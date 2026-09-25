ETV Bharat / bharat

गुजरात: सूरत के पास बड़ा हादसा, कार डम्पर से टकराई, महाराष्ट्र के 4 लोगों की मौत

सूरत के कामरेज तालुका में डिगास और धातवा गांवों के बाहरी इलाके से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा हुआ.

gujarat road accident
गुजरात के सूरत के पास कार के डम्पर से टकराने पर महाराष्ट्र के 4 लोगों की मौत हो गई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरत: कामरेज के पास एक्सप्रेसवे पर एक कार के डम्पर के पिछले हिस्से से टकराने के बाद चार लोगों की मौत हो गई. खबरों के मुताबिक मुंबई से शंखेश्वर रायजी मंदिर जा रहे एक परिवार की कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के चार लोगों की मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

हादसा: कार डम्पर से टकराई

सूरत के कामरेज तालुका में डिगास और धातवा गांवों के बाहरी इलाके से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे पर एक भयानक हादसा हुआ. खबरों के अनुसार मुंबई से शंखेश्वर रायजी मंदिर जा रही एक कार हाईवे पर तेजी से चल रही थी. इसी बीच उनके आगे चल रहे एक डम्पर के ड्राइवर ने एयर प्रेशर से जुड़ी एक गंभीर तकनीकी खराबी के कारण अचानक हाईवे पर गाड़ी रोक दी.

पीछे से तेजी से आ रही कार का ड्राइवर समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया जिससे कार डम्पर के पिछले हिस्से से टकरा गई. सूरत जिला ट्रैफिक पीएसआई ईश्वरसिंह सिसोदिया ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त और गंभीर थी कि कार का अगला हिस्सा और छत पूरी तरह से पिचक गए. कार में सवार लोग गाड़ी के अंदर ही फंस गए. हादसे के भयानक मंजर से हाईवे पर भीड़ लग गई. लोगों में हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी मच गई. इस गंभीर हादसे में कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जांच के दौरान मिले दस्तावेज़ों और शुरुआती जानकारी के अनुसार मृतक और कार में सवार लोग महाराष्ट्र (मुंबई) के रहने वाले थे.

  • राजीव जितेंद्र जैन (ड्राइवर) – मुंबई
  • जयंतीलाल चुनीलाल दोषी – मुंबई
  • प्रवीण जैन – मुंबई
  • एक अज्ञात व्यक्ति

घटना की सूचना मिलने पर सूरत जिला ट्रैफिक पुलिस, कामरेज पुलिस और एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग यूनिट की एक टीम तुरंत मौके पर पहुँची. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को हटाया गया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कामरेज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) भेजा गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- Ahmedabad Accident: अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर भीषण हादसा, 9 लोगों की मौत

TAGGED:

सूरत दर्दनाक हादसा
हादसा कार डम्पर से टकराई
महाराष्ट्र के चार लोगों की मौत
गुजरात पुलिस
GUJARAT ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.