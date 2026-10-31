जोशीमठ हेलीकॉप्टर हादसा: दिल्ली के शालीमार बाग में पसरा मातम, पड़ोसी बोले- जिंदादिल इंसान थे हिमांशु
घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है.
Published : October 31, 2026 at 2:26 PM IST
नई दिल्ली: देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर एक बड़े हवाई हादसे से दहल उठी है. चमोली जिले के जोशीमठ इलाके में हाथी पर्वत और चाईं गांव के पास एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. इस भीषण हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार पायलट हिमांशु सवारवाल समेत सभी 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, यह हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से तीर्थयात्रियों को लेकर देहरादून के सहस्रधारा हेलीपैड के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और यह पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
हिमांशु सवारवाल दिल्ली के वेस्ट शालीमार में अपने परिवार के साथ रहा करते थे. उनके परिवार में माता पिता, पत्नी और दो बच्चे हैं. इस हादसे के बाद से उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के शालीमार बाग तक शोक का माहौल है. हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर को 'ट्रांस भारत एविएशन' कंपनी संचालित कर रही थी, जिसे पायलट कैप्टन हिमांशु की उम्र करीब 48 थी.
दिल्ली के शालीमार बाग में मातम
चमोली हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन हिमांशु सभरवाल का परिवार दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रहता है. इस दुखद खबर के मिलते ही उनके घर और आसपास के पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया. हिमांशु के बचपन के दिनों और उनके मिलनसार स्वभाव को याद कर पड़ोसी और परिचित गमगीन हैं. पड़ोस में रहने वालीं रेणु बताती हैं कि पिछले 45 वर्षों से उस इलाके में रह रही हैं. वे हिमांशु को तब से जानती थीं, जब वह बहुत छोटे थे.
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उन्होंने नम आंखों से याद करते हुए बताया कि हम यहां 45 साल से रह रहे हैं और उसे 44 साल से जानते थे. वह बच्चा इतना शरीफ था कि हमारे घर के बच्चों के साथ खेला है, हमारे यहां खाना-पीना चलता था. उसने सामने ही मॉडर्न पब्लिक स्कूल से 12वीं पास की थी और फिर जॉब पर चला गया था.
रेणु ने बताया कि वह पिछले शनिवार को ही हिमांशु से मिली थीं. वो जब भी आता था, मम्मी-पापा से मिलने के बाद बड़ों का आदर करना नहीं भूलता था. पिछले शनिवार को ही उसने और उसकी पत्नी ने पैर छुए थे. यह सुनकर रोंगटे खड़े हो गए कि अपना ही हाथों का खेला हुआ बच्चा इस तरह दुनिया छोड़कर चला गया. इस दुखद खबर के बाद से पूरी रात नींद नहीं आई.
यकीन नहीं हो रहा कि हिमांशु हमारे बीच नहीं रहे
कैप्टन हिमांशु के निधन से उनके साथी और पड़ोसी गहरे सदमे में हैं. दो घर छोड़कर रहने वालीं निधि जैन ने बताया कि इस खबर पर विश्वास करना बेहद मुश्किल हो रहा है. हमें यहां रहते हुए 30-32 साल हो चुके हैं और हिमांशु भैया को हम तब से जानते हैं. जब आज सुबह इस हादसे के बारे में पता चला, तो एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ. वो इतने जेंटलमैन और हंसमुख स्वभाव के थे कि हमेशा किसी न किसी मिशन पर मुस्तैद रहते थे. वह पिछले ही वीकेंड यहां आए हुए थे और हमेशा की तरह सबसे हंसकर मिले थे. यह हादसा इतना अचानक और भयानक है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार को कैसे ढांढस बंधाएं.
प्रशासन की कार्रवाई जारी
चमोली हादसे के बाद से राज्य में चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाली हवाई सेवाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रशासन और जांच एजेंसियां मलबे से ब्लैक बॉक्स और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाने में जुटी हैं ताकि यह पता चल सके कि आखिर उड़ान के दौरान ऐसा क्या हुआ, जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया. बहरहाल, इस दुर्घटना ने एक बार फिर कई हंसते-खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है.
हादसे का विवरण और हताहतों की जानकारी
मिली जानकारी के मुताबिक, बद्रीनाथ से उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर अचानक मौसम की खराबी या तकनीकी खराबी की चपेट में आ गया और जोशीमठ के दुर्गम इलाके में क्रैश हो गया. इस हादसे में जान गंवाने वाले अन्य 5 यात्रियों का संबंध कर्नाटक से था. मृतकों की पहचान प्रताप, अरुण सालुंके, वीबी शंकर गौड़ा, सुधीर के. और एचएस नटराजा के रूप में हुई है. यात्रियों की अचानक इस तरह हुई मौत से उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने घटना के कारणों की उच्चस्तरीय और विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसे के पीछे तकनीकी खामी थी या कोई अन्य वजह. वहीं, एहतियात के तौर पर संबंधित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (UCDA) ने कड़ा कदम उठाते हुए ट्रांस भारत एविएशन के पूरे बेड़े को फिलहाल ग्राउंडेड कर दिया है.
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