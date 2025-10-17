ETV Bharat / bharat

वागई वुड पर नक्काशी की ट्रेडिशनल आर्ट, खास है दक्षिण भारत की ये शैली, जानिये इसकी खासियत

देहरादून में लगे विरासत महोत्सव में वागई की लकड़ी पर दक्षिण भारतीय शैली में की गई नक्काशी काफी पसंद की जा रही है.

Etv Bharat
देहरादून में लगे विरासत महोत्सव की झलक. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 17, 2025 at 7:01 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

धीरज सजवाण की रिपोर्ट...

देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों दक्षिण भारतीय शैली में लकड़ी पर की गई नक्काशी बेहद पसंद की जा रही हैं. देहरादून में लगे विरासत महोत्सव में उत्तर के राज्य उत्तराखंड से हजार किलोमीटर दूर दक्षिण भारत की पारंपरिक लोक कलाकृतियां बेहद पसंद की जा रही हैं. इसका उत्तराखंड से जुड़ाव का मुख्य कारण धार्मिक मान्यताएं हैं.

दक्षिण भारत के राज्यों में पारंपरिक तौर पर सबसे ज्यादा धार्मिक मान्यता रखने वाले तिरुपति नारायण की मूर्तियों को आदिकाल से वागई की लड़कियों पर नक्काशी कर बनाया जाता रहा है. वागई पेड़ की लकड़ी टिकाऊ और दीमक प्रतिरोधी होती है. हालांकि अब वागई की लकड़ी का इस्तेमाल भारतीय शैली के घरों में इंटीरियर डिजाइन में किया जा रहा है, लेकिन पारंपरिक तौर पर वागई की लकड़ी पर ही भगवान की मूर्तियों की नक्काशी की जाती है, जिसका मांग भी काफी है.

देहरादून विरासत फेस्टिवल में दक्षिण भारत की इस पारंपरिक हस्तशिल्प कला को लेकर पहुंचे विनोद से ईटीवी भारत से बात की और इसके बारे में विस्तार से जाना. आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की पुत्तुर मंडल से तुरुर गांव के रहने वाले विनोद यह साउथ इंडियन ट्रेडिशनल टिपिकल वुड क्राफ्टिंग है.

हस्तशिल्प कला की डिमांड बढ़ी: उन्होंने कहा कि इसमें तिरुपति नारायण के अलावा कई भगवानों की आकृतियों और उनकी कलाओं को उकेरा जाता है. इस तरह की वुड क्राफ्टिंग में ट्रेडिशनल तौर पर भगवान की मूर्तियां उकेरी जाती थी, लेकिन अब ट्रेंड और समय की मांग के चलते इंटीरियर वर्क में इस हस्तशिल्प कला की बेहद डिमांड बढ़ी है.

याली ब्रैकेट काफी प्रसिद्ध: इंटीरियर वर्क में घरों की चौखट लगाने के लिए होरिजेंटल और वर्टिकल पैनल के अलावा घरों में रैक वॉल ब्रैकेट इत्यादि के रूप में से इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार पर लगने वाले "याली ब्रैकेट" भी काफी प्रसिद्ध है. यह विशेष प्रकार के प्रवेश द्वार पर लगने वाले पिलर पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखे जाते हैं. भारतीय माइथोलॉजी के अनुसार यह बेहद शुभ और सकारात्मक माने जाते हैं.

5 लाख की तिरुपति बालाजी की वुड क्राफ्ट बेहद आकर्षक: देहरादून विरासत मेले में आंध्र प्रदेश से लाई गई लकड़ी की विशेष नक्काशी वाली तिरुपति बालाजी की मूर्ति विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. हस्त शिल्पकार विनोद ने इस मूर्ति के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह दक्षिण भारत में बेहद लोकप्रिय भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति तकरीबन 10 फीट ऊंची है, जिसकी चौड़ाई करीब 6 फीट की है. यह मूर्ति सिंगल वुडन पीस से नहीं बल्कि अलग-अलग वुडन पीस से बनाई गई है. इसे असेंबल किया गया है और इसी तरह से यह पूरे जोड़े में उनके पास मौजूद है.

इसी तरह से सिंगल वुडन पीस से तकरीबन 8 फीट की गणेश भगवान की मूर्ति बनाने में 20 से 22 दिन लगते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 65 हजार है, जो वागई की लकड़ी पर नक्काशी कर बनती है. हस्तशिल्पी विनोद बताते हैं कि दक्षिण भारत में पारंपरिक तौर पर इस तरह से लकड़ी पर अपने पूजनीय आराध्य देवों की नक्काशी आदिकाल से होती आ रही है.

वागई वुड में नहीं लगती दीमक: विनोद ने बताया कि इस नक्काशी के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे तमिल में वागई वुड कहा जाता है. इस लकड़ी की खासियत यह है कि इसमें न तो दीमक लगती है और ये दक्षिण भारत में पर्याप्त मात्रा में कम दाम पर उपलब्ध हो जाती है.

यही नहीं यह लकड़ी वाटरप्रूफ होती है, यानी की मूर्ति पर पानी लगने से कोई खास असर नहीं पड़ता है. यही वजह है कि ट्रेडिशनल तौर पर इसी लकड़ी को इन मूर्तियों को उकेरने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है. इस लकड़ी के अलावा अन्य विकल्प काफी महंगे हैं और उनमें कई चुनौतियों भी है.

देवभूमि उत्तराखंड में दक्षिण भारत की हस्तकला के प्रति रुझान: विनोद बताते हैं कि देहरादून में वो अपनी इस वुडन क्राफ्ट को लेकर दूसरी बार आए हैं. उन्हें देहरादून से बेहद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता है. यहां पर सनातन धर्म के चार बड़े धाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मौजूद है. यही वजह है कि यहां पर लोगों की सनातन धर्म में बेहद अटूट आस्था है और लोग हिंदू धर्म से जुड़े इन वुडन क्राफ्ट को खरीदने में विशेष रुचि दिखा रहे हैं.

विनोद ने बताया कि बदरीनाथ से उनके पास कई ग्राहक आए हैं, जिन्होंने उनके वुडन क्राफ्ट में रुचि दिखाई है. आम लोग भी उनके प्रोडक्ट को काफी पसंद कर रहे हैं. उनकी सेल भी अच्छी हो रही है. लोग उनके प्रोडक्ट की जानकारी भी ले रहे है. कई लोग अपने डिजाइन देकर उन्हें ऑर्डर भी कर रहे हैं, लेकिन शर्त यही है कि लकड़ी पर केवल धार्मिक यानी किसी भगवान की ही मूर्ति की नक्काशी की जाएगी.
उत्तराखंड में राम दरबार की सबसे ज्यादा डिमांड: वुडन क्राफ्ट पर काम करने वाले विनोद बताते हैं कि दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी की मूर्तियां सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. वहीं उत्तराखंड में रामायण से जुड़े किरदार जिसमें कि श्री राम भगवान और उनके दरबार की काफी ज्यादा डिमांड है.

यही वजह है कि उन्होंने देहरादून आने से पहले ही राम भगवान और रामायण से जुड़े श्रेष्ठ पत्रों को लेकर काम शुरू कर दिया था. उसकी यहां पर काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है. उत्तराखंड में राम भगवान सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और उनकी डिमांड यहां पर सबसे ज्यादा है.

साउथ इंडियन वुडन क्राफ्ट स्टॉल पर आई एक ग्राहक डॉ आभा मंगाई ने बताया कि यह कला बेहद आकर्षक और पारंपरिक है, जो कि अपने आप में एक अलग वाइब्स देते हैं. लकड़ी पर की गई है नक्काशी बेहद खूबसूरत और आकर्षक है.

पढ़ें---

TAGGED:

CARVING ON VAGAI WOOD
TRADITIONAL SOUTH INDIAN STYLE
SOUTH INDIAN TRADITIONAL ON WOOD
लकड़ी पर नक्काशी
TRADITIONAL SOUTH INDIAN STYLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.