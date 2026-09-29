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साहिबगंज में गंगा नदी के कटाव से मालदा रेल खंड पर बढ़ा खतरा! जानें, ट्रेनों के परिचालन पर कितना पड़ा असर

साहिबगंज: मालदा रेल खंड पर बरहरवा-साहिबगंज रेलखंड के महाराजपुर और सकरीगली के बीच झुंझरी पुल के समीप मंगलवार दोपहर अचानक गंगा का कटाव तेज होने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया.

डाउन लाइन के पोल संख्या 219/32 के पास मिट्टी धंसने और कटाव तेजी से बढ़ने की सूचना मिलते ही रेलवे ने तत्काल बचाव एवं कटावरोधी कार्य शुरू कर दिया. गंगा का पानी अब रेल पटरी से करीब 20 मीटर की दूरी तक पहुंच गया है. जिससे रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेलवे कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर गर्दी, बोल्डर, गिट्टी समेत अन्य सामग्री की मदद से कटाव को रोकने और धंसी मिट्टी की मरम्मत का काम शुरू किया. रेलवे प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर ट्रैक को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है.

गंगा नदी से मिट्टी का कटाव (ETV Bharat)

क्या कहा स्टेशन मास्टर ने

महाराजपुर स्टेशन प्रबंधक अमरजीत कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर अचानक पोल संख्या 219/32 के समीप मिट्टी धंसने की सूचना मिली. इसकी जानकारी तत्काल रेल विभाग के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर बोल्डर, गर्दी और अन्य सामग्री डालकर धंसे हुए हिस्से की मरम्मत शुरू कर दी. कटाव को देखते हुए रेलवे ने यात्री ट्रेनों के परिचालन में भी बदलाव किया.

कई ट्रेनें हुईं रद्द

साहिबगंज से रामपुरहाट जाने वाली डाउन पैसेंजर ट्रेन संख्या 63406 को रद्द कर दिया गया. वहीं जमालपुर से रामपुरहाट जाने वाली 53408 डाउन पैसेंजर ट्रेन को साहिबगंज स्टेशन तक ही रोक दिया गया. इधर, शाम करीब पांच बजे साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या तीन पर साहिबगंज से रामपुरहाट जाने वाली लोकल ट्रेन को रोक दिया गया. ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री पहले ही स्टेशन पहुंच चुके थे लेकिन करीब डेढ़ घंटे तक ट्रेन के रुके रहने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. रेलवे प्रशासन की ओर से कटाव की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.