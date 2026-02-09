ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: जनवरी 2027 तक होगा सिलक्यारा टनल से यातायात का संचालन, तेजी से पूरे किए जा रहे कार्य

सिलक्यारा टनल में तेजी से चल रहा कार्य ( Photo-ETV Bharat )