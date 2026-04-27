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मरीन ड्राइव पर भीषण हादसा: सुबह की सैर पर निकले बुजुर्ग को बाइक ने मारी ठोकर, युवती समेत 3 की मौत

रफ्तार का जुनून एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ. पुलिस सीसीटीवी और चश्मदीदों के जरिए मामले की जांच कर रही है.

Tragic Accident on Marine Drive
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 1:15 PM IST

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मुंबई: मरीन ड्राइव इलाके में सोमवार तड़के हुए एक भयानक हादसे में दो बाइक सवारों और एक बुजुर्ग की जान चली गई. यह दुर्घटना सुबह करीब 5:45 बजे हुई. हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलों ने सुबह की सैर पर निकले एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी. इस घटना से पूरे मरीन ड्राइव इलाके में सनसनी फैल गई है.

पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, गिरगांव के रहने वाले एक बुजुर्ग मरीन ड्राइव पर टहलने आए थे. उसी समय सड़क पर दो मोटरसाइकिलें बहुत तेज रफ्तार में आ रही थीं. दोनों बाइक बुजुर्ग से जा टकराईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहे युवक और युवती भी सड़क पर गिर गए. हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के पहिये, साइलेंसर और दूसरे हिस्से टूटकर सड़क पर बिखर गए.

घटना की सूचना मिलते ही मरीन ड्राइव पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. घायलों को फौरन जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन, इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने पुष्टि की है कि मरने वालों में बुजुर्ग व्यक्ति, एक युवक और एक युवती शामिल हैं.

शुरुआती जांच से पता चला है कि दोनों मोटरसाइकिलें बहुत तेज रफ्तार में थीं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या बाइक सवार रात की पार्टी के बाद घर लौट रहे थे, और क्या उन दोनों के बीच रेस चल रही थी. हालांकि हादसे की सटीक वजह अभी साफ नहीं है. लेकिन, माना जा रहा है कि लापरवाही से तेज गाड़ी चलाना ही इसकी मुख्य वजह थी.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान करने और उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. इसके साथ ही, हादसे की सही वजह जानने के लिए सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले जा रहे हैं. चश्मदीदों से पूछताछ हो रही है. दुर्घटनाग्रस्त बाइकों की जांच की जा रही है. इस दुखद घटना के बाद, मुंबई में लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है.

हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त (जोन 1) प्रवीण मुंडे ने बताया- "सुबह करीब 5:40 बजे, पारसी गेट के पास एन.एस. रोड की उत्तर की ओर जाने वाली लेन पर, यह हादसा तब हुआ जब बाइक ने सिग्नल पर सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी. तीनों को तुरंत जीटी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई."

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