ETV Bharat / bharat

एनीकट में कार गिरने से 4 की मौके पर मौत, दीपावली मनाकर घर लौट रहा था पत्रकार का परिवार

एनीकट में कार गिरने से 4 की मौके पर मौत ( ETV Bharat )

रायपुर: दीपावली की खुशियां मनाने के लिए रायपुर आया एक परिवार दुखद हादसे का शिकार हो गया. हादसे में परिवार के चारों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. गोबरा नवापारा थाना पुलिस के जांच अधिकारी जितेंद्र दुबे ने बताया कि मृतक परिवार रायपुर में दिवाली का त्योहार मनाने के लिए आया था. परिवार के लोग त्योहार मनाने के बाद अपने घर वापस गरियाबंद के पासौद गांव लौट रहे थे.

दुर्घटना में 4 की मौत गरियाबंद जाने के दौरान जब उनकी गाड़ी महानदी पर बने चंपारण एनीकट पर पहुंची, तो कार बेकाबू होकर पानी में नीचे जा गिरी. हादसे के वक्त पति-पत्नी और उनके 2 बच्चे कार में सवार थे. इस दुखद हादसे में चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक हादसा रात करीब 1 बजकर 30 मिनट से रात 2 बजे के बीच हुआ. दुर्घटनाग्रस्त कार पर प्रेस लिखा हुआ था. जांच में पता चला कि मीडिया संस्थान से जुड़े शीतल साहू की कार हादसे का शिकार हुई है. दुर्घटना के वक्त कार में उनकी पत्नी भारती साहू और 19 साल का उनका बेटा विकास साहू और 21 साल की बेटी पूर्वा साहू भी मौजूद थे.