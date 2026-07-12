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दिल्ली के अलीपुर में दर्दनाक हादसा, खेत के पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत

अलीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

अलीपुर में 2 बच्चों की खेत में भरे पानी के गड्ढे में डूबने से मौत
अलीपुर में 2 बच्चों की खेत में भरे पानी के गड्ढे में डूबने से मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 10:44 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां जिंदपुर गांव के पास स्थित उत्तराखंड एन्क्लेव में बारिश के पानी से भरे करीब 8 फुट गहरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. अलीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन की घोर लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

चीफ फायर ऑफिसर एके मालिक ने बताया कि सूचना मिलने पर दिल्ली फायर सर्विस की एक स्मॉल वाटर टेंडर (SWT) और एक मोटरसाइकिल रेस्क्यू (MR) वाहन को तत्काल मौके पर रवाना किया गया. फायर ऑफिसर विजेंद्र सिंह ने कहा, "हमें मुखमेलपुर नहर में बच्चों के डूबने की सूचना मिली थी. दोनों बच्चे बारिश के पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में नहा रहे थे. इसी दौरान दोनों पानी में डूब गए. स्थानीय लोगों ने दिल्ली फायर सर्विस के पहुंचने से पहले ही दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाल लिया. इसके बाद दोनों बच्चों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया."

जानकारी के अनुसार, हाल ही में हुई बारिश के कारण खेत के किनारे बने गहरे गड्ढे में पानी भर गया था. इसी दौरान दोनों बच्चे अपने अन्य साथियों के साथ वहां खेल रहे थे. खेलते-खेलते दोनों का संतुलन बिगड़ा और वे सीधे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए. उनके साथ मौजूद एक बच्चे ने तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों और परिजनों को सूचना दी. मौके पर पहुंचे एक स्थानीय युवक ने बिना अपनी जान की परवाह किए गहरे पानी में छलांग लगाई और काफी प्रयास के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला. दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही अलीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी. बता दें कि इस हादसे ने एक बार फिर दिल्ली में मानसून के दौरान प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिहायशी इलाकों और खेतों के पास खुले पड़े गहरे गड्ढे हर बारिश में जानलेवा साबित हो रहे हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे सभी गड्ढों को तुरंत भरवाया जाए और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द न सहना पड़े.

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