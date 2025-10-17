ETV Bharat / bharat

वागई वुड पर नक्काशी की ट्रेडिशनल आर्ट, खास है दक्षिण भारत की ये शैली, जानिये इसकी खासियत

धीरज सजवाण की रिपोर्ट...

देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों दक्षिण भारतीय शैली में लकड़ी पर की गई नक्काशी बेहद पसंद की जा रही हैं. देहरादून में लगे विरासत महोत्सव में उत्तर के राज्य उत्तराखंड से हजार किलोमीटर दूर दक्षिण भारत की पारंपरिक लोक कलाकृतियां बेहद पसंद की जा रही हैं. इसका उत्तराखंड से जुड़ाव का मुख्य कारण धार्मिक मान्यताएं हैं.

दक्षिण भारत के राज्यों में पारंपरिक तौर पर सबसे ज्यादा धार्मिक मान्यता रखने वाले तिरुपति नारायण की मूर्तियों को आदिकाल से वागई की लड़कियों पर नक्काशी कर बनाया जाता रहा है. वागई पेड़ की लकड़ी टिकाऊ और दीमक प्रतिरोधी होती है. हालांकि अब वागई की लकड़ी का इस्तेमाल भारतीय शैली के घरों में इंटीरियर डिजाइन में किया जा रहा है, लेकिन पारंपरिक तौर पर वागई की लकड़ी पर ही भगवान की मूर्तियों की नक्काशी की जाती है, जिसका मांग भी काफी है.

देहरादून विरासत फेस्टिवल में दक्षिण भारत की इस पारंपरिक हस्तशिल्प कला को लेकर पहुंचे विनोद से ईटीवी भारत से बात की और इसके बारे में विस्तार से जाना. आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की पुत्तुर मंडल से तुरुर गांव के रहने वाले विनोद यह साउथ इंडियन ट्रेडिशनल टिपिकल वुड क्राफ्टिंग है.

हस्तशिल्प कला की डिमांड बढ़ी: उन्होंने कहा कि इसमें तिरुपति नारायण के अलावा कई भगवानों की आकृतियों और उनकी कलाओं को उकेरा जाता है. इस तरह की वुड क्राफ्टिंग में ट्रेडिशनल तौर पर भगवान की मूर्तियां उकेरी जाती थी, लेकिन अब ट्रेंड और समय की मांग के चलते इंटीरियर वर्क में इस हस्तशिल्प कला की बेहद डिमांड बढ़ी है.

याली ब्रैकेट काफी प्रसिद्ध: इंटीरियर वर्क में घरों की चौखट लगाने के लिए होरिजेंटल और वर्टिकल पैनल के अलावा घरों में रैक वॉल ब्रैकेट इत्यादि के रूप में से इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार पर लगने वाले "याली ब्रैकेट" भी काफी प्रसिद्ध है. यह विशेष प्रकार के प्रवेश द्वार पर लगने वाले पिलर पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखे जाते हैं. भारतीय माइथोलॉजी के अनुसार यह बेहद शुभ और सकारात्मक माने जाते हैं.

5 लाख की तिरुपति बालाजी की वुड क्राफ्ट बेहद आकर्षक: देहरादून विरासत मेले में आंध्र प्रदेश से लाई गई लकड़ी की विशेष नक्काशी वाली तिरुपति बालाजी की मूर्ति विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. हस्त शिल्पकार विनोद ने इस मूर्ति के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह दक्षिण भारत में बेहद लोकप्रिय भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति तकरीबन 10 फीट ऊंची है, जिसकी चौड़ाई करीब 6 फीट की है. यह मूर्ति सिंगल वुडन पीस से नहीं बल्कि अलग-अलग वुडन पीस से बनाई गई है. इसे असेंबल किया गया है और इसी तरह से यह पूरे जोड़े में उनके पास मौजूद है.

इसी तरह से सिंगल वुडन पीस से तकरीबन 8 फीट की गणेश भगवान की मूर्ति बनाने में 20 से 22 दिन लगते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 65 हजार है, जो वागई की लकड़ी पर नक्काशी कर बनती है. हस्तशिल्पी विनोद बताते हैं कि दक्षिण भारत में पारंपरिक तौर पर इस तरह से लकड़ी पर अपने पूजनीय आराध्य देवों की नक्काशी आदिकाल से होती आ रही है.