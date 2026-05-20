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Kerala: मॉडलिंग की आड़ में मानव तस्करी, विदेश ले जाकर युवतियों का शोषण, तीन गिरफ्तार

एर्नाकुलम (केरल): मॉडलिंग की आड़ में युवतियों को विदेश ले जाकर उनसे दुष्कर्म किया जाता था. केरल पुलिस ने इस मानव तस्करी गैंग के मुख्य आरोपियों में से एक सिंधु को मुंबई से गिरफ्तार किया है, जिसे कोच्चि लाया जा रहा है. कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर कलिराज महेशकुमार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मॉडलिंग की आड़ में मानव तस्करी और सेक्स रैकेट एक संगठित अपराध है. पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

हालांकि, अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पीड़ितों का इस्तेमाल सोने की तस्करी के लिए किया जाता था. पुलिस कमिश्नर महेशकुमार ने कहा कि गैंग के कनेक्शन की विस्तृत जांच चल रही है. पुलिस को सिंधु से पूछताछ करके और जानकारी मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि सिंधु की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पोस्टर पर कुछ सेलिब्रिटी की तस्वीरें देखी गईं. हमने इसकी भी जांच करने का फैसला किया है.

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोच्चि सिटी डीसीपी अश्वथी जिजी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) इस केस की जांच कर रही है. इस टीम में एर्नाकुलम के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और महिला पुलिस ऑफिसर शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि कोच्चि की दो पीड़ितों से एक ही समय में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. पुलिस ने इस केस के सिलसिले में तीन लड़कियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अलुवा की रहने वाली अलीना, तिरुवनंतपुरम की रहने वाली सिंधु और तीसरी आरोपी मंजिमा शामिल हैं. सिंधु को पुलिस ने मुंबई में तब पकड़ा जब वह विदेश से वापस लौटी थी. दूसरी आरोपी अलीना को कोच्चि में गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के मुताबिक, इस केस में अभी पांच आरोपी सामने आए हैं. इनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी दो अभी विदेश में हैं. पुलिस ने उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी करने के साथ-साथ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है.