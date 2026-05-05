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पलवल से मथुरा और कोसीकलां तक ट्रेन का विस्तार, यात्रियों को मिली बड़ी राहत

इन ट्रेनों के संचालन से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व ओडिशा जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

उत्तर रेलवे
उत्तर रेलवे ने ट्रेनों का किया विस्तार (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 5, 2026 at 4:24 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ व स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए ईएमयू (EMU) सेवाओं के विस्तार का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. पलवल से आगे मथुरा जंक्शन और कोसीकलां तक ट्रेनों का अस्थायी विस्तार किया गया है. ये व्यवस्था 5 मई 2026 से प्रभावी हो गई है और आगामी 31 जुलाई तक जारी रहेगी. रेलवे के इस फैसले से दैनिक यात्रियों, विशेषकर नौकरीपेशा व व्यापारियों सुविधा मिलेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक ट्रेन संख्या 64016 शकूर बस्ती - मथुरा जंक्शन ईएमयू शकूर बस्ती से दोपहर 14:30 बजे प्रस्थान करेगी. शकूर बस्ती से पलवल के बीच समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह ट्रेन पलवल शाम 16:45 बजे पहुंचेगी और 16:50 बजे आगे के लिए रवाना होगी. इसके बाद यह रुंधी, शोलाका, बनचारी, होडल, कोसीकलां, छाता, अजहाई, वृंदावन रोड व भूतेश्वर होते हुए रात 19:15 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी. वापसी में ये ट्रेन संख्या 64019 मथुरा जंक्शन से रात 19:45 बजे प्रस्थान करेगी. विभिन्न स्टेशनों से होते हुए रात 22:15 बजे पलवल पहुंचेगी. वहां पर 5 मिनट के ठहराव के बाद ये ट्रेन शकूर बस्ती के लिए रवाना होगी और मध्यरात्रि 00:45 बजे अपने गंतव्य तक पहुंचेगी.

गाजियाबाद व नई दिल्ली से कोसी कलां का सफर हुआ आसान: एक अन्य महत्वपूर्ण विस्तार में नई दिल्ली - गाजियाबाद ईएमयू को कोसी कलां तक विस्तार दिया गया है. ट्रेन संख्या 64082 नई दिल्ली से शाम 18:00 बजे चलेगी और रात 19:40 बजे पलवल पहुंचेगी. यहां से ये ट्रेन रुंधी, शोलाका, बनचारी व होडल होते हुए रात 21:00 बजे कोसी कलां पहुंचेगी. वहीं गाजियाबाद जाने वाली ट्रेन संख्या 64051 कोसी कलां से रात 21:45 बजे चलेगी और रात 23:00 बजे पलवल पहुंचेगी. पलवल से प्रस्थान के बाद यह ट्रेन रात 00:25 बजे नई दिल्ली और रात 01:40 बजे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.

कोसी कलां व मथुरा दर्शन के लिए जाने वालों को राहत: रेलवे के इस कदम से पलवल, होडल और कोसी कलां के बीच सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी. विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा और कोसी कलां दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा काफी सुविधाजनक साबित होगी. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 31 जुलाई तक के इस अस्थायी विस्तार की समीक्षा की जाएगी और यात्रियों की संख्या के आधार पर इसे भविष्य में स्थायी करने पर विचार किया जा सकता है.

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