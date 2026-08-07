WATCH VIDEO: पटरी पार करने के दौरान आयी ट्रेन..बड़हिया रेलवे स्टेशन पर मची अफरा-तफरी
बड़हिया स्टेशन पर ट्रेन हादसा होते-होते टल गया. यात्री पटरी पार कर रहे थे, इसी दौरान एक्सप्रेस ट्रेन आ गयी.
Published : August 7, 2026 at 10:41 AM IST
लखीसराय: बिहार के लखीसराय में एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया. जिले के बड़हिया स्टेशन पर यात्री पटरी पार कर रहे थे. इसी दौरान अचानक एक एक्सप्रेस ट्रेन आ गयी. ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गयी. यात्री इधर-उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे.
बड़हिया रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा: यह पूरा मामला लखीसराय जिले के बड़हिया स्टेशन का है. किऊल स्टेशन मास्टर गोड प्रसाद ने बताया कि, "घटना गुरुवार की दोपहर की बतायी जा रही है. जब एक ट्रेन आकर दो नंबर प्लेटफार्म पर लगी थी. यात्री ट्रेन से उतरकर शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में मुख्य पटरी पार कर दूसरे प्लेटफार्म की ओर जा रहे थे. इसी बीच दूसरी ओर से अचानक एक्सप्रेस ट्रेन आ गयी."
दो ट्रेनों के बीच में फंसे कई यात्री: ट्रेन आता देख यात्रियों में भगदड़ मच गई. यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. कुछ देर के लिए प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. बड़हिया स्टेशन पर मौजूद वेंडर सन्नी ने बताया कि, "एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार देखकर कई यात्री दौड़कर किसी तरह प्लेटफार्म पर पहुंचे. वहीं कुछ यात्री समय न मिलने के कारण दो ट्रेनों के बीच में ही फंस गए. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई अनहोनी या अप्रिय घटना नहीं घटी."
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल: इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. विरुपुर थाना क्षेत्र के भानपुर गांव का एक युवक स्टेशन पर मौजूद भीड़ का वीडियो बना रहा था. इसी दौरान डाउन लाइन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन आ गयी, जिसके बाद यह पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया.
रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल: इस वीडियो को देखने के बाद लोग रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि बड़हिया स्टेशन पर प्लेफार्म बदलने के लिए फुट ओवरब्रिज बना हुआ है. इस जानलेवा लापरवाही के बाद भी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. सभी यात्री सुरक्षित हैं.
लखीसराय और बड़हिया स्टेशन किऊल जंक्शन से संचालित होता है. इस घटना को लेकर के किऊल स्टेशन मास्टर गोड प्रसाद ने बताया कि "ऊपरी पुल की कमी है. एक पुल के सहारे लोग यात्रा करते हैं. जिसके वजह से यह भीड़ देखी गई. ट्रेन में चढ़ने के दौरान इस तरह की भीड़ हो जाती है. हालांकि किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ."
"स्टेशन पर प्लेटफार्म को जोड़ने वाला एक ही फुट ओवरब्रिज है. एक पुल होने के कारण भीड़ बढ़ जाती है. ज्यादा भीड़ के कारण इस तरह की घटना हुई है. हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है. स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जाता है." -गोड प्रसाद, स्टेशन मास्टर, किऊल जंक्शन
रेलवे ट्रैक पार करना जानलेवा हो सकता है। स्टेशन के दूसरी ओर जाने के लिए कभी भी रेलवे ट्रैक, खड़ी ट्रेन के नीचे या दो डिब्बों के बीच से न निकलें। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा फुट ओवर ब्रिज, सब-वे या निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें। थोड़ी-सी सावधानी, जीवनभर की… pic.twitter.com/rOHlhHm02C— DRM KOTA (@drmkota) August 6, 2026
रेलवे की अपील: रेलवे के अनुसार रेलवे पटरी पार करना दंडनीय अपराध है. रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत ऐसे यात्री पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से हमेशा फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने की सख्त अपील की है.
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