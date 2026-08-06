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यमुना नदी पर नए पुल से ट्रेन संचालन शुरू: पुराने 'लोहे के पुल' का मिला नया विकल्प, सुरक्षित हुआ 160 साल पुराना इतिहास

पुराने 'लोहे के पुल' का मिला नया विकल्प ( Etv Bharat )

इस महत्वपूर्ण बदलाव के संबंध में ईटीवी भारत से खास बातचीत में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यमुना नदी पर बनाए गए नए आधुनिक रेलवे पुल से ट्रेनों का सफल संचालन शुरू कर दिया गया है. पुरानी दिल्ली से पूर्वी भारत की ओर जाने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों को अब इसी नए रूट पर शिफ्ट कर दिया गया है. पुराने लोहे के पुल पर सुरक्षा कारणों से गति सीमा बहुत कम रखनी पड़ती थी, जिससे बैक-टू-बैक ट्रेनें फंसी रहती थीं. अब नए पुल पर ट्रेनें अपनी पूरी सामान्य रफ्तार से दौड़ रही हैं. इसके अतिरिक्त पुराना रेल-रोड ब्रिज कम ऊंचाई पर स्थित था, जिसके कारण मानसून के दौरान यमुना नदी का जलस्तर बढ़ते ही ट्रेनों और सड़क यातायात को बंद करना पड़ता था. इसकी वजह से ट्रेनों का संचालन बहुत ज्यादा प्रभावित होता था ट्रेनों को डाइवर्ट कर दूसरे रूट से निकालना पड़ता था. नए पुल की अधिक ऊंचाई होने के कारण अब यह समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है.

रेल यातायात को गति देने और इस ऐतिहासिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए वर्ष 1998 में स्वीकृत और 2003 में शुरू की गई नए यमुना ब्रिज की योजना लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार अब 2026 में पूरी हो चुकी है. नए रेलवे पुल पर ट्रेनों का नियमित संचालन शुरू कर दिया गया है. इससे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार और बंगाल की ओर जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार व समय-सारणी में सुधार आया है. रेलवे ने सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पुराने लोहे के पुल से ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया है.

बीते कई दशकों से इस डबल डेकर पुल (ऊपरी हिस्से पर ट्रेन व निचले हिस्से पर वाहन) पर सुरक्षा कारणों से ट्रेनों को 10 किमी/घंटे से भी कम की बेहद सीमित गति से चलाया जा रहा था. इस सुस्त रफ्तार के कारण पुरानी दिल्ली से पूर्वी भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही लगातार प्रभावित होती थी और रेल नेटवर्क पर भारी दबाव बना रहता था.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी पर लालकिले के पास 19वीं सदी में बना ऐतिहासिक रेल रोड ब्रिज, जिसे 'लोहा पुल' के नाम से जाना जाता है, अब इतिहास के एक नए पन्ने में दर्ज हो गया है. तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 1866 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान दिल्ली और कोलकाता (हावड़ा) को सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से बनाकर तैयार किये गए इस पुल ने अपनी परिचालन मियाद पूरी कर ली थी.

पुराने पुल का रखरखाव राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी:

पुराने लोहे के पुल के भविष्य को लेकर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि यह पुल रेलवे की एक ऐतिहासिक संपत्ति है. ट्रेनों का आवागमन बंद होने के बाद अब इसके निचले हिस्से से केवल सड़क वाहन और पैदल यात्री ही गुजर रहे हैं. अब इस पुल का उपयोग सिर्फ नागरिक सड़क यातायात के लिए हो रहा है, इसलिए रेलवे अब दिल्ली सरकार के साथ इसे हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पर बातचीत कर रहा है. रेलवे का प्रस्ताव है कि इस पुराने पुल के मेंटेनेंस का काम राज्य सरकार संभाले या फिर रखरखाव के लिए आवश्यक फंड मुहैया कराए, क्योंकि इसके लगातार रखरखाव में भारी बजट खर्च होता है. रेलवे अधिकारियों का ये भी कहना है कि वे इस ट्रैक को आपातकालीन स्थितियों के लिए मेंटेन रखेंगे, जिससे भविष्य में किसी आपातकालीन स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में इसका उपयोग किया जा सके.

हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क, उत्तर रेलवे (ETV Bharat)

28 साल का लंबा इंतजार: क्यों हुई नए पुल के निर्माण में देरी?

जहां 160 वर्ष पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया रेलवे के तहत लोहे के पुल को महज 3 साल (1863-1866) के रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार कर दिया था, वहीं आधुनिक दौर में नया रेलवे पुल बनाने में 28 साल (1998 से 2026) का लंबा समय लग गया.

दिल्ली में नए रेल पुल के फायदे (ETV Bharat)

निर्माण कार्य में विलंब के प्रमुख कारण:

1. एनओसी व प्रशासनिक स्वीकृति: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समेत कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलने में ही करीब 5 साल का वक्त लग गया.

2. कठिन भौगोलिक स्थिति: नदी के भीतर पिलर निर्माण के दौरान तलहटी में प्राकृतिक कठोर चट्टानें पाई गईं, जिनकी ड्रिलिंग और नींव तैयार करने में इंजीनियरों को अत्यधिक तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. कई बार बढ़ भी आई.

3. डिजाइन में बदलाव व कोरोना काल: सुरक्षा मानकों को बेहतर करने के लिए कई बार पुल के तकनीकी डिजाइन में बदलाव किए गए. इसके साथ ही यमुना में आई विनाशकारी बाढ़ व कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य महीनों तक ठप रहा.

4. बार-बार बदलती डेडलाइन: इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य पहले 2016 तय किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2018, 2020, सितंबर 2023, जून 2024 और अक्टूबर 2025 किया गया. आखिरकार तमाम औपचारिकताओं के बाद अब 2026 में यह पुल पूरी तरह चालू हो सका.

वर्तमान में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 330 से अधिक ट्रेनों का परिचालन होता है और लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही रहती है. नया यमुना ब्रिज शुरू होने से पुरानी दिल्ली स्टेशन की क्षमता में भारी इजाफा हुआ है. अब नई दिल्ली स्टेशन पर दबाव कम करने के लिए पूर्वांचल व बिहार की तरफ जाने वाली कई यात्री गाड़ियों को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रांसफर करना संभव हो जाएगा. इससे न सिर्फ उत्तर भारत के रेल नेटवर्क में एक बड़ा ढांचागत बदलाव आएगा, बल्कि पूर्वी भारत की ओर यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के समय की भी बचत होगी.





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