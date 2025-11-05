ETV Bharat / bharat

मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा; ट्रेन से कटकर 6 महिलाओं की मौत, कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए सोनभद्र से आई थीं

मिर्जापुर: यूपी में देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की सुबह बड़ा हादसा हो गया. सोनभद्र से मिर्जापुर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने के लिए पहुंचीं 6 महिलाएं चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कट गईं. सभी की मौके पर ही मौत हो गई. ये सभी गोमो चोपन पैसेंजर ट्रेन से चुनार रेलवे स्टेशन पर उतरे थे.

श्रद्धालु स्टेशन से बाहर जाने के लिए फुटओवर ब्रिज के बजाय पटरियों से प्लेटफार्म क्रॉस कर रहे थे. प्लेटफार्म क्रॉस करते वक्त हावड़ा से कालका जा रही कालका एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर श्रद्धालुओं की कटकर मौत हो गई.

ट्रेन दुर्घटना के बाद चुनार रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया. मौके पर आरपीएफ और रेलवे अधिकारी तुरंत पहुंच गए और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया. हादसा इतना जबरदस्त था कि शव क्षत-विक्षत हो गए. जीआरपी-आरपीएफ की टीम ने शवों को ट्रैक से हटवाकर किसी तरह से शिनाख्त कराया.

हादसे में जान गंवाने वालों में सविता (28) पत्नी राजकुमार निवासी कमरिया थाना राजगढ़ मिर्जापुर, साधना (16) पुत्री विजय शंकर बिंद, शिव कुमारी (12) पुत्री विजय शंकर, अप्पू देवी (20) पुत्री श्याम प्रसाद, सुशीला देवी (60) निवासी महुआरी थाना पड़री, कलावती देवी (50) पत्नी जनार्दन यादव निवासी बसवा थाना कर्मा सोनभद्र के रहने वाले थे.