेन ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए 'हॉट स्टैंडबाय' तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल एक्सल काउंटर पर आधारित पूर्ण ब्लॉक पद्धति (Absolute Block Working) का उपयोग किया गया है. आपात संचार के लिए पूरे 42.64 किमी खंड में 6-क्वाड केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल (OFC) बिछाई गई है.
स्टेशन और यात्री सुविधाएं : लावा सरदारगढ़, कांकरोली, और कुंवारिया: ये तीन-लाइन क्रॉसिंग स्टेशन हैं जिनमें 580 से 600 मीटर लंबे हाई-लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म शेल्टर, मॉडर्न वेटिंग हॉल, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, और सुरक्षित आने-जाने के लिए सबवे/फुट ओवर-ब्रिज (FOB) हैं.
सोनियाना मेवाड़ और बेजनल : इन्हें नए ब्रॉड-गेज हॉल्ट स्टेशनों के रूप में विकसित किया गया है, जिनमें नए स्टेशन भवन, बुकिंग कार्यालय, 400 मीटर से अधिक लंबाई के उच्च-स्तरीय प्लेटफॉर्म और शेड शामिल हैं. सभी स्टेशनों पर और स्टेशन परिसर के भीतर शत-प्रतिशत ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटें और जीपीएस-सिंक्रनाइज घड़ियां लगाई गई हैं.
यात्रियों और पर्यटकों के लिए फायदे : यह नया ब्रॉड-गेज रेल खंड दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों और अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे इलाकों के सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज करेगा. इसके अलावा, यह रेल सेवा नाथद्वारा के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए यात्रा का एक आसान और तेज विकल्प देगी.
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