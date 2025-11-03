ETV Bharat / bharat

ओडिशा: कटक में खेलते समय शौचालय की टंकी में गिरे तीन बच्चे, मौत

ओडिशा के कटक जिले में खेलते समय शौचालय की टंकी में गिरने से तीन बच्चों की मौत हो गई.

tragic incident three children died after falling into septic tank in Cuttack Odisha
ओडिशा: कटक में खेलते समय शौचालय की टंकी में गिरे तीन बच्चे, मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कटक: ओडिशा के कटक जिले में सोमवार को एक दुखद घटना में शौचालय की टंकी में गिरने से तीन नाबालिग बच्चों की जान चली गई. यह घटना बडम्बा ब्लॉक के अंतर्गत रागादीपाड़ा गांव में हुई. तीनों मृतकों की पहचान शुभम नायक (3), शिवानी नायक (7) और अंकित नायक (9) के रूप में की गई है, जो बडम्बा थाना क्षेत्र के इच्छापुर गांव के रहने वाले थे.

स्थानीय एसडीपीओ बिस्वजीत मोहंती के अनुसार, ये 3 बच्चे अलग-अलग परिवारों से हैं. ये सभी अपने चाचा के घर आए थे. हर दिन की तरह, आज भी, ये 3 मासूम बच्चे घर के पीछे वाले हिस्से में खेल रहे थे. खेलते-खेलते वे शौचालय की टंकी में गिर गए.

रोत-बिलखते परिवार के सदस्य
रोत-बिलखते परिवार के सदस्य (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि शौचालय की टंकी बहुत पुरानी थी. वास्तव में, टैंक लगभग 12 साल पुराना था. इसका ऊपरी कवर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था. कोई भी वहां नहीं जाता है. लेकिन जब ये 3 बच्चे दौड़ने और खेलने के लिए वहां खड़े थे, तो वह टूट गया और बच्चे उसमें गिर गए. बच्चे रो रहे थे, लेकिन उनकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था. काफी देर तक पानी में रहने के बाद, उनकी मौत हो चुकी थी.

उन्होंने बताया कि काफी देर बाद, परिवार ने बच्चों की तलाश की. उन्होंने गांव में हर जगह खोजा लेकिन निराश हुए. लेकिन कुछ समय बाद, जब उन्होंने घर के अंदर खोजा, तो उन्होंने टैंक में एक बच्चे का हाथ देखा. जब परिवार के सदस्यों ने पास जाकर देखा तो तीनों बच्चे टैंक में पड़े थे. उन सभी को तुरंत बडम्बा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. लेकिन डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

तीन बच्चों की मौत से गांव में पसरा मातम
तीन बच्चों की मौत से गांव में पसरा मातम (ETV Bharat)

सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और बाद में शवों का पोस्टमार्टम किया गया. पुलिस ने मौत का एक अलग मामला दर्ज किया. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वे डूब गए क्योंकि शौचालय की टंकी में पानी था.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना में भीषण हादसा, बजरी के नीचे दबकर 19 यात्रियों की मौत, CM रेवंत रेड्डी ने जताया दुख

TAGGED:

CUTTACK NEWS
CHILDREN FELL INTO SEPTIC TANK
ODISHA NEWS
TRAGIC INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.