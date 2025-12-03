ETV Bharat / bharat

कोहरे में क्यों लेट हो जाती हैं ट्रेनें, उत्तर रेलवे ने बताए ये बड़े कारण, समझिए पूरी व्यवस्था

दिल्ली–एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कोहरे का असर रेलवे संचालन पर बहुत अधिक पड़ता है. रफ्तार धीमी हो जाती है. जानिए कारण.

कोहरे में ट्रेन संचालन क्यों प्रभावित होता है
कोहरे में ट्रेन संचालन क्यों प्रभावित होता है (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 4:18 PM IST

6 Min Read
नई दिल्ली: सर्दियों में दिल्ली–एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कोहरे का असर रेलवे संचालन पर बहुत अधिक पड़ता है. दृश्यता कम होने से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो जाती है. इससे ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाती हैं. कई बार यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ता है.

ईटीवी भारत ने उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) हिमांशु शेखर उपाध्याय से बातचीत की. उन्होंने बताया कि फॉग सीजन में रेलवे ने क्या-क्या विशेष तैयारियां की हैं, जिससे ट्रेन संचालन प्रभावित न हो. आखिर क्यों छोटे रूट की ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है. जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

कोहरे के समय सुरक्षा के साथ समय पर संचालन बड़ी चुनौती
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि कोहरे में रेलवे की पहली प्राथमिकता 100 प्रतिशत सुरक्षा के साथ ट्रेनों का संचालन करना होती है. इसके साथ ही रेलवे यह भी प्रयास करता है कि ट्रेनें कम से कम लेट हों लेकिन कोहरा बढ़ने से दृश्यता बहुत कम हो जाती है, जिससे ट्रेन की स्पीड घटानी पड़ती है. यही कारण है कि ट्रेनें देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है.

हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे (ETV Bharat)

स्टेशन से लेकर ट्रैक तक फ्रंटलाइन स्टाफ की काउंसलिंगः हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे ने फॉग सीजन से पहले सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों को विशेषतौर पर ट्रेनिंग और काउंसलिंग दी दई है. इसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड, पॉइंट्समैन, गेटमैन इन सभी को कोहरे के दौरान ट्रेन संचालन के नियम व सुरक्षा मानकों की विस्तृत जानकारी दी गई है. गेटमैन को विशेष रूप से अलर्ट रहने व ट्रैकों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे सुरक्षा और संरक्षा पुख्ता किया जा सके.

सिग्नलिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव
हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि कोहरे में दृश्यता कम होने के बावजूद लोको पायलट को दूर से ही संकेत मिल सकें, इसके लिए कई तकनीकी तैयारियां की गई हैं. सिग्नल व लोकेशन पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए हैं, जिससे कि लोको पायलट को उन्हें दूर से ही पहचान सके. सिग्नल से पहले लाइन मार्किंग की गई है. लाइन मार्किंग से लोको पायलट को पहले से पता चल जाता है कि आगे सिग्नल आने वाला है, जिससे वह ट्रेन की गति नियंत्रित कर सकें.

सिग्नलिंग सेक्शन में “मॉडिफाइड सिग्नलिंग सिस्टम”
हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जहां ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, वहां पर कोहरे के दौरान एक सेक्शन में एक समय में सिर्फ एक ट्रेन ही चलाई जाएगी, जबकि सामान्य दिनों में एक सेक्शन में कई ट्रेनें चल सकती हैं, लेकिन कोहरे में सुरक्षा के लिए यह संख्या घटा दी जाती है. इससे ट्रेनों का संचालन सुरक्षित तरीके से हो पाता है. हादसे की संभावना कम हो जाती है.

फॉग सेफ्टी डिवाइस से भी सुरक्षा की जा रही पुख्ताः हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि सभी लोकोमोटिव में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई गई है, जो पीजीएस आधारित डिवाइस है. इनमें सभी सिग्नल, क्रॉसिंग, स्टेशन लोकेशन आदि का पूरा जियो-मैप मौजूद होता है. यह डिवाइस सिग्नल या क्रॉसिंग आने से पहले ही यह अनाउंसमेंट के जरिए लोको पायलट को अलर्ट करता है. इससे पायलट देख पाते हैं कि सिग्नल ग्रीन है, डबल येलो है या रेड. इससे सिग्नल की स्थिति का समय रहते पता चल जाता है.

कोहरे में ट्रेनें क्यों कैंसिल की जाती हैं?
सर्दियों में लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेनों का संचालन होता रहे इसके लिए कम दूरी के ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है. इस सीजन में 1 दिसंबर से 29 फरवरी के बीच दर्जनों ट्रेनें रद्द की गई हैं. ट्रेनें कैंसिल करने का क्या कारण है. इस पर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि स्पीड कम होने से सेक्शन की होल्डिंग कैपेसिटी कम जाती है. धीमी स्पीड का मतलब है कि एक ही सेक्शन में कम ट्रेनें चलाई जा सकती हैं. इससे सेक्शन में कंजेशन बढ़ने का खतरा रहता है.

इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी ट्रेनें कैंसिल की जाती हैं जिन्हें यात्री रोड से भी आसानी से कवर कर सकते हैं. भीड़ कम होने से मुख्य ट्रेनों को चलाने में आसानी रहती है. रेलवे उतनी ही ट्रेनें रद्द करता है, जितनी सेफ्टी स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए जरूरी होती हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है.

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की तैयारियांः रेलवे स्टेशनों पर कोहरे के दौरान यात्रियों को सर्दी से बचाने व आरामदायक इंतजार की व्यवस्था की जा रही है. हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि प्रतीक्षालय और हॉल में हीटिंग व्यवस्था, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, शेड और शेल्टर की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है. रेलवे पूरी कोशिश करता है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो. यात्रियों से अपील की गई है कि वह ट्रेन की स्थिति देखने के बाद ही घर से निकलें.

कोहरे में ट्रेन संचालन एक चुनौती होता है, लेकिन रेलवे तकनीकी इंतजाम, प्रशिक्षित स्टाफ व आधुनिक डिवाइसों की मदद से यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित करने में जुटा है. ट्रेनों का कैंसिल होना रेल संचालन का हिस्सा है, जिससे भीड़ न बढ़े और सेक्शन सुरक्षित रहे. रेलवे का लक्ष्य सुरक्षा व संरक्षा है.

