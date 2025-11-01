ETV Bharat / bharat

ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, मार्च 2026 तक लागू होगी कॉलर आईडी सुविधा

नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कॉलर आईडी प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) नामक इस सुविधा का परीक्षण वर्तमान में चुनिंदा क्षेत्रों में नेटवर्क ऑपरेटरों द्वारा किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कॉलर आईडी सिस्टम को 31 मार्च, 2026 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. यानी रिलांयस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) सहित भारतीय दूरसंचार ऑपरेटरों को मार्च 2026 तक कॉलर नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) प्रणाली लागू करनी होगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्राई ने शुरुआत में इसी साल के अंत तक इसे लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसे तीन महीने बढ़ाकर मार्च 2026 के अंत तक कर दिया गया है. दूरसंचार कंपनियों को पहले ही कम से कम एक सर्कल में CNAP सुविधा शुरू करने के लिए कहा जा चुका है.

रिपोर्ट के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया ने हरियाणा में CNAP का पायलट रन शुरू किया है. जियो द्वारा भी जल्द ही इसका ट्रायल रन शुरू कर सकती है. खास बात यह है कि नया कॉलर आईडी सिस्टम शुरुआत में सिर्फ 4G और 5G उपकरणों पर ही उपलब्ध होगा. जो लोग अभी भी 2G नेटवर्क पर निर्भर हैं, वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे.

वर्तमान में कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन फीचर सिर्फ केवल कॉल करने वाले का नंबर दिखाता है. CNAP सुविधा आने के बाद नाम बी दिखेगा. यह एक नेटवर्क-स्तरीय कॉलर आईडी समाधान भी है, इसलिए ऑपरेटर आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान भी कर सकेंगे या कॉल करने वालों की पहचान करने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस का उपयोग कर सकेंगे. CNAP सुविधा स्पैम से निपटने में भी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि उपयोगकर्ताओं को पता चल जाएगा कि उन्हें कॉल करने वाला व्यक्ति कोई व्यक्ति है या कोई व्यवसाय.