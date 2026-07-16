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शिल्पकारों ने कराए भारतीय लोक संस्कृति और हस्तशिल्प के दर्शन, मणिपुर से लेकर उत्तराखंड तक की दिखी कलाकारी

पैमेंगला का कहना है कि उनका प्रयास मणिपुर की सांस्कृतिक पहचान को आधुनिक फैशन उद्योग के साथ जोड़ना है, ताकि पारंपरिक परिधान केवल स्थानीय स्तर तक सीमित न रहें, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना सकें.

मणिपुर की पारंपरिक विरासत को वैश्विक फैशन से जोड़ रहीं महिला उद्यमी: दर्शनी में मणिपुर के उखरूल जिले से आई महिला उद्यमी पैमेंगला ने भी लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया. उनके स्टॉल पर मणिपुर की पारंपरिक ज्वेलरी, पारंपरिक रैप-अराउंड परिधान और स्थानीय हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं.

देवेंद्र टम्टा का कहना है कि लोक संवर्धन पर्व जैसे आयोजनों से उन्हें अपनी कला को देशभर के लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलता हैय यहां आने वाले ग्राहक न केवल उत्पाद खरीदते हैं, बल्कि उनके पीछे छिपी कहानी और परंपरा को भी समझते हैं. उन्होंने बताया कि करीब 30 वर्षों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने अपने पुश्तैनी व्यवसाय को फिर से अपनाया और आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं. उनका मानना है कि यदि युवाओं को सही अवसर और बाजार उपलब्ध कराया जाए तो पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है.

उन्होंने बताया कि पहले तांबे के बर्तनों को पूरी तरह गलाकर और घंटों तक हाथों से पीट-पीटकर तैयार करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ आधुनिक उपकरणों की मदद से काम अपेक्षाकृत आसान हो गया है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मशीनें केवल सहायक हैं, असली पहचान आज भी कारीगर के हाथों और उसके अनुभव से ही बनती है.

देवेंद्र टम्टा ने बताया कि समय के साथ उन्होंने अपने काम में कई नए प्रयोग भी शुरू किए हैं. अब वे लोगों के पुराने और अनुपयोगी हो चुके तांबे के बर्तनों को लेकर उन्हें नए स्वरूप में तैयार कर वापस देते हैं. इससे एक ओर पुरानी धरोहर सुरक्षित रहती है तो दूसरी ओर ग्राहकों को नए उत्पाद भी मिल जाते हैं.

देवेंद्र टम्टा बताते हैं कि तांबे के बर्तन बनाना उनका पुश्तैनी व्यवसाय है और पीढ़ियों से उनका परिवार इस काम से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि यहां पारंपरिक रूप से टम्टा समुदाय के लोग तांबे के बर्तन बनाने का कार्य करते आए हैं. यह कला उत्तराखंड के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में भी शामिल है, जो इसकी विशिष्टता को दर्शाती है.

अल्मोड़ा की ताम्र कला ने खींचा ध्यान : लोक संवर्धन पर्व में उत्तराखंड के अल्मोड़ा की प्रसिद्ध ताम्र कला यानी ब्रास और कॉपर क्राफ्ट विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. अल्मोड़ा जिले से आए ताम्र शिल्पकार देवेंद्र टम्टा अपने स्टॉल पर लोगों को पारंपरिक तांबे के बर्तनों और उनसे जुड़ी कला की जानकारी देते नजर आए.

ईटीवी भारत की टीम ने इस प्रदर्शनी का जायजा लिया और उन कारीगरों से बातचीत की जो वर्षों से अपनी पारंपरिक कला को जीवित रखने के साथ-साथ उसे आधुनिक दौर के अनुरूप भी ढाल रहे हैं. प्रदर्शनी में शामिल उद्यमियों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से उन्हें न केवल अपने उत्पादों के लिए बाजार मिलता है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे नवाचारों को समझने और अपने काम को और बेहतर बनाने का अवसर भी मिलता है.

देहरादून : राजधानी देहरादून में आयोजित लोक संवर्धन पर्व इन दिनों देश की विविध सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प परंपराओं और लोक कलाओं का जीवंत केंद्र बना हुआ है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस पर्व में देशभर से डेढ़ सौ से अधिक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उद्यमी शामिल हुए हैं. यहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति भारत की विविधता को एक ही परिसर में महसूस कर सकता है. कहीं पारंपरिक परिधान आकर्षित कर रहे हैं तो कहीं लोक चित्रकारी, धातु शिल्प, आभूषण और हस्तनिर्मित उत्पाद लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

उन्होंने बताया कि मणिपुर में पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले वस्त्रों में वे आधुनिक डिजाइन, आरामदायक संरचना और फैशन की वर्तमान मांग के अनुरूप बदलाव करती हैं. यही कारण है कि जो परिधान स्थानीय स्तर पर सामान्य माने जाते हैं, वहीं थोड़े बदलाव के बाद बड़े बाजारों में काफी लोकप्रिय हो जाते हैं.

मणिपुर की पारंपरिक ज्वेलरी (ETV Bharat)

पैमेंगला के अनुसार किसी भी पारंपरिक कला को जीवित रखने के लिए उसे समय के साथ विकसित करना आवश्यक है. यदि परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बनाया जाए तो हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्र उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां उनके लिए केवल बिक्री का मंच नहीं, बल्कि बाजार को समझने का अवसर भी होती हैं. यहां आने वाले ग्राहकों की पसंद और सुझाव उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि कौन से उत्पादों की मांग अधिक है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है. कई बार ऐसे उत्पाद जिन्हें मणिपुर में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, वे दूसरे राज्यों में काफी लोकप्रिय साबित होते हैं.

उन्होंने बताया कि उनके इस कार्य से कई गृहणियां और स्थानीय महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें रोजगार और आय का साधन मिल रहा है. इस तरह पारंपरिक कला केवल संस्कृति को संरक्षित नहीं कर रही, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बन रही है.

राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई महिला कारीगर अखिला (ETV Bharat)

राजस्थान की लाख की चूड़ियां और बदलते दौर में पारंपरिक हुनर की चुनौती: लोक संवर्धन पर्व में राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई महिला कारीगर अखिला अपने पारंपरिक लाख के कंगनों और चूड़ियों के साथ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. उनके स्टॉल पर रंग-बिरंगे लाख के कंगन और चूड़ियां महिलाओं को विशेष रूप से पसंद आ रही हैं. अखिला बताती हैं कि उनका पूरा परिवार पिछले लगभग 25 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है. उनके पति और बच्चे भी इस कार्य में सहयोग करते हैं और परिवार मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है.

उन्होंने बताया कि उनके स्टॉल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ग्राहक अपनी पसंद के रंग, डिजाइन और आकार के अनुसार कस्टमाइज्ड कंगन बनवा सकते हैं. लोग अपने सामने कंगनों को आकार लेते हुए देखते हैं और इस प्रक्रिया को काफी पसंद करते हैं. कई ग्राहक अपने परिधानों से मेल खाते हुए विशेष रंगों की चूड़ियां तैयार करवाते हैं. यही कारण है कि लाख के कंगनों की यह पारंपरिक कला आज भी लोगों को आकर्षित करती है. हालांकि अखिल ने चिंता भी जताई कि नई पीढ़ी में पारंपरिक हस्तशिल्प के प्रति रुचि पहले की तुलना में कम होती जा रही है.

राजस्थान के पारंपरिक लाख के कंगन और चूड़ियां (ETV Bharat)

उनका कहना है कि आधुनिक जीवनशैली और रोजगार के बदलते विकल्पों के कारण युवा इन कलाओं से दूर हो रहे हैं. बावजूद इसके उन्होंने अपने बच्चों को यह हुनर सिखाया है और वे भी इस काम में उनका साथ देते हैं. उन्होंने कहा कि यदि सरकार और संस्थाएं ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देती रहें तो पारंपरिक कलाकारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और युवा भी इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित होंगे.

महाराष्ट्र के मुंबई से आए कलाकार मोहम्मद परवेज (ETV Bharat)

मोहम्मद परवेज की कला में दिखा 'एक भारत': लोक संवर्धन पर्व में सबसे प्रभावशाली अनुभव उस समय सामने आया जब ईटीवी भारत की टीम महाराष्ट्र के मुंबई से आए कलाकार मोहम्मद परवेज के स्टॉल पर पहुंची. उनके स्टॉल पर प्रदर्शित चित्रकारी केवल कला नहीं बल्कि भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द का जीवंत प्रतीक नजर आई.

मोहम्मद परवेज पुराने और अनुपयोगी दस्तावेजों, दुर्लभ पोस्टकार्डों व ऐतिहासिक कागजातों पर मिनिएचर पेंटिंग तैयार करते हैं. उन्होंने बताया कि वे 1950 से लेकर 1985 तक के पुराने पोस्टकार्ड, ऐतिहासिक दस्तावेज, राजदरबारों के समझौते और दुर्लभ उर्दू दस्तावेजों का उपयोग अपनी चित्रकारी के लिए करते हैं. इस तरह वे एक ओर पुराने कागजों को नया जीवन देते हैं तो दूसरी ओर इतिहास और कला को एक साथ जोड़ते हैं.

मोहम्मद परवेज के चित्रकारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान श्रीकृष्ण, राम दरबार, पांडव दरबार सहित हिंदू धर्म से जुड़े अनेक विषय प्रमुखता से दिखाई देते हैं. मोहम्मद परवेज बताते हैं कि उनका पूरा परिवार इस कार्य से जुड़ा है और उनकी बेटी ने इस कला को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

पुराने और अनुपयोगी दस्तावेजों, दुर्लभ पोस्टकार्डों व ऐतिहासिक कागजातों पर मिनिएचर पेंटिंग (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि वे मुस्लिम परिवार से आते हैं, लेकिन हिंदू देवी-देवताओं और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है. उनके लिए यह केवल व्यवसाय नहीं बल्कि श्रद्धा, सम्मान और कला का विषय है. परवेज का मानना है कि भारत की असली पहचान उसकी विविधता और आपसी सम्मान में है.

उन्होंने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हमेशा बहुत कम रहे हैं, जबकि प्रेम, भाईचारा और एकता की परंपरा सदियों से भारत की ताकत रही है. उन्होंने कहा कि उनकी अधिकांश चित्रकारी भारत की सांस्कृतिक पहचान, देवी-देवताओं और राष्ट्रीय विरासत पर आधारित होती है और इसे बनाने में उन्हें कभी किसी प्रकार की असहजता महसूस नहीं होती. बल्कि वे इसे अपनी आस्था और एक कलाकार के दायित्व के रूप में देखते हैं.

उनका कहना है कि कलाकार का धर्म केवल उसकी कला होती है और कला हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करती है. लोक संवर्धन पर्व में मौजूद इन कलाकारों और उद्यमियों की कहानियां यह साबित करती हैं कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता, पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द में निहित है. देहरादून में सजा यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत के रंगों, संस्कृतियों, परंपराओं और आपसी भाईचारे का जीवंत उत्सव बनकर सामने आया है.

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