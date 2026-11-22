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फलोदी में भीषण सड़क हादसा: रामदेवरा से लौट रहे गुजरात के श्रद्धालुओं की गाड़ी कार से भिड़ी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

फलोदी में सड़क हादसा ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

फलोदी : ​जिले के देचू थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर मंडला कला के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां बाबा रामदेव के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे टेंपो ट्रैवलर और सामने से आ रही एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में गुजरात के एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

हादसे की सूचना मिलते ही देचू थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस के जरिए जोधपुर रेफर किया गया. जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने जानकारी दी कि अस्पताल में फिलहाल 15 घायलों का इलाज चल रहा है. इनमें से 5 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिनकी रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) में फ्रैक्चर आया है.