एनीकट में कार गिरने से 4 की मौके पर मौत, दीपावली मनाकर घर लौट रहा था पत्रकार का परिवार
कार में सवार चारों लोग दीपावली मनाकर गरियाबंद के पासौद गांव लौट रहे थे. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 5:20 PM IST
रायपुर: दीपावली की खुशियां मनाने के लिए रायपुर आया एक परिवार दुखद हादसे का शिकार हो गया. हादसे में परिवार के चारों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. गोबरा नवापारा थाना पुलिस के जांच अधिकारी जितेंद्र दुबे ने बताया कि मृतक परिवार रायपुर में दिवाली का त्योहार मनाने के लिए आया था. परिवार के लोग त्योहार मनाने के बाद अपने घर वापस गरियाबंद के पासौद गांव लौट रहे थे.
दुर्घटना में 4 की मौत
गरियाबंद जाने के दौरान जब उनकी गाड़ी महानदी पर बने चंपारण एनीकट पर पहुंची, तो कार बेकाबू होकर पानी में नीचे जा गिरी. हादसे के वक्त पति-पत्नी और उनके 2 बच्चे कार में सवार थे. इस दुखद हादसे में चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक हादसा रात करीब 1 बजकर 30 मिनट से रात 2 बजे के बीच हुआ. दुर्घटनाग्रस्त कार पर प्रेस लिखा हुआ था. जांच में पता चला कि मीडिया संस्थान से जुड़े शीतल साहू की कार हादसे का शिकार हुई है. दुर्घटना के वक्त कार में उनकी पत्नी भारती साहू और 19 साल का उनका बेटा विकास साहू और 21 साल की बेटी पूर्वा साहू भी मौजूद थे.
मीडिया संस्थान से जुड़े थे शीतल साहू
गोबरा नवापारा थाना पुलिस ने बताया कि कार में सवार लोग दिवाली मनाने के बाद अपने घर गरियाबंद लौट रहे थे, तभी उनकी कार एनीकट में गिर गई. पुलिस ने बताया कि वो सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. जांच को बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पूरा परिवार दीपावली का त्योहार मनाने के लिए रायपुर आया हुआ था. देर रात परिवार के लोग दीपावली मनाकर अपने घर गरियाबंद के पासौद गांव कार से लौट रहे थे. हमने हादसे की रिपोर्ट दर्ज कर ली है. सभी शवों को एनीकट से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ इसकी जांच की जाएगी: जितेंद्र दुबे, एसआई, गोबरा नवापारा थाना, रायपुर
एनकीट का पिलर तोड़ते हुए कार नीचे गिरा
पीड़ित परिवार के दूसरे सदस्यों ने बताया कि शीतल साहू पत्रकार थे और रायपुर दिवाली का त्योहार मनाने के लिए गए थे. पुलिस को कार से एक परिचय पत्र भी मिला है, जो शीतल साहू के गले में था. आई कार्ड पर भारत 1 न्यूज लिखा है. जिस जगह पर हादसा हुआ उस जगह पर एनीकट के चार से पांच पिलर भी टूटे मिले हैं. अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार बेकाबू होकर पिलर तोड़ते हुए नीचे गिरी है. हालांकि जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि हादसे की असली वजह क्या थी.
गाड़ी चलाते वक्त इन सावधानियों का रखना चाहिए ध्यान
- गाड़ी चलाते वक्त यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रुप से करें.
- ट्रैफिक सिग्नल व संकेतों का पालन करें.
- वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएं.
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन, ईयरफोन या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.
- शराब या नशीली दवाओं का सेवन करके कभी भी वाहन न चलाएं.
- आगे चल रहे वाहन से उचित और सुरक्षित दूरी बनाकर रखें ताकि अचानक ब्रेक लगाने पर टक्कर न हो.
- समय-समय पर अपने वाहन के ब्रेक, टायर, लाइट्स और इंडिकेटर की जांच करवाते रहें.
- नींद में गाड़ी न चलाएं.
- गति सीमा पर नियंत्रण रखें.
- रात में लाइट्स का ध्यान रखें, जरूरत के मुताबिक अपर और डिपर लाइट का इस्तेमाल करें.
- ओव्हर टेक करते वक्त स्पीड और कंट्रोल का ध्यान रखें.
दीपावली के दिन जशपुर में ट्रक और यात्री बस की भीषण टक्कर, केबिन में फंसा ड्राइवर, निकालने के दौरान मौत
बलौदाबाजार में धनतेरस के दिन बड़ा हादसा, सड़क हादसे में पिता और 2 बच्चों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर
गौरेला पेंड्रा मरवाही में भीषण सड़क हादसा, हार्वेस्टर और बाइक की टक्कर में युवक और नाबालिग की मौत