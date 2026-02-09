ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: जनवरी 2027 तक होगा सिलक्यारा टनल से यातायात का संचालन, तेजी से पूरे किए जा रहे कार्य

सिलक्यारा टनल चारधाम यात्रा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण परियोजना है. इस टनल के बनने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की दूरी कम होगी.

Uttarkashi Silkyara Tunnel
सिलक्यारा टनल में तेजी से चल रहा कार्य (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 9, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
उत्तरकाशी (उत्तराखंड): सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुचर्चित निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में साल 2027 जनवरी फरवरी तक ट्रैफिक संचालन शुरू करवा दिया जाएगा. सुरंग में करीब 90 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा हो चुका है. इसके बाद अब टनल में इलेक्ट्रिक कार्य भी तेजी से पूरे किए जा रहे हैं. कार्यदायी संस्था के अधिकारियों की मानें तो सुरंग में आगामी जनवरी-फरवरी 2027 तक यातायात का संचालन शुरू करवाया दिया जाएगा. इससे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की दूरी कम होने के साथ ही यात्रियों को राड़ी टॉप के जाम से राहत मिलेगी. वहीं नवयुगा कंपनी के डीपीएम श्रीराम ने बताया कि टनल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. साल 2027 के जनवरी-फरवरी में इस पर ट्रैफिक संचालन शुरू करवा दिया जाएगा.

यमुनोत्री हाईवे पर 1384 करोड़ रुपए की लागत से एनएचआईडीसीएल की ओर से करीब 4.5 लंबी किमी लंबी टनल का कार्य किया जा रहा है. यह अब अंतिम स्टेज में है, जिसके बाद यातायात का संचालन शुरू कर दिया जाएगा. यह चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के साथ ही गंगा और यमुना घाटी की दूरी को कम कर देगी. साल 2023 नवंबर में 41 मजदूरों के 17 दिन तक टनल में फंसने के बाद यह विश्व स्तर पर चर्चा मे आई थी. इस घटना के करीब छह माह तक इसका निर्माण कार्य बंद रहा.

Uttarkashi Silkyara Tunnel
चारधाम यात्रा के लिहाज से अहम सिलक्यारा टनल (Photo-ETV Bharat)

उसके बाद वैज्ञानिक सलाह और अन्य तकनीकी जांचों के बाद इस पर दोबारा निर्माण कार्य शुरू किया गया. इसके निर्माण से यात्रियों को चारधाम यात्रा के समय राड़ी टॉप के जाम और शीतकाल में बर्फबारी के दौरान सड़क बंद होने की समस्या से निजात मिल जाएगी. वहीं टनल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की चर्चा जोरों पर है. टनल निर्माण कार्य कर रही नवयुगा कंपनी के डीपीएम (उप परियोजना प्रबंधक) श्रीराम ने बताया कि टनल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. साल 2027 के जनवरी-फरवरी में इस पर ट्रैफिक संचालन शुरू करवा दिया जाएगा.

Uttarkashi Silkyara Tunnel
सिलक्यारा टनल (Photo-ETV Bharat)

बता दें कि सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा 12 नवंबर 2023 को दीपावली की सुबह अचानक ढह गया था. जिससे टनल में 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करने में 17 दिन का समय लग गया था. इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर देश-विदेश के लोगों की नजर थी. आखिरकार 17 दिन बाद सभी फंसे मजदूरों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया था. सफल रेस्क्यू के बाद टनल में फंसे 41 मजदूरों ने 17 दिन के बाद खुली हवा में सांस ली थी.

