Kerala: मॉडलिंग की आड़ में मानव तस्करी, विदेश ले जाकर युवतियों का शोषण, तीन गिरफ्तार
कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दो पीड़ितों से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. तीन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया.
Published : May 20, 2026 at 1:41 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): मॉडलिंग की आड़ में युवतियों को विदेश ले जाकर उनसे दुष्कर्म किया जाता था. केरल पुलिस ने इस मानव तस्करी गैंग के मुख्य आरोपियों में से एक सिंधु को मुंबई से गिरफ्तार किया है, जिसे कोच्चि लाया जा रहा है. कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर कलिराज महेशकुमार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मॉडलिंग की आड़ में मानव तस्करी और सेक्स रैकेट एक संगठित अपराध है. पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
हालांकि, अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पीड़ितों का इस्तेमाल सोने की तस्करी के लिए किया जाता था. पुलिस कमिश्नर महेशकुमार ने कहा कि गैंग के कनेक्शन की विस्तृत जांच चल रही है. पुलिस को सिंधु से पूछताछ करके और जानकारी मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि सिंधु की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पोस्टर पर कुछ सेलिब्रिटी की तस्वीरें देखी गईं. हमने इसकी भी जांच करने का फैसला किया है.
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोच्चि सिटी डीसीपी अश्वथी जिजी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) इस केस की जांच कर रही है. इस टीम में एर्नाकुलम के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और महिला पुलिस ऑफिसर शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि कोच्चि की दो पीड़ितों से एक ही समय में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. पुलिस ने इस केस के सिलसिले में तीन लड़कियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अलुवा की रहने वाली अलीना, तिरुवनंतपुरम की रहने वाली सिंधु और तीसरी आरोपी मंजिमा शामिल हैं. सिंधु को पुलिस ने मुंबई में तब पकड़ा जब वह विदेश से वापस लौटी थी. दूसरी आरोपी अलीना को कोच्चि में गिरफ्तार किया गया.
पुलिस के मुताबिक, इस केस में अभी पांच आरोपी सामने आए हैं. इनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी दो अभी विदेश में हैं. पुलिस ने उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी करने के साथ-साथ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने दुबई में मॉडलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा सैलरी वाली नौकरी दिलाने का वादा करके लड़कियों को जाल में फंसाया. वे जनवरी और फरवरी में लड़कियों को विदेश ले गए. लेकिन, दुबई पहुंचने पर आरोपियों ने लड़कियों के मोबाइल फोन और पासपोर्ट जबरदस्ती छीन लिए और उन्हें प्रताड़ित किया. पुलिस ने कहा कि फिर उन्हें गुप्त जगह रखा गया और जबरदस्ती ड्रग्स देकर बेहोश करके बुरी तरह टॉर्चर किया गया.
आरोपियों ने महिलाओं को उनके मोबाइल फोन से टॉर्चर सीन और तस्वीरें जारी करने की धमकी देकर बंधक बनाकर रखा था. उन्होंने पीड़ितों को यह भी धमकी दी कि अगर वे घर लौटीं तो पुलिस में शिकायत न करें.
आरोपी लड़की के ड्रग और गैंगस्टर के साथ संबंध
पुलिस ने इस दिशा में अपनी जांच बढ़ा दी है, क्योंकि इस बात के संकेत मिले हैं कि गिरफ्तार की गई दूसरी आरोपी अलीना के ड्रग और गैंगस्टर माफियाओं के साथ करीबी संबंध हैं. पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि इस मानव तस्करी गिरोह के पीछे एक बड़ा ग्रुप है.
सिटी पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि आने वाले दिनों में गिरोह की जाल में फंसी और भी युवतियां शिकायत लेकर सामने आ सकती हैं. उन्होंने कहा कि दूसरे आरोपियों को विदेश से वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं. इसी तरह, पुलिस जल्द ही महिला SHO का फोन नंबर भी पब्लिक करेगी ताकि मॉडलिंग सेक्टर में ठगी का शिकार हुए लोग बिना डरे शिकायत कर सकें. सिटी पुलिस कमिश्नर ने यह भी साफ किया कि शिकायत करने वाली युवतियों की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी.
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