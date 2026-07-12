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दिल्ली के अलीपुर में दर्दनाक हादसा, खेत के पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत

अलीपुर में 2 बच्चों की खेत में भरे पानी के गड्ढे में डूबने से मौत ( Etv Bharat )