बालोतरा में ट्रेलर-स्कॉर्पियो में भीषण भिड़ंत, आग लगने से चार दोस्तों की जिंदा जलकर मौत, एक गंभीर घायल

सिणधरी पुलिस थाना क्षेत्र के सड़ा गांव के पास बुधवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा में चार दोस्तों की जिंदा जलकर मौत हो गई.

बालोतरा में टेलर और स्कार्पियो में भिड़ंत
बालोतरा में टेलर और स्कार्पियो में भिड़ंत (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 8:00 AM IST

बालोतरा : बालोतरा के सिणधरी थाना इलाके में देर रात मेगा हाईवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. सड़ा गांव के पास ट्रेलर और स्कॉर्पियो के बीच आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. डीएसपी नीरज शर्मा ने बताया कि हादसा इतना भयानक था कि स्कॉर्पियो में सवार पांच दोस्तों में से चार की मौके पर ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

कलेक्टर व एसपी मौके पर पहुंचे, जांच के आदेश : घटना की सूचना पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव और एसपी रमेश कुमार भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने राहत-बचाव कार्यों का जायजा लिया और हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की. प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश जारी किए हैं. हादसे में जली लाशों की स्थिति को देखते हुए सभी मृतकों के शवों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा. डीएनए रिपोर्ट के बाद ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार ने बताया कि बीती रात ट्रेलर ओर स्कॉर्पियो गाड़ी के बीच एक्सीडेंट हुआ है. हादसे के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लग गई थी. गाड़ी में 5 लोग सवार थे. एक गंभीर घायल को पहले बालोतरा ओर फिर जोधपुर रैफर किया गया . उन्होंने बताया कि आग में जलने से 4 लोगो की मौत हो गई है.

बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार (वीडियो ईटीवी भारत बालोतरा)

सूचना मिलते ही सिणधरी पुलिस, डिप्टी नीरज शर्मा, फायर बिग्रेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. आसपास के ग्रामीणों ने भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई और स्कॉर्पियो कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील हो गई. हादसे के बाद मेगा हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा. इस हादसे को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने इस हादसे को दुखद बताते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संवेदनाएं व्यक्त की है.

इसे भी पढ़ें: Jaisalmer Bus Fire : अब तक 21 लोगों की मौत, चिकित्सा मंत्री बोले- AC कंप्रेशर फटने से विस्फोट होने की संभावना

गुड़ामालानी के डाबड़ गांव के रहने वाले थे मृतक : हादसे में मरने वाले चारों युवक गुड़ामालानी क्षेत्र के डाबड़ गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान मोहनसिंह (35) पुत्र धुड़सिह , शंभुसिंह (20) पुत्र दिपसिह , पांचाराम (22) पुत्र लुंबाराम और प्रकाश (28) पुत्र सांपाराम के रूप में हुई है. चारों की मौके पर ही जलने से मौत हो गई. जबकि स्कॉर्पियो चालक दिलीपसिंह पुत्र मगसिंह, निवासी डाबड़, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार सभी दोस्त काम से लौट रहे थे और देर रात घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के तुरंत बाद वाहनों में आग भड़क गई और चारों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. इस दर्दनाक हादसे से गुड़ामालानी के डाबड़ गांव में शोक की लहर छा गई है. गांव में मातम पसरा हुआ है और हर कोई इस हृदयविदारक दुर्घटना से सदमे में है.

