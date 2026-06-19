गुजरात: पावागढ़ में हादसा, भारी बारिश से गिरी चट्टानों में दबे 4 तीर्थयात्री, 2 की मौत
स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी बारिश के दौरान ऊपर से अचानक पत्थर गिरे जिसकी चपेट में कुछ लोग आ गए.
Published : June 19, 2026 at 12:55 PM IST
पंचमहाल: गुजरात के पंचमहाल के मशहूर शक्तिपीठ पावागढ़ पहाड़ी पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. पावागढ़ में पाटियापुल के पास अचानक एक बड़ा पत्थर गिर गया, जिससे वहां से गुजर रहे चार तीर्थयात्री इसके नीचे दब गए. इस घटना में दो तीर्थयात्रियों की मौत हो गई. उनके शव निकाले गए. मलबे में फंसे अन्य लोगों को हालोल फायर डिपार्टमेंट की टीम ने बचाकर बाहर निकाला. इस घटना के बाद पूरे इलाके और तीर्थयात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई.
पानी के बहाव के कारण पहाड़ी से गिरे पत्थर
Panchmahal, Gujarat: Two people were died after rocks fell near the Patiya bridge area of the Pavagadh pilgrimage site in Panchmahal district during heavy rainfall, officials said.— IANS (@ians_india) June 19, 2026
According to local authorities, more than four people were trapped when stones fell on a staircase… pic.twitter.com/2l7LktkaEx
मिली जानकारी के अनुसार पावागढ़ और आसपास के इलाकों में सुबह से ही भारी बारिश हुई. इस दौरान पहाड़ी इलाका होने के कारण पहाड़ी से पानी का बहाव बहुत तेज हो गया. बारिश के पानी के इस तेज बहाव के कारण पहाड़ी की मिट्टी और पत्थर कमजोर हो गए, जिसके परिणामस्वरूप पाटियापुल के पास एक बड़ा पत्थर गिर गया. दुर्भाग्य से उसी समय वहां से गुजर रहे तीन श्रद्धालु इस पत्थर की चपेट में आ गए और दब गए. पता चला है कि यह हादसा सुबह करीब 5:00 बजे हुआ.
बचाव अभियान चलाया
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और प्रशासनिक टीमें हरकत में आ गईं. पहाड़ी पर मौजूद रोपवे की बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पत्थर के नीचे फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया. इस पूरे मामले की सूचना तुरंत पावागढ़ पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की एक उच्च-स्तरीय टीम भी मौके पर पहुंची.
પાવાગઢ ખાતે થયેલી દુઃખદ ભૂસ્ખલનની ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા તમામ ભક્તજનો ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ પોતાના પરિવારજનો વચ્ચે પરત ફરે તેવી મા મહાકાળીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર દિવંગત આત્માઓને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. દુઃખની આ ઘડીમાં શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી…— Dr. Hemang Joshi (MP Vadodara) (@drhemangjoshimp) June 19, 2026
भारी बारिश और पहाड़ी रास्तों के कारण बचाव अभियान में बाधा आई, लेकिन स्थानीय प्रशासन और बचाव कर्मियों ने यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए. दो शव निकाले गए, जबकि एक अन्य यात्री घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.
स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक और घायल भारी बारिश के दौरान पास की एक झोपड़ी में खड़े थे, तभी अचानक ऊपर से पत्थर गिरे. इस घटना में कुल चार लोग फंस गए थे. चश्मदीदों और बचाव कर्मियों ने भयानक दृश्यों के बीच दो लोगों की जान बचाई.
वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मैं मां महाकाली से प्रार्थना करता हूँ कि पावागढ़ में भूस्खलन की दुखद घटना में घायल हुए सभी श्रद्धालु जल्द स्वस्थ हों और अपने परिवारों के पास लौटें. इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. दुख की इस घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ.' प्रशासन ने मॉनसून के दौरान पहाड़ियों पर जाने वाले श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने और पानी के तेज बहाव से दूर रहने की अपील की है.