साहिबगंज में गंगा नदी के कटाव से मालदा रेल खंड पर बढ़ा खतरा! जानें, ट्रेनों के परिचालन पर कितना पड़ा असर
साहिबगंज में गंगा नदी के कटाव के कारण मालदा रेलखंड की कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है.
Published : September 29, 2026 at 10:31 PM IST
साहिबगंज: मालदा रेल खंड पर बरहरवा-साहिबगंज रेलखंड के महाराजपुर और सकरीगली के बीच झुंझरी पुल के समीप मंगलवार दोपहर अचानक गंगा का कटाव तेज होने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया.
डाउन लाइन के पोल संख्या 219/32 के पास मिट्टी धंसने और कटाव तेजी से बढ़ने की सूचना मिलते ही रेलवे ने तत्काल बचाव एवं कटावरोधी कार्य शुरू कर दिया. गंगा का पानी अब रेल पटरी से करीब 20 मीटर की दूरी तक पहुंच गया है. जिससे रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेलवे कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर गर्दी, बोल्डर, गिट्टी समेत अन्य सामग्री की मदद से कटाव को रोकने और धंसी मिट्टी की मरम्मत का काम शुरू किया. रेलवे प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर ट्रैक को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है.
क्या कहा स्टेशन मास्टर ने
महाराजपुर स्टेशन प्रबंधक अमरजीत कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर अचानक पोल संख्या 219/32 के समीप मिट्टी धंसने की सूचना मिली. इसकी जानकारी तत्काल रेल विभाग के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर बोल्डर, गर्दी और अन्य सामग्री डालकर धंसे हुए हिस्से की मरम्मत शुरू कर दी. कटाव को देखते हुए रेलवे ने यात्री ट्रेनों के परिचालन में भी बदलाव किया.
कई ट्रेनें हुईं रद्द
साहिबगंज से रामपुरहाट जाने वाली डाउन पैसेंजर ट्रेन संख्या 63406 को रद्द कर दिया गया. वहीं जमालपुर से रामपुरहाट जाने वाली 53408 डाउन पैसेंजर ट्रेन को साहिबगंज स्टेशन तक ही रोक दिया गया. इधर, शाम करीब पांच बजे साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या तीन पर साहिबगंज से रामपुरहाट जाने वाली लोकल ट्रेन को रोक दिया गया. ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री पहले ही स्टेशन पहुंच चुके थे लेकिन करीब डेढ़ घंटे तक ट्रेन के रुके रहने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. रेलवे प्रशासन की ओर से कटाव की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
मालदा डीआरएम करेंगे निरीक्षण
मालदा के एडीआरएम समेत अन्य रेल अधिकारी महाराजपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि भागलपुर से साहिबगंज की ओर आने वाली सभी ट्रेनों की रुट बदल दी गई है.
साहिबगंज–बरहरवा सेक्शन में सकरीगली और महाराजपुर स्टेशनों के बीच गंगा नदी के तटबंध को काटने के कारण, यात्री और मालगाड़ियों के लिए डाउन लाइन बंद रहेगी. जिससे इन ट्रेनों का नियमन किया जाएगा.
ट्रेनें रद्द
- 63073 रामपुरहाट – साहिबगंज मेमू (29.9.2026 को शुरू होने वाली यात्रा).
- 63406 साहिबगंज – रामपुरहाट मेमू (29.9.2026 को शुरू होने वाली यात्रा).
- 63074 साहिबगंज – रामपुरहाट मेमू (30.9.2026 को शुरू होने वाली यात्रा).
- 13428 साहिबगंज – हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस (30.9.2026 को शुरू होने वाली यात्रा).
ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन
- भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट के रास्ते डायवर्ट की गई.
- 13024 गया – हावड़ा एक्सप्रेस (29.9.2026 को शुरू होने वाली यात्रा).
- 13404 भागलपुर – रांची वनांचल एक्सप्रेस (29.9.2026 को शुरू होने वाली यात्रा).
- 13072 जमालपुर – हावड़ा एक्सप्रेस (29.9.2026 को शुरू होने वाली यात्रा).
- जमालपुर-मुंगेर-कटिहार के रास्ते डायवर्ट की गई.
- 15657 दिल्ली – कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल (28.9.2026 को शुरू होने वाली यात्रा).
- 15744 भटिंडा – बालुरघाट फरक्का एक्सप्रेस (28.9.2026 को शुरू होने वाली यात्रा).
- इनके रास्ते डायवर्ट की गई किऊल-झाझा-आसनसोल-खाना.
- 03030 नटेसर-हावड़ा स्पेशल (यात्रा 29.9.2026 से शुरू).
इसके अलावा, 53408 जमालपुर-रामपुरहाट पैसेंजर (29.9.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) और 13410 किउल-मालदा टाउन एक्सप्रेस (29.9.2026 को शुरू होने वाली यात्रा) साहिबगंज में समाप्त हो जाएगी.
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