संक्राति उत्सव में पारंपरिक भेंड़ों की लड़ाई, उमड़ी भारी भीड़ ने उठाया आनंद

आंध्र प्रदेश के बापटल में संक्राति पर्व पर भेंड़ों की लड़ाई को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी.

Traditional ram fights at the Sankranti festival
संक्राति उत्सव में पारंपरिक भेंड़ों की लड़ाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 15, 2026 at 4:39 PM IST

बापटला (आंध्र प्रदेश): राज्य भर में संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. इस दौरान परंपरा, संस्कृति और ग्रामीण खेलों का एक शानदार मिक्स लेकर आया है. हुआ यूं कि त्योहार के हिस्से के तौर पर, बापटला जिले के परचुर मंडल के अन्नामभोटलावरिपलेम गांव में पारंपरिक भेंड़ों की लड़ाई का आयोजन किया गया. इसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी.

प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रतियोगी अलग-अलग इलाकों से अच्छी तरह ट्रेंड भेड़ लाए थे. इनको इस इवेंट के लिए ध्यान से तैयार किया गया था, और उनके मालिकों ने उनकी ताकत और लड़ने की कौशल दिखाने में बहुत गर्व महसूस किया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

ये मुकाबले खुले मैदान में हुए, जहां रोमांचक मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक इकट्ठा हुए. रैम फाइट में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, और हर मैच पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं और नारे लगाए. भीड़ की मौजूदगी ने त्योहार के जोश को और बढ़ा दिया, जिससे यह आयोजन गांव में संक्रांति समारोह का एक बड़ा आकर्षण बन गया. लोगों ने ध्यान से देखा कि कैसे भेड़ सींगों से भिड़ रहे थे, अपनी ताकत और फुर्ती दिखा रहे थे.

आयोजक के अनुसार, पारंपरिक ग्रामीण खेलों को बचाए रखने के लिए हर साल संक्रांति के दौरान ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है.

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन पीढ़ियों से गांव की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं और सदियों पुराने रीति-रिवाजों को ज़िंदा रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. आयोजक ने यह भी बताया कि ये गतिविधियां समाज को एक साथ लाती हैं और फसल उत्सव के दौरान गांववालों के बीच रिश्ते को मजबूत करती हैं.

Rams getting ready to fight
लड़ने के लिए तैयार होते भेड़ (ETV Bharat)

आस-पास के इलाकों से किसान, खेल के शौकीन और संक्रांति पर अपने गांव लौटे परिवारों समेत बड़ी संख्या में लोग प्रतियोगिता देखने आए. कई लोगों ने कहा कि ऐसे पारंपरिक आयोजन त्योहार को और भी मज़ेदार बनाते हैं. किसानों के लिए संक्रांति सिर्फ फसल का जश्न नहीं है, बल्कि आराम करने, अपनी जड़ों से जुड़ने और गांव की परंपराओं का आनंद लेने का भी समय है. मेढ़ों की लड़ाई जैसे आयोजन उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीने और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का मौका देते हैं.

अन्नामभोटलावरिपलेम में भेंड़ों की लड़ाई अब इस इलाके में संक्रांति के त्योहारों का एक स्थायी हिस्सा बन गई है. बढ़ते लोगों की भागीदारी और लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए, आयोजक को उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी ये प्रतियोगिता जारी रहेगी, साथ ही सुरक्षा और सही इंतजाम भी पक्का किए जाएंगे.

जैसे-जैसे पूरे राज्य में संक्रांति मनाई जा रही है, ऐसे पारंपरिक खेल लोगों को याद दिलाते हैं कि यह त्योहार सिर्फ आधुनिक मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि गांव की संस्कृति, सामाजिक की भावना और पुरानी परंपराओं का सम्मान करने के लिए भी है.

संपादक की पसंद

