ETV Bharat / bharat

सीवेज टैंक में गिरने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत, कोयंबटूर पुलिस मामले की कर रही जांच

10 घंटे के मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शुक्रवार सुबह दोनों मजदूरों के शव बरामद किए गए.

Tragedy in Coimbatore: Two civic workers die after falling into 40 ft sewage tank
सीवेज टैंक में गिरे दो लोगों की तलाश में जुटे लोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोयंबटूर: तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित साईंबाबा कॉलोनी इलाके में एक गहरे सीवेज पंपिंग स्टेशन टैंक में गिरने से दो मजदूर की मौत हो गई. करीब 10 घंटे के मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शुक्रवार सुबह उन दोनों के शव बरामद किए गए.

मरने वालों की पहचान शिवानंद कॉलोनी के कॉन्ट्रैक्ट प्लंबर अर्जुन कुमार (38) और पप्पमपट्टी पिरिवु के कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रीशियन सुरेश कुमार (27) के रूप में हुई है. दोनों को कोयंबटूर कॉर्पोरेशन ने अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम पर रखा था.

अधिकारियों के मुताबिक, दोनों एक खराब मोटर पंप को ठीक करने के लिए भारती पार्क फर्स्ट स्ट्रीट पर 40 फुट गहरे सीवेज टैंक में उतरे थे. यह हादसा कल (3 अप्रैल) शाम करीब 4:30 बजे हुआ, जब वे मरम्मत पूरी करने के बाद वापस ऊपर चढ़ रहे थे.

खबर के मुताबिक, अर्जुन कुमार टैंक के अंदर एक पाइप से टकरा गए जिससे उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे नीचे 15 फुट गहरे कीचड़ में गिर गए. वहीं, सुरेश कुमार ने तुरंत अपने साथी को बचाने की कोशिश की. हालांकि, लोगों का कहना था कि, टैंक के अंदर जहरीले धुएं के कारण वे फंस गए थे या फिर उनका पैर फिसल गया, जिससे वे भी सीधे टैंक में गिर गए.

10 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन
सीवेज के लगातार बहने और टैंक की गहराई की वजह से रेस्क्यू बहुत मुश्किल साबित हुआ. फायर और रेस्क्यू सर्विस के लोगों को पीड़ितों तक पहुंचने से पहले करीब 15 फीट कचरा पंप करके बाहर निकालना पड़ा.

कोयंबटूर सिटी पुलिस कमिश्नर कन्नन और कॉर्पोरेशन कमिश्नर एम. शिवगुरु प्रभाकरन मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली. कोयंबटूर साउथ सीट से डीएमके उम्मीदवार सेंथिल बालाजी भी मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद आखिरकार सुबह करीब 2:00 बजे लाशें निकाली गईं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए कोयंबटूर सरकारी अस्पताल भेजा गया.

पीड़ित परिवारों को मुआवजा
कॉर्पोरेशन कमिश्नर शिवगुरु प्रभाकरन ने कहा कि, मजदूर टैंक को साफ करने के लिए उसमें नहीं उतरे थे. वे मोटर की टेक्निकल रिपेयर कर रहे थे और बदकिस्मती से बाहर निकलते समय गिर गए. उन्होंने कहा कि, पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल है. आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि खतरनाक माहौल में काम करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया गया था या नहीं. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत, सीवेज से जुड़े जगह पर जाने वाले किसी भी व्यक्ति के पास, यहां तक ​​कि मेंटेनेंस के लिए भी, ऑक्सीजन सिलेंडर, हार्नेस और प्रोटेक्टिव गियर होने चाहिए.

सामाजिक कार्यकर्ता इस बात की जांच की मांग कर रहे हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ऐसे सेफ्टी उपकरण दिए गए थे. इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि, इस काम में कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई थी.

ये भी पढ़ें: सीवेज टैंक की सफाई करते समय 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, परिजनों ने काटा बवाल...फैक्ट्री ने दिया मुआवजा

TAGGED:

COIMBATORE
TWO CIVIC WORKERS DIE
SEWAGE TANK
TAMIL NADU
TRAGEDY IN COIMBATORE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.