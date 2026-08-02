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राजस्थान में नाथद्वारा-देवगढ़ ब्रॉडगेज लाइन पर जल्द दौड़ेगी ट्रेन, निरीक्षण पूरा

नई दिल्ली: राजस्थान के नाथद्वारा और देवगढ़ के बीच रेलवे कनेक्टिविटी जल्द शुरू हो सकती है. इस रेलवे लाइन से राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत के बड़े रेलवे नेटवर्क और फ्रेट कॉरिडोर के लिए सीधा ब्रॉड-गेज रेल लिंक मिलेगा. साथ ही इससे इलाके में परिवहन में सुधार होगा और स्थानीय यात्रियों को फायदा होगा.

इस रेल प्रोजेक्ट के फायदों के बारे में बताते हुए, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि नाथद्वारा-देवगढ़ रेल खंड अभी विकास के काम के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में है. सभी जरूरी निरीक्षण, मंजूरी और दूसरी प्रक्रियाओं से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, रेलवे इस खंड पर ट्रेन चलाने की इजाजत देगा. अधिकारी ने कहा, "यह रेल खंड जल्द ही ट्रेन संचालन के लिए खुलने की उम्मीद है."

रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) ने हाल ही में इस रेल खंड का सफल निरीक्षण किया ताकि यह परखा जा सके कि यात्री ट्रेन संचालन शुरू करने से पहले सभी सुरक्षा मानकों को पूरा किया गया है. इस नई ब्रॉड-गेज लाइन के चालू होने से दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों और अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है. इसके अलावा, नई रेल सेवा नाथद्वारा के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल पर आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए परिवहन का एक तेज, अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्प प्रदान करेगी.

नाथद्वारा-देवगढ़ ब्रॉडगेज लाइन की विशेषताएं (ETV Bharat GFX)

मारवाड़-मावली : यह 134.68 किमी का गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट वित्तीय वर्ष 2017-18 में मंजूर किया गया था और इसे 968.92 करोड़ रुपये की लागत के साथ पूरा किया गया था. गेज कन्वर्जन के बाद, यह इलाका ब्रॉड-गेज लाइन के जरिये राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत के बड़े रेल नेटवर्क और ट्रैफिक कॉरिडोर से सीधे जुड़ जाएगा.

लावा सरदारगढ़-नाथद्वारा : इस नए ब्रॉडगेज रेल खंड का निर्माण और विद्युतीकरण – जो देवगढ़ मदारिया-नाथद्वारा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट का हिस्सा है – पूरा हो गया है. हाल ही में रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने निरीक्षण किया था. रेलवे के इस गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट के तहत, लावा सरदारगढ़ से नाथद्वारा तक फैले नए 42.64 किलोमीटर ब्रॉड-गेज रेल खंड का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. निरीक्षण के दौरान, 121 किमी प्रति घंटे की गति से एक स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया.