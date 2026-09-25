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गुजरात: सूरत के पास बड़ा हादसा, कार डम्पर से टकराई, महाराष्ट्र के 4 लोगों की मौत

गुजरात के सूरत के पास कार के डम्पर से टकराने पर महाराष्ट्र के 4 लोगों की मौत हो गई ( ETV Bharat )

सूरत: कामरेज के पास एक्सप्रेसवे पर एक कार के डम्पर के पिछले हिस्से से टकराने के बाद चार लोगों की मौत हो गई. खबरों के मुताबिक मुंबई से शंखेश्वर रायजी मंदिर जा रहे एक परिवार की कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के चार लोगों की मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसा: कार डम्पर से टकराई सूरत के कामरेज तालुका में डिगास और धातवा गांवों के बाहरी इलाके से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे पर एक भयानक हादसा हुआ. खबरों के अनुसार मुंबई से शंखेश्वर रायजी मंदिर जा रही एक कार हाईवे पर तेजी से चल रही थी. इसी बीच उनके आगे चल रहे एक डम्पर के ड्राइवर ने एयर प्रेशर से जुड़ी एक गंभीर तकनीकी खराबी के कारण अचानक हाईवे पर गाड़ी रोक दी.