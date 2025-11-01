ETV Bharat / bharat

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

फलोदी थानाधिकारी भंवराराम ने बताया कल रात में बीकानेर रोड पर भादू भाई होटल के पास एक लोडिंग टैक्सी जो मजदूरों से भरी हुई थी. उसे एक डंपर द्वारा टक्कर मारने से टैक्सी में सवार लोगों में 4 लोगों की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घायलों का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश व जांच शुरू कर दी है.

फलोदी : शुक्रवार देर रात फलोदी-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों से भरी लोडिंग टैक्सी को टक्कर मार दी. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई वहीं 12 लोग घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार कपास तोड़ने का काम करने वाले मजदूरों से भरी एक लोडिंग टैक्सी को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी. हादसे में गोपीलाल (40) जो टैक्सी चालक था उसकी भी मौत हो गई है. वहीं इस दुर्घटना में पूजा जो कि मध्यप्रदेश की रहने वाली थी उसकी भी जान चली गई. वैन में सवार जगदीश और टीना लालसिंह की भी हादसे में मौत हो गई. वैन में कुल 16 लोग सवार थे, जिसमें 6 महिला , 4 बच्चे और 6 पुरुष थे. हादसे में घायल 7 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. वहीं 5 लोगों का जोधपुर के अस्पताल में इलाज जारी है.

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है. डंपर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. सभी मृतक और घायल मध्यप्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं, जो हर वर्ष कपास की सीजन में फलोदी क्षेत्र में मजदूरी करने आते हैं. घटना की सूचना मिलते ही फलोदी पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे के बाद आस-पास वहां होटल पर खाना खा रहे लोगों व पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया.