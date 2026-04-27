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मरीन ड्राइव पर भीषण हादसा: सुबह की सैर पर निकले बुजुर्ग को बाइक ने मारी ठोकर, युवती समेत 3 की मौत

मुंबई: मरीन ड्राइव इलाके में सोमवार तड़के हुए एक भयानक हादसे में दो बाइक सवारों और एक बुजुर्ग की जान चली गई. यह दुर्घटना सुबह करीब 5:45 बजे हुई. हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलों ने सुबह की सैर पर निकले एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी. इस घटना से पूरे मरीन ड्राइव इलाके में सनसनी फैल गई है.

पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, गिरगांव के रहने वाले एक बुजुर्ग मरीन ड्राइव पर टहलने आए थे. उसी समय सड़क पर दो मोटरसाइकिलें बहुत तेज रफ्तार में आ रही थीं. दोनों बाइक बुजुर्ग से जा टकराईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहे युवक और युवती भी सड़क पर गिर गए. हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के पहिये, साइलेंसर और दूसरे हिस्से टूटकर सड़क पर बिखर गए.

घटना की सूचना मिलते ही मरीन ड्राइव पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. घायलों को फौरन जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन, इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने पुष्टि की है कि मरने वालों में बुजुर्ग व्यक्ति, एक युवक और एक युवती शामिल हैं.

शुरुआती जांच से पता चला है कि दोनों मोटरसाइकिलें बहुत तेज रफ्तार में थीं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या बाइक सवार रात की पार्टी के बाद घर लौट रहे थे, और क्या उन दोनों के बीच रेस चल रही थी. हालांकि हादसे की सटीक वजह अभी साफ नहीं है. लेकिन, माना जा रहा है कि लापरवाही से तेज गाड़ी चलाना ही इसकी मुख्य वजह थी.