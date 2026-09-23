उत्तराखंड में चीन सीमा से सटे गांवों में तैयार हो रहे खूबसूरत घर, टूरिज्म-एडवेंचर को लगेंगे पंख
उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज में 171 करोड़ की लागत से हो रहे विकास के काम, पारंपरिक शैली, काष्ठकला और नक्काशीदार पहाड़ी घर कर रहे आकर्षित
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 23, 2026 at 5:41 PM IST
देहरादून: भारत-चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के सीमांत गांव (वाइब्रेंट विलेज) में पर्यटन, एडवेंचर और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश साकार होती नजर आ रही है. जहां सीमांत गांवों से पलायन रोकने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से तैयार किए जा रहे पारंपरिक काष्ठकला और पत्थरों की नक्काशी वाले घर अब पूरी तरह आकार ले चुके हैं. जो देखने में मनमोहक नजर आ रहे हैं.
बता दें कि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में खासकर चीन सीमा से सटे गांवों का परिदृश्य अब पूरी तरह बदल चुका है. केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी 'वाइब्रेंट विलेज योजना' के तहत प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ पर्यटन एवं साहसिक खेल (एडवेंचर टूरिज्म) का एक मजबूत ढांचा बनकर तैयार किया जा रहा है.
वहीं, उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने इस पूरी योजना की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि,
"वाइब्रेंट विलेज योजना के पहले चरण में राज्य के तीन सीमांत जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुल 51 गांवों का चयन किया गया है. इन गांवों में सड़क संपर्क, दूरसंचार, विद्युतीकरण और आजीविका के साधनों को पूरी तरह सुदृढ़ किया जा रहा है."- धीराज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव, उत्तराखंड
171 करोड़ का बजट और पारंपरिक शैली में पुनरुद्धार: पर्यटन विभाग की ओर से वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों में करीब 171 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं. उत्तरकाशी जिले के नेलांग और जादूंग गांव में ही करीब 25 से 30 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं.
जादूंग गांव में 23 पुराने क्षतिग्रस्त घरों का पारंपरिक पहाड़ी शैली में हो रहा रिनोवेशन: साल 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान खाली कराए गए जादूंग गांव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है. जहां 23 पुराने क्षतिग्रस्त घरों को उनके मूल प्लिंथ (आधार) पर पारंपरिक पहाड़ी शैली में तैयार किया जा रहा है. इन घरों के निर्माण में देवदार की लकड़ी पर बारीक नक्काशी और स्थानीय पत्थरों की पारंपरिक चिनाई की गई है.
इससे ये भवन अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को जीवंत करते हैं. इनमें से 6 घरों का निर्माण कार्य 90 फीसदी से ज्यादा पूरा हो चुका है. कोशिश है कि इस शीतकाल में इन्हें ग्रामीणों व पर्यटकों के इस्तेमाल के लिए सौंपा दिया जाए. फिलहाल, लकड़ी और पत्थरों से तैयार किए जा रहे ये भवन बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं.
गौर हो कि नेलांग और जादूंग गांव साल 1962 के भारत-चीन युद्ध का गवाह भी रह चुके हैं. युद्ध के चलते ग्रामीणों को अपने आशियाने छोड़कर जाना पड़ा था. तब से नेलांग और जादूंग गांव समेत आसपास की सीमांत इलाके वीरान पड़ी हैं. हालांकि, ग्रामीण आज भी अपने देवस्थानों की पूजा अर्चना के लिए यहां आते रहते हैं. वहीं, अब इन्हें फिर से बसाने की कवायद जारी है.
माणा, गुंजी और नीती घाटी में विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर: देश के पहले गांव 'माणा' में 70 से 80 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और बुनियादी सुविधाओं का भव्य ढांचा तैयार किया गया है. इसी तरह माणा से आगे गस्तोली क्षेत्र में आईटीबीपी (ITBP) के सहयोग से 'सीमा दर्शन' कार्यक्रम का संचालन शुरू हो चुका है.
नीती घाटी में स्थित 'टिम्मरसैंण' को अमरनाथ की तर्ज पर प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग दर्शन स्थल के रूप में विकसित किया गया है. जहां करीब 25 करोड़ रुपए के काम संचालित हैं. अब टिम्मरसैंण की धार्मिक एवं साहसिक यात्रा के लिए श्रद्धालुओं और ट्रेकर्स को सुविधाएं मिल रही हैं. इसी तरह व्यास और दारमा घाटी में कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म और होमस्टे संस्कृति को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को सीधे रोजगार से जोड़ा गया है.
हिमाचली व काष्ठकला की अनूठी झलक: वाइब्रेंट विलेज में पत्थर/स्लेट की ढलानदार छतों वाले ये दोमंजिला पारंपरिक घर लकड़ी के नक्काशीदार खंभों और मेहराबों पर बनाए गए हैं. आसपास की विशाल चट्टानों व बर्फीली पहाड़ियों के बीच खड़े ये भवन पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं.
स्थानीय पत्थरों और लकड़ी की इस शिल्पकला से निर्मित ये सुंदर घर होमस्टे व डॉरमेट्री के रूप में पर्यटकों के ठहरने एवं साहसिक अभियानों के लिए बेस कैंप का काम करेंगे. इससे न केवल जादूंग गांव में आने वाले पर्यटकों के ठहरने की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. बल्कि, इससे एक ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो दूसरी ओर स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके भी मिलेंगे.
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