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सीवेज टैंक में गिरने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत, कोयंबटूर पुलिस मामले की कर रही जांच

सीवेज टैंक में गिरे दो लोगों की तलाश में जुटे लोग ( ETV Bharat )

कोयंबटूर: तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित साईंबाबा कॉलोनी इलाके में एक गहरे सीवेज पंपिंग स्टेशन टैंक में गिरने से दो मजदूर की मौत हो गई. करीब 10 घंटे के मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शुक्रवार सुबह उन दोनों के शव बरामद किए गए. मरने वालों की पहचान शिवानंद कॉलोनी के कॉन्ट्रैक्ट प्लंबर अर्जुन कुमार (38) और पप्पमपट्टी पिरिवु के कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रीशियन सुरेश कुमार (27) के रूप में हुई है. दोनों को कोयंबटूर कॉर्पोरेशन ने अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम पर रखा था. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों एक खराब मोटर पंप को ठीक करने के लिए भारती पार्क फर्स्ट स्ट्रीट पर 40 फुट गहरे सीवेज टैंक में उतरे थे. यह हादसा कल (3 अप्रैल) शाम करीब 4:30 बजे हुआ, जब वे मरम्मत पूरी करने के बाद वापस ऊपर चढ़ रहे थे. खबर के मुताबिक, अर्जुन कुमार टैंक के अंदर एक पाइप से टकरा गए जिससे उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे नीचे 15 फुट गहरे कीचड़ में गिर गए. वहीं, सुरेश कुमार ने तुरंत अपने साथी को बचाने की कोशिश की. हालांकि, लोगों का कहना था कि, टैंक के अंदर जहरीले धुएं के कारण वे फंस गए थे या फिर उनका पैर फिसल गया, जिससे वे भी सीधे टैंक में गिर गए. 10 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन

सीवेज के लगातार बहने और टैंक की गहराई की वजह से रेस्क्यू बहुत मुश्किल साबित हुआ. फायर और रेस्क्यू सर्विस के लोगों को पीड़ितों तक पहुंचने से पहले करीब 15 फीट कचरा पंप करके बाहर निकालना पड़ा.