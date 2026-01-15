ETV Bharat / bharat

संक्राति उत्सव में पारंपरिक भेंड़ों की लड़ाई, उमड़ी भारी भीड़ ने उठाया आनंद

संक्राति उत्सव में पारंपरिक भेंड़ों की लड़ाई ( ETV Bharat )

बापटला (आंध्र प्रदेश): राज्य भर में संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. इस दौरान परंपरा, संस्कृति और ग्रामीण खेलों का एक शानदार मिक्स लेकर आया है. हुआ यूं कि त्योहार के हिस्से के तौर पर, बापटला जिले के परचुर मंडल के अन्नामभोटलावरिपलेम गांव में पारंपरिक भेंड़ों की लड़ाई का आयोजन किया गया. इसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रतियोगी अलग-अलग इलाकों से अच्छी तरह ट्रेंड भेड़ लाए थे. इनको इस इवेंट के लिए ध्यान से तैयार किया गया था, और उनके मालिकों ने उनकी ताकत और लड़ने की कौशल दिखाने में बहुत गर्व महसूस किया. देखें वीडियो (ETV Bharat) ये मुकाबले खुले मैदान में हुए, जहां रोमांचक मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक इकट्ठा हुए. रैम फाइट में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, और हर मैच पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं और नारे लगाए. भीड़ की मौजूदगी ने त्योहार के जोश को और बढ़ा दिया, जिससे यह आयोजन गांव में संक्रांति समारोह का एक बड़ा आकर्षण बन गया. लोगों ने ध्यान से देखा कि कैसे भेड़ सींगों से भिड़ रहे थे, अपनी ताकत और फुर्ती दिखा रहे थे. आयोजक के अनुसार, पारंपरिक ग्रामीण खेलों को बचाए रखने के लिए हर साल संक्रांति के दौरान ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है.