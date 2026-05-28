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अजमेर में दर्दनाक हादसा: चलती कार बनी आग का गोला, पूर्व सरपंच और जिला परिषद सदस्य समेत 4 लोग जिंदा जले

अजमेर में अराई रोड पर एक कार में अचानक आग लगने से चार लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई.

चार लोगों की जिंदा जलकर मौत
चार लोगों की जिंदा जलकर मौत (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 10:31 AM IST

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अजमेर : जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां के बोराडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अराई रोड पर गुरुवार सुबह एक कार अचानक आग का गोला बन गई. इस भीषण हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए. सीओ ग्रामीण आयुष वशिष्ठ ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में पूरे मामले की जांच की जा रही है.

​अस्पताल जाते समय हुआ हादसा : मृतकों की पहचान कांग्रेसी नेता पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी, उनकी पत्नी और जिला परिषद सदस्य सुरज्ञान, मां पूर्व सरपंच पुसी देवी और उनकी भांजी महिमा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि रामसिंह चौधरी अपनी बीमार माता को अस्पताल लेकर जा रहे थे. इसी दौरान अराई रोड पर अचानक कार से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया.

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भयानक थी कि कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया. ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही बोराडा थाना पुलिस और अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला एफएसएल (FSL) व एमओबी (MOB) टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर शवों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है.

​इस हादसे को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं भी गर्म हैं. कुछ लोग इसे शॉर्ट सर्किट का नतीजा मान रहे हैं, तो वहीं कुछ ग्रामीणों ने कार में आग लगाकर हत्या किए जाने की आशंका भी जताई है. सीओ ग्रामीण आयुष वशिष्ठ ने बताया कि पुलिस तकनीकी खराबी और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर गहराई से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. इस दुखद घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

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