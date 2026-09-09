दिल्ली के ओखला में दर्दनाक हादसा, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक की मौत; कई घायल
ओखला फेज-एक में एक ऑक्सीजन सिलिंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत.
Published : September 9, 2026 at 12:41 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ओखला फेस 1 इलाके में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां अचानक एक ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5-6 लोगों के घायल होने की खबर है. धमाका इतना तेज था कि आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस के मुताबिक, घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. फायर ऑफिसर मनीष शेरावत ने कहा, "हमें पता चला कि एक नाइट्रोजन सिलेंडर फट गया था. करीब 5-6 लोगों के घायल होने की खबर है.''
चश्मदीदों ने बयां किया खौफनाक मंजर
हादसे के वक्त मौके पर मौजूद चश्मदीद साउद ने बताया, "सुबह करीब 10:30 बजे का समय था. हम लोग पास में ही बैठकर चाय पी रहे थे. तभी पास की एक बिल्डिंग के पास खड़े ट्रक से गैस सिलेंडरों को नीचे उतारा जा रहा था. इसी दौरान अचानक एक सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया. धमाके की आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास के 100 मीटर के दायरे में स्थित कई कंपनियों की इमारतों के कांच चकनाचूर हो गए." साउद ने आगे बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि चपेट में आए एक व्यक्ति के शरीर के चिथड़े उड़ गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
वहीं, एक अन्य चश्मदीद खुर्शीद आलम ने बताया, "तेज धमाके की आवाज सुनकर हम लोग कुछ देर के लिए पूरी तरह सन्न रह गए थे. जब होश आया और हम मौके की तरफ भागे, तो देखा कि एक व्यक्ति का शव क्षत-विक्षत हालत में पड़ा था. ट्रक से सिलेंडर उतारते वक्त यह हादसा हुआ है. इस हादसे में करीब 4 से 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य शुरू किया.
Delhi: Fire officer Manish Sherawat says, "...We found that a nitrogen cylinder had exploded. Around 5-6 people have been reported injured... We cannot confirm any deaths at this time as the injured have been taken to the hospital..." pic.twitter.com/MHiwvbdmUd— IANS (@ians_india) September 9, 2026
स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग जांच में जुटी
बता दें कि स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें घटना की गहराई से जांच कर रही हैं. ओखला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन की टीम ने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिस गोदाम और वाहन से सिलेंडर उतारे जा रहे थे, वे नियमों के तहत संचालित हो रहे थे या नहीं. पुलिस का कहना है कि घायलों के बयान और तकनीकी जांच के बाद आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: