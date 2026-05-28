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अजमेर में दर्दनाक हादसा: चलती कार बनी आग का गोला, पूर्व सरपंच और जिला परिषद सदस्य समेत 4 लोग जिंदा जले

चार लोगों की जिंदा जलकर मौत ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

अजमेर : जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां के बोराडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अराई रोड पर गुरुवार सुबह एक कार अचानक आग का गोला बन गई. इस भीषण हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए. सीओ ग्रामीण आयुष वशिष्ठ ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में पूरे मामले की जांच की जा रही है. ​अस्पताल जाते समय हुआ हादसा : मृतकों की पहचान कांग्रेसी नेता पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी, उनकी पत्नी और जिला परिषद सदस्य सुरज्ञान, मां पूर्व सरपंच पुसी देवी और उनकी भांजी महिमा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि रामसिंह चौधरी अपनी बीमार माता को अस्पताल लेकर जा रहे थे. इसी दौरान अराई रोड पर अचानक कार से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया. इसे भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: कार में आग लगने से 6 लोग जिंदा जले, वैष्णो देवी से लौट रहे थे सभी