ETV Bharat / bharat

भीलवाड़ा में जहरीला पदार्थ पीने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस

​पुलिस की कार्रवाई और जांच : ​भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिस बोतल से रसायन पिया गया था, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह रसायन भीलवाड़ा की ही एक दुकान से खरीदा गया था. पुलिस अब उस दुकानदार से पूछताछ कर रही है ताकि रसायन की सटीक प्रकृति का पता लगाया जा सके. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम तकनीकी जांच कर रही है और शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

​भीलवाड़ा : जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के आलोली गांव में एक छोटी सी भूल ने एक ही परिवार के चार हंसते-खेलते सदस्यों की जान ले ली. शादी समारोह में काम करके लौटे इन लोगों ने बर्तन साफ करने वाले घातक रसायन (Chemical) को गलती से शराब समझकर पी लिया, जिसके कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई.

​क्या है पूरा मामला? : ​आलोली गांव के रहने वाले रतन (पुत्र मसरिया कंजर), सुशीला देवी, जमनी देवी और बदामी देवी कंजर एक शादी समारोह में बर्तन धोने का ठेका लेकर काम करने गए थे. काम खत्म होने के बाद गुरुवार देर रात जब वे घर लौटे, तो अपने साथ एक रसायन (शादी में खाना गर्म रखने हेतु फ्यूल) भी ले आए. ​पुलिस के अनुसार, इन चारों ने संभवतः चोरी-छिपे उस रसायन की बोतल को शराब समझकर अपने पास रख लिया था. गुरुवार की रात घर पहुंचकर उन्होंने इसे शराब मानकर पी लिया. रसायन इतना घातक था कि शरीर में जाते ही इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते चारों की जान चली गई.

जानकारी में सामने आया है कि थाना कोतवाली के राजेंद्र मार्ग के सामने स्थित दुकान माहेश्वरी एसिड एंड केमिकल दुकान विक्रेता अनुज सोमानी अपनी दुकान पर एक लीटर बोतल में मैथनॉल कार्बनिक सॉल्ट, जो कि शादी में खाना गर्म रखने हेतु फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है. उसे शादी समारोहों में हलवाई या कैटरिंग की पर्ची पर बेचा जाता है. मैथेनॉल फ्यूल गुजरात के अंकलेश्वर से दो सौ लीटर के ड्रम में मंगाया जाता है, जिसको एक एक लीटर की बोतल में दुकानदार द्वारा बेचा जाता है. फ्यूल गुजरात से बिल के माध्यम से ही खरीदा जाता है.

​प्रशासनिक अमले में हड़कंप : ​घटना की सूचना मिलते ही भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव भारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए आबकारी विभाग, चिकित्सा विभाग और एफएसएल (FSL) की टीमों को भी तुरंत घटनास्थल पर बुलाया गया. ​जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत पूरे गांव में घर-घर जाकर लोगों का हेल्थ चेकअप करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी अन्य व्यक्ति ने तो उस रसायन का सेवन नहीं किया है.

इसे भी पढ़ें: कोटा हादसा: रेस्टोरेंट बिल्डिंग गिरने से छात्र की मौत, परिवार ​हुआ बर्बाद, अवैध थी बिल्डिंग

​मुआवजे और सहायता का आश्वासन : ​कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि प्रशासन पीड़ितों के परिवार की हर संभव मदद करेगा. उन्होंने कहा, "प्राथमिक जांच में मौत की वजह रसायन को शराब समझकर पीना ही सामने आया है. मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत सहायता दी जाएगी. यदि उनका पंजीकरण इस योजना में नहीं पाया गया, तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से राहत राशि दिलवाई जाएगी. ​एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के बाद आलोली गांव में मातम छाया हुआ है.