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ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन दवा विक्रेताओं का क्या है विवाद, जानें

ऑनलाइन में शामिल कंपनियां भारी छूट दे रही हैं. ऑफलाइन दवाओं की बिक्री घटी. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

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पटना के पास मसौढ़ी में मेडिकल दुकानें बंद रहीं. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 4:04 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली : दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल ने पारंपरिक फार्मासिस्टों और ई-फार्मेसियों के बीच गहरी खाई को उजागर कर दिया है. ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने इस हड़ताल का आह्वान किया है. उनका कहना है कि नियमों की अनदेखी करके दवा की ऑनलाइन बिक्री की जा रही है. संगठन ने अपने सदस्यों के पूर्ण समर्थन का दावा किया है.

ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के महासचिव राजीव सिंघल ने ईटीवी भारत से कहा, “एआई-आधारित फर्जी नुस्खों के जरिए एंटीबायोटिक्स और नशीले पदार्थों की अनियंत्रित उपलब्धता से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) जैसे गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं. यह सीधे तौर पर आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है.”सिंघल ने कहा कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भारी छूट देकर बाजार संतुलन बिगाड़ रही हैं. उन्होंने आगे कहा, “जरूरी दवाओं पर मार्जिन सरकार (NPPA/DPCO) द्वारा तय किया जाता है, लेकिन ये कंपनियां अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही हैं.”ऑनलाइन फार्मेसियां नियामकीय अस्पष्टता के दायरे में काम कर रही हैं.

दवा विक्रेताओं का पक्ष

खुदरा दवा विक्रेता और फार्मासिस्ट संघों का तर्क है कि ऑनलाइन फार्मेसियां ​​अपर्याप्त नियंत्रण के कारण "नियामक अस्पष्ट क्षेत्र" में काम कर रही हैं, जिससे कई गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं. इनमें उचित नुस्खे के सत्यापन के बिना दवाओं की बिक्री, नकली या एआई से तैयार किए गए नुस्खों का उपयोग, कॉरपोरेट समर्थित ई-फार्मेसियों द्वारा भारी छूट और छोटे स्थानीय फार्मेसियों के अस्तित्व के लिए खतरा शामिल हैं.

सिंघल ने कहा, "नशे की लत लगाने वाली और अनुसूची एच की दवाओं की असुरक्षित बिक्री के साथ-साथ फार्मासिस्ट की देखरेख के बिना तत्काल दवा वितरण एक बड़ी चिंता का विषय है." उनके अनुसार, एआईओसीडी ने अपनी चिंताओं को उठाने के लिए कई बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सीडीएससीओ से संपर्क किया. उन्होंने कहा, "हमें अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं देखा."

एआईओसीडी का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आक्रामक मूल्य निर्धारण और घर-घर डिलीवरी मॉडल के माध्यम से अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं.यह उल्लेखनीय है कि भारत में ऑनलाइन फार्मेसी खुदरा विक्रेताओं ने मौजूदा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमों के अनुसार अपने सदस्यों के संचालन को सुनिश्चित करके जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए इंडियन इंटरनेट फार्मेसी एसोसिएशन (आईआईपीए) नामक एक संघ का गठन किया है.

ऑनलाइन सेवा देने वाली दवा कंपनियां

हड़ताल के बावजूद ‘मेडप्लस’, ‘फ्रैंक रॉस फार्मेसी’ और ‘अपोलो फार्मेसी’ जैसी बड़ी दवा श्रृंखलाओं ने अपनी दुकानें खुली रखीं और रोजमर्रा तथा आपातकालीन दवाइयों की जरूरत वाले ग्राहकों को सेवाएं दीं. आईआईपीए के सदस्य के रूप में 11 प्रमुख ई-फार्मेसी कंपनियां हैं, जिनमें बुकमेड्स, एमकेमिस्ट, मेडिडार्ट, मेडलाइफ, मेडस्टार, नेटमेड्स, फार्मेसी, पीएम हेल्थकेयर (Zigy.com), सेवऑनमेडिकल्स, सेवमाईमेड्स और 1mg.com शामिल हैं.

ईटीवी भारत ने आईआईपीए के अध्यक्ष प्रशांत टंडन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. नेटमेड्स की कृतिका ने बताया, “हम रियायती दरों पर दवाएं पहुंचाते हैं. हम आज भी ऑनलाइन दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं. हालांकि, दवा पहुंचाने के लिए हमें एक वैध प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है.”

ऑनलाइन फार्मेसियों और समर्थकों की राय - ऑनलाइन दवाइयां प्राप्त करना बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सुविधाजनक है. इससे दूरदराज के इलाकों में होम डिलीवरी, दवाओं की बेहतर उपलब्धता, बड़े पैमाने पर उत्पादन और तकनीक के कारण कम दाम, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड और ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं.उनका यह भी कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित थी, तब ऑनलाइन फार्मेसियां ​​बेहद महत्वपूर्ण हो गईं.कई उपभोक्ता ई-फार्मेसियों का समर्थन करते हैं क्योंकि इससे यात्रा और प्रतीक्षा समय कम हो जाता है, खासकर मधुमेह, रक्तचाप और कैंसर के मरीजों की मासिक दवाओं के लिए.

दिल्ली निवासी देबोलीना साहा ने ईटीवी भारत को बताया, “मेरे लिए ऑनलाइन दवाइयां प्राप्त करना बहुत सुविधाजनक है क्योंकि मेरे पति नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य में रहते हैं. मैं हर समय केमिस्ट के पास नहीं जा सकती और यहां तक ​​कि डॉक्टरों से तुरंत परामर्श लेना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था.”

फार्मेसी क्षेत्र में मतभेददिलचस्प बात यह है कि सभी फार्मेसी संघों ने हड़ताल का समर्थन नहीं किया. इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (आईपीए) जैसे कई संघों ने “जनहित” और दवाओं की उपलब्धता को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए हड़ताल से दूरी बनाए रखी.आईपीए के महासचिव भूपेंद्र कुमार ने बताया, “जनहित और दवाओं की उपलब्धता को लेकर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हमने आज की अखिल भारतीय हड़ताल में भाग न लेने का निर्णय लिया है. हमने देश भर की सभी राज्य इकाइयों, जिला निकायों और फार्मासिस्ट सदस्यों से हड़ताल में भाग न लेने का अनुरोध किया है.”

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

विशेषज्ञ इसे पारंपरिक खुदरा फार्मेसी नेटवर्क, प्लेटफॉर्म-आधारित स्वास्थ्य सेवा वितरण की तीव्र गति और भारत के डिजिटल चिकित्सा नियमों में खामियों के बीच एक व्यापक संघर्ष के रूप में देखते हैं.प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ विनय अग्रवाल ने कहा, "मुख्य बहस अब केवल 'ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन' तक सीमित नहीं है, बल्कि ई-फार्मेसी को कैसे विनियमित किया जाए, नुस्खों का सत्यापन कैसे किया जाए, गलत दवा वितरण के लिए कौन जवाबदेह है, और क्या भारी छूट स्वास्थ्य सेवा नैतिकता को नुकसान पहुंचाती है, जैसे मुद्दों पर केंद्रित है."

भारत में ऑनलाइन फार्मेसियों को विनियमित किया जाता है, लेकिन नियामक ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है और कई अस्पष्ट क्षेत्र अभी भी मौजूद हैं.वर्तमान कानूनी स्थितिभारत में अभी तक ई-फार्मेसी के लिए कोई अलग से पूर्णतः लागू कानून नहीं है. हालांकि, ऑनलाइन दवा बिक्री मौजूदा औषधि एवं फार्मेसी कानूनों, मुख्य रूप से औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945, फार्मेसी अधिनियम, 1948, सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों और उपभोक्ता संरक्षण नियमों द्वारा नियंत्रित होती है.डॉ. अग्रवाल ने कहा, "ऑनलाइन फार्मेसियों को आम तौर पर भौतिक दवा दुकानों पर लागू होने वाली समान आवश्यकताओं का पालन करना होता है."

विवाद का कारण

पारंपरिक फार्मासिस्ट संघों का तर्क है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सख्त प्रिस्क्रिप्शन जांच को दरकिनार करते हैं, भारी छूट देते हैं और पर्याप्त फार्मासिस्ट निगरानी के बिना दवाएं वितरित करते हैं.एआईओसीडी के सिंघल ने कहा, "भारत में अभी भी ई-फार्मेसी के लिए कोई स्पष्ट राष्ट्रव्यापी लाइसेंसिंग तंत्र मौजूद नहीं है."सरकारी कार्रवाई और मसौदा नियम2018 में, सरकार ने ई-फार्मेसी नियमों का मसौदा प्रस्तावित किया था जिसका उद्देश्य एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली बनाना, रोगी डेटा सुरक्षा को अनिवार्य करना, मादक और मनोरोगी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाना और प्रिस्क्रिप्शन सत्यापन में सुधार करना था. हालांकि, ये मसौदा नियम अभी तक पूरी तरह से कानून नहीं बन पाए हैं.अदालती हस्तक्षेपविभिन्न उच्च न्यायालयों ने वर्षों से ऑनलाइन दवा बिक्री से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की है. न्यायालयों ने आम तौर पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन उन्होंने सख्त विनियमन और प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया है.

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