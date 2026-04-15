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आंध्र प्रदेश: घर में गैस सिलेंडर के फटने से चार लोगों की मौत, 21 लोग घायल...रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

गैस सिलेंडर के धमाके से घर पूरी तरह तबाह हो गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Tragedy in Sathya Sai District - Four killed, 21 injured in gas cylinder explosion in house
आंध्र प्रदेश: घर में गैस सिलेंडर के फटने से चार की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 3:10 PM IST

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कदिरी (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के सत्य साईं जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है. कदिरी मंडल के कुम्मारावंदलापल्ली में एक घर में गैस सिलेंडर के फटने के कारण चार लोगों की मौत हो गई. इस घटना में तकरीबन 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

घायलों को सरकारी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया. बताया जा रहा है कि उनमें से 12 की हालत गंभीर है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके से घर पूरी तरह तबाह हो गया है. इस हादसे के तुरंत बाद फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया.

खबर के मुताबिक, घर में रखे चार डेटोनेटर के फटने के कारण गैस सिलेंडर में आग लग गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस जांच के बाद ही मामले की सही जानकारी मिल पाएगी.

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