फलोदी में भीषण सड़क हादसा: रामदेवरा से लौट रहे गुजरात के श्रद्धालुओं की गाड़ी कार से भिड़ी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत
फलोदी में कार और टेंपो की भिड़ंत में रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे गुजरात के एक ही परिवार के तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई.
Published : November 22, 2026 at 6:59 AM IST
फलोदी : जिले के देचू थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर मंडला कला के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां बाबा रामदेव के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे टेंपो ट्रैवलर और सामने से आ रही एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में गुजरात के एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई.
हादसे की सूचना मिलते ही देचू थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस के जरिए जोधपुर रेफर किया गया. जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने जानकारी दी कि अस्पताल में फिलहाल 15 घायलों का इलाज चल रहा है. इनमें से 5 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिनकी रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) में फ्रैक्चर आया है.
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मृतकों की पहचान मुकेश पुत्र नरेंद्र, राजेंद्र पुत्र विक्रम सिंह और जयंती भाई पुत्र शंकर भाई (57) के रूप में हुई है. मुकेश और राजेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जिनके शव पुलिस ने फलोदी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. वहीं, जयंती भाई ने जोधपुर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिन्हें अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
घायल श्रद्धालु मनोज भाई और उनके परिजन अनिल ने बताया कि वे सभी गुजरात के बनासकांठा जिले के दांतीवाड़ा स्थित बीएसएफ कॉलोनी के रहने वाले हैं. शुक्रवार को पूरा परिवार एक साथ टेंपो ट्रैवलर लेकर रामदेवरा दर्शन के लिए निकला था. शनिवार को दर्शन करने के बाद जब वे वापस अपने घर गुजरात लौट रहे थे, तभी शाम के समय मंडला कला के पास यह हादसा हो गया.
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इस दुर्घटना में गुजरात के परिवार से भारती बहन, कैलाश बहन, भारत भाई, ट्विंकल, पूजा बहन, लीला बहन, मंजुला बहन, सुनीता बहन, सूर्यांश, सतीश भाई, सचिन भाई, मनोज भाई और हसमुख भाई घायल हुए हैं. इसके अलावा, दूसरी कार में सवार मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी दो लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है. गौरतलब है कि गुजरात के श्रद्धालुओं के साथ इस रूट पर यह दूसरा बड़ा हादसा है. इससे ठीक दस दिन पहले, 11 नवंबर को जोधपुर की रिंग रोड पर बड़ौदा की दशरथ सोसाइटी के एक परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. उस हादसे में भी रामदेवरा जा रहे परिवार के सात लोग घायल हो गए थे.