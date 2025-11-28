ETV Bharat / bharat

ट्रेन एम्बुलेंस: लंबी दूरी के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही 'Train Ambulance' ? जानें वजह

कैसे होती है ट्रेन एम्बुलेंस की बुकिंग: दीपक ने बताया कि आमतौर पर सेकंड एसी (2A) कोच में मरीज के लिए चार टिकट बुक किए जाते हैं, जिसमें मरीज, डॉक्टर, एक ट्रेंड मेडिकल अटेंडेंट और मरीज का कोई अभिभावक. इन टिकटों के आधार पर कोच के भीतर एक केबिन पूरी तरह आईसीयू स्टाइल मेडिकल यूनिट की तरह बनाया जाता है.

दिल्ली, बिहार व देश के अन्य राज्यों में ट्रेन एम्बुलेंस की सुविधा देने वाली त्रिदेव एयर एंड ट्रेन एंबुलेंस प्राइवेट लिमिटेड में बतौर पेशेंट अटेंडेंट काम कर रहे दीपक बताते हैं कि कई लोग गलती से इसे सरकारी अप्रूवल वाली सेवा समझ बैठते हैं. ट्रेन में सिर्फ टिकट बुक होती है मेडिकल व्यवस्था और सेवा प्राइवेट एजेंसी की जिम्मेदारी होती है. उन्होंने बताया कि बहुत से लोगों को ट्रेन एम्बुलेंस के बारे में जानकारी नहीं होती है. यह कोई गवर्नमेंट अप्रूवल सर्विस नहीं है. परिवार चाहे तो खुद भी सेकंड एसी (2A) का केबिन बुक कर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ हायर कर सकता है या फिर हमारी तरह की सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से मदद ले सकता है.

नई दिल्ली: ट्रेन एम्बुलेंस में चिकित्सा उपकरण लगे होते हैं जो यात्रा के दौरान मरीजों को अस्पताल में उपचार प्रदान करते हैं. लेकिन आज भी बड़ी आबादी को इसकी वास्तविक प्रकृति व प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है. सुनने में यह सरकारी सुविधा जैसा लगता है, लेकिन वास्तविकता अलग है. यह पूरी तरह प्राइवेट एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मेडिकल ट्रांसपोर्ट सुविधा है, जिनका मकसद मरीजों को सुरक्षित और स्थिर तरीके से एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना है.

ट्रेन कोच में आईसीयू सेटअप बनाने की प्रक्रिया: दीपक के मुताबिक, ट्रेन चलने से कम से कम दो घंटे पहले टीम को स्टेशन पहुंचना होता है, जिससे उन्हें केबिन में आईसीयू सेटअप तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है. हम स्टेशन दो घंटे पहले इसलिए पहुंचते हैं, जिससे मरीज के पहुंचने से पहले मॉनिटरिंग और लाइफ-सपोर्ट का पूरा सिस्टम तैयार हो सके. मरीज की स्थिति के हिसाब से जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट साथ ले जाते हैं. इसमें वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, सीपीएपी/बीआईपीएपी, सक्शन मशीन, मैनुअल बीपी सेट, ऑक्सीजन सिलिंडर व अन्य जरूरी किट शामिल होती हैं. इसमें रेलवे का स्टाफ भी सहयोग करता है, जिससे मरीज को बिना किसी देरी व परेशानी के ट्रेन में शिफ्ट किया जा सके. दीपक ने बताया कि उनकी टीम बेड-टू-बेड सर्विस देती है. यानी मरीज को घर या अस्पताल से उठाकर सीधे गंतव्य शहर के अस्पताल तक पहुंचाया जाता है.

क्या ट्रेन एम्बुलेंस सड़क या एयर एम्बुलेंस से बेहतर: इस सवाल पर दीपक कहते है कि आराम और सुविधा के लिहाज से ट्रेन एम्बुलेंस सबसे सटीक व सुरक्षित विकल्प है. सड़क मार्ग में एम्बुलेंस को ब्रेक, स्पीड ब्रेकर व ट्रैफिक की वजह से कई बार झटके लगते हैं, जो गंभीर मरीजों के लिए तकलीफदायक और कभी-कभी जोखिम भरे हो सकते हैं. ट्रेन में झटके नहीं लगते हैं और सफर स्थिर रहता है. इसलिए मरीज आराम से सुरक्षित तरीके से लंबी दूरी तय कर पाता है. एयर एम्बुलेंस की बात करें तो, दीपक मानते हैं कि वह तेज व सुविधाजनक जरूर है, लेकिन उसकी लागत बहुत अधिक होती है. कई बार मरीज के परिजन एयर एम्बुलेंस का खर्च वहन नहीं कर सकते, ऐसे में ट्रेन एम्बुलेंस सबसे व्यावहारिक व किफायती विकल्प साबित होती है.

किराया किन बातों पर निर्भर करता है: ट्रेन एम्बुलेंस की लागत कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें मरीज की स्थिति और मेडिकल सेटअप की जरूरत, डॉक्टर और स्टाफ की संख्या, गंतव्य की दूरी, ट्रेन का किराया और अतिरिक्त मेडिकल सपोर्ट आदि शामिल होता है. अधिकतर मामलों में ट्रेन एम्बुलेंस का खर्च एयर एम्बुलेंस की तुलना में कई गुना कम होता है.

इसलिए बढ़ रही है ट्रेन एम्बुलेंस की मांग ? लंबी दूरी के लिए सुरक्षित व स्थिर सफर के साथ 24×7 मिल रही मेडिकल निगरानी, किफायती और विश्वसनीय विकल्प के कारण इसे पसंद करते हैं. रेलवे की ओर से सहयोगात्मक व्यवस्था मिलती है. बेड-टू-बेड सर्विस का भरोसा भी होता है. लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, ट्रेन एम्बुलेंस गंभीर मरीजों के लिए जीवन रक्षक विकल्प बन रही है. यह न केवल किफायती समाधान है, बल्कि कई मामलों में एयर और रोड एम्बुलेंस से भी ज्यादा आरामदायक व सुरक्षित साबित होती है.

