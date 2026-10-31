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जोशीमठ हेलीकॉप्टर हादसा: दिल्ली के शालीमार बाग में पसरा मातम, पड़ोसी बोले- जिंदादिल इंसान थे हिमांशु

उत्तराखंड चमोली में दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर एक बड़े हवाई हादसे से दहल उठी है. चमोली जिले के जोशीमठ इलाके में हाथी पर्वत और चाईं गांव के पास एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. इस भीषण हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार पायलट हिमांशु सवारवाल समेत सभी 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, यह हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से तीर्थयात्रियों को लेकर देहरादून के सहस्रधारा हेलीपैड के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और यह पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

हिमांशु सवारवाल दिल्ली के वेस्ट शालीमार में अपने परिवार के साथ रहा करते थे. उनके परिवार में माता पिता, पत्नी और दो बच्चे हैं. इस हादसे के बाद से उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के शालीमार बाग तक शोक का माहौल है. हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर को 'ट्रांस भारत एविएशन' कंपनी संचालित कर रही थी, जिसे पायलट कैप्टन हिमांशु की उम्र करीब 48 थी.