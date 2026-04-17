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दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, टेंपो ट्रैवलर ने थार और बाइक को मारी टक्कर; तीन की मौत

घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया-पुलिस

हादसे में तीन की मौत
हादसे में तीन की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 17, 2026 at 10:51 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा 17 अप्रैल 2026 को सुबह 6:00 बजे हुआ. जब एक टेंपो ट्रैवलर ने पीछे से एक थार और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही PRV और थाना विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतको की पहचान दीपक पुत्र हरिवंश लाल, नवीन पुत्र स्वर्गीय स्वराज कुमार और योगेश (बाइक चालक) के रूप में हुई है. मौत की खबर सुनते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया. फिलहाल, पुलिस ने टेंपो ट्रैवलर चालक वीरेंद्र को हिरासत में लिया है. वीरेंद्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमेठी का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली में किराये पर रहता है. पुलिस पूरे मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है. परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस का कहना है की प्रथम दृष्टि या मामला तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का प्रतीत हो रहा है. हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा.

"17 अप्रैल को समय सुबह 06.00 बजे पीआरवी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक एक्सीडेंट हो गया है. मौके पर थाना विजयनगर पुलिस पहुंची तो देखा कि एक थार और एक बाइक को एक टैम्पो ट्रैवलर ने पीछे से टक्कर मार दी है. जिसमें कि तीन लोग घायल हुए. घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया. मृतकों के परिवारजनों को सूचना दे दी गई है इसके अलावा परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है." - उपासना पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त- कोतवाली नगर

घटना के बाद कुछ देर के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को जल्द ही सामान्य कर दिया. वर्तमान में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक का संचालन सामान्य रूप से हो रहा है.

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