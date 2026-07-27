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जैसलमेर में दर्दनाक हादसा: रामदेवरा में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पानी के टांके में मिले शव

थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच जारी है. परिजनों के बयान,पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एक ही परिवार के चार लोगों की मौत
एक ही परिवार के चार लोगों की मौत (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 7:03 AM IST

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जैसलमेर : राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. रामदेवरा थाना क्षेत्र के लोहारकी गांव में रविवार रात एक ही परिवार के चार लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो छोटे मासूम बच्चे शामिल हैं. चारों के शव गांव में ही बने पानी के एक टांके से बरामद किए गए हैं. ग्रामीणों ने चारों को टांके से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

एक परिवार के चार लोगों की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम लोहारकी पहुंची और मामले की जानकारी ली. मृतकों की पहचान जसराज, उसकी पत्नी निरमा और उनके दो बच्चों के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जसराज के भाई ने उसे रात करीब 9 बजे टांके में कूदते हुए देखा था. शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चारों को टांके से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. परिजनों की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. - देवकिशन,थानाधिकारी, रामदेवरा थाना

मृतकों की हुई पहचान : ​मृतकों की पहचान लोहारकी गांव के निवासी जसराज सुथार (30 वर्ष), उनकी पत्नी निरमा (28 वर्ष), 10 वर्षीय बेटे और 5 वर्षीय बेटी के रूप में हुई है. स्थानीय स्तर पर मिल रही जानकारी के मुताबिक, इस परिवार में पिछले कुछ समय से आपसी विवाद चल रहा था. हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का अभी तक आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस खौफनाक कदम के पीछे की असली वजह क्या थी, इसका आधिकारिक खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगा.

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भाई ने जसराज को टांके में कूदते देखा : पुलिस के अनुसार रविवार रात करीब 9 बजे जसराज के भाई ने उसे पानी के टांके में कूदते हुए देखा. उसने शोर मचाकर परिवार और आसपास के ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद लोग तत्काल टांके के पास पहुंचे, लेकिन तब तक चारों पानी में डूब चुके थे. ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच : ​घटना की जानकारी मिलते ही रामदेवरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने टांके का निरीक्षण कर आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है.

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हत्या या सामूहिक आत्महत्या? : इस दर्दनाक घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है या पहले बच्चों की हत्या करने के बाद दंपती ने आत्महत्या की. फिलहाल पुलिस ने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है. पुलिस का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी.

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BODY FOUND IN A WATER TANK
TRAGIC INCIDENT IN JAISALMER
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