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WATCH VIDEO: पटरी पार करने के दौरान आयी ट्रेन..बड़हिया रेलवे स्टेशन पर मची अफरा-तफरी

लखीसराय: बिहार के लखीसराय में एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया. जिले के बड़हिया स्टेशन पर यात्री पटरी पार कर रहे थे. इसी दौरान अचानक एक एक्सप्रेस ट्रेन आ गयी. ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गयी. यात्री इधर-उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे.

बड़हिया रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा: यह पूरा मामला लखीसराय जिले के बड़हिया स्टेशन का है. किऊल स्टेशन मास्टर गोड प्रसाद ने बताया कि, "घटना गुरुवार की दोपहर की बतायी जा रही है. जब एक ट्रेन आकर दो नंबर प्लेटफार्म पर लगी थी. यात्री ट्रेन से उतरकर शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में मुख्य पटरी पार कर दूसरे प्लेटफार्म की ओर जा रहे थे. इसी बीच दूसरी ओर से अचानक एक्सप्रेस ट्रेन आ गयी."

बड़हिया स्टेशन का वीडियो (ETV Bharat)

दो ट्रेनों के बीच में फंसे कई यात्री: ट्रेन आता देख यात्रियों में भगदड़ मच गई. यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. कुछ देर के लिए प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. बड़हिया स्टेशन पर मौजूद वेंडर सन्नी ने बताया कि, "एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार देखकर कई यात्री दौड़कर किसी तरह प्लेटफार्म पर पहुंचे. वहीं कुछ यात्री समय न मिलने के कारण दो ट्रेनों के बीच में ही फंस गए. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई अनहोनी या अप्रिय घटना नहीं घटी."

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल: इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. विरुपुर थाना क्षेत्र के भानपुर गांव का एक युवक स्टेशन पर मौजूद भीड़ का वीडियो बना रहा था. इसी दौरान डाउन लाइन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन आ गयी, जिसके बाद यह पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया.