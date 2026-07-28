बालोतरा में 2 मासूम बच्चों के साथ महिला ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस का कहना है की जांच के बाद ही इस घटना के पीछे के कारण स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा.
Published : July 28, 2026 at 1:38 PM IST
बालोतरा : जिले में दो बच्चों के साथ महिला के आत्महत्या करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. पचपदरा उपाधीक्षक योगेश चौधरी ने बताया कि पुलिस ने महिला और उसके दोनों बच्चों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है. मृतका के परिजनों की ओर रिपोर्ट दी जा रही है.
उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करके कानून कार्यवाही की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर किन परिस्थितियों में महिला ने इस तरह का कदम उठाया? क्या कुछ इसके पीछे के कारण है? पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है.
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मंगलवार को जिले के पचपदरा थाना इलाके के दुधवा गांव में दो मासूम बच्चों के साथ महिला के आत्महत्या करने की बड़ी घटना सामने आई है. परिवार और आसपास के लोगों को जब इससे घटना की भनक लगी. इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी. जिस पर पचपदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करने के साथ ही मृतका के पीहर पक्ष को इसकी सूचना दी. मृतका के पीहर पक्ष को इसकी सूचना दे दी गई है. मृतकों की पहचान 25 वर्षीय मूली देवी, एक 2 साल का और एक 2 माह के बेटे रूप में हुई है. पुलिस ने स्थानीय लोगो की मदद से मृतकों के शवो को टांके से बाहर निकलकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.