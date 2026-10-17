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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, पुलिया से नीचे गिरी ट्रैवलर, 7 की मौत, सभी MP से जा रहे थे खाटू श्याम

पुलिया से नीचे गिरी ट्रैवलर ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : राजस्थान के कोटा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात यात्रियों की जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए. हादसा सीमलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह करीब 7 बजे हुआ, जब मध्य प्रदेश से जयपुर जा रही एक ट्रैवलर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया से करीब 20 फीट नीचे बरसाती नाले में जा गिरी.

सीमलिया थाना अधिकारी नंद सिंह ने बताया कि ट्रैवलर ने कराड़िया टोल प्लाजा पार किया था और सुल्तानपुर की ओर बढ़ रही थी. उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैवलर के चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई. स्पीड अधिक होने के कारण वाहन से नियंत्रण पूरी तरह छूट गया. सड़क पर लगे मजबूत डिवाइडर को तोड़ते हुए पुलिया के बीच से सीधे नीचे नाले में जा गिरी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैवलर का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और भीतर बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पेपर भीषण सड़क दुर्घटना (वीडियो ईटीवी भारत कोटा) इसे भी पढ़ें: किशनगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, वोल्वो बस ने बाइक को रौंदा, मां-बेटी समेत 3 की मौत इस सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 10 लोग घायल है. इनमें कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और इन लोगों को 20 फ़ीट नीचे नाले से बाहर निकल गया है. जहां से घायलों को एंबुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल और एमबीएस हॉस्पिटल ले जाया गया है. ​रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्य : हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मदद के लिए दौड़े. सूचना मिलते ही सीमलिया थाना पुलिस, एनएचएआई (NHAI) की रेस्क्यू टीम और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं. ट्रैवलर 20 फीट गहरे नाले में फंसी हुई थी, जिससे यात्रियों को बाहर निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिसकर्मियों और बचाव दल ने एक-एक कर यात्रियों को नाले से सुरक्षित ऊपर निकाला. क्रेन की मदद से राहत कार्य (फोटो ईटीवी भारत कोटा)