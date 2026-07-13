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बालोतरा में हादसा : स्कॉर्पियो और ट्रेलर की टक्कर में 5 युवकों की मौत, मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे सभी

​बायतु के कानोड़ गांव के रहने वाले थे मृतक : पचपदरा उपाधीक्षक योगेश चौधरी ने बताया कि रविवार बीती देर रात भांडियावास के पास एक सड़क हादसा हुआ हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ स्वयं भी मौके पर पहुंचे. योगेश चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि स्कॉर्पियो गाड़ी ने आगे चल रहे ट्रेलर को पीछे से टक्कर मारी थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी मृतक बायतु क्षेत्र के कानोड़ गांव के निवासी थे. पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया है. परिजनों के आते ही शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. हादसे में रेवांताराम, स्वरूपाराम, भरत की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल किशन, भावेश, बाबू, मुकेश और हेमाराम को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान किशन और भावेश ने दम तोड़ दिया.

बालोतरा : राजस्थान के बालोतरा जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. रविवार देर रात पचपदरा थाना क्षेत्र के भांडियावास नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी और ट्रेलर के बीच भीषण भिड़ंत हुई. इस दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग जिंदगी गंभीर रूप से जख्मी है. मृतकों की पहचान बालोतरा जिले के कानोड गांव निवासी रेवांताराम (26), स्वरूपाराम (27), भरत (25), किशन (27) और भावेश जाट के रूप में हुई है. सभी लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर जोधपुर में भोमियाजी के दर्शन कर वापस गांव लौट रहे थे.

उन्होंने बताया कि ट्रेलर के पीछे से स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर में तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हो गए थे. घायलों को नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां उपचार के बाद घायलों को जोधपुर रेफर किया गया. चौधरी ने बताया कि सूचना मिली है कि दो घायल युवकों की और मौत हो गई है जबकि तीन का उपचार जोधपुर में चल रहा है. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों जुटा रही है

​मौके पर ही तीन ने तोड़ा दम, दो की रास्ते में गई जान : मिली जानकारी के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और सवार लोग अंदर ही फंस गए. चीख-पुकार सुनकर हाईवे से गुजर रहे राहगीर और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए बालोतरा के नाहटा अस्पताल भिजवाया गया. डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तुरंत जोधपुर रेफर कर दिया. जोधपुर ले जाते समय रास्ते में दो और घायलों ने दम तोड़ दिया. फिलहाल 3 घायलों का इलाज जोधपुर के अस्पताल में चल रहा है.

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हादसे की जानकारी मिलने पर बाड़मेर- जैसलमेर- बालोतरा के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने जोधपुर के एमडीएम अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी तथा चिकित्सकों से मुलाकात कर उनके समुचित एवं बेहतर उपचार के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए. सांसद उम्मेदाराम ने हादसे पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि देर रात्रि हुई इस हृदयविदारक घटना ने मन को अत्यंत व्यथित कर दिया. ऐसे हादसे पूरे क्षेत्र को गहरे दुःख और पीड़ा से भर देते हैं. उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि जो घायल है वो जल्द ठीक हो.