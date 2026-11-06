'श्री गणेश जी सदा सहाय' परंपरा अब भी कायम; गुम हो रही लाल बही, जानें क्यों
कंप्यूटर-इंटरनेट के युग में दिवाली पर गुम हो रही लाल बही परंपरा पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता गोपाल मिश्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 2:08 PM IST
वाराणसी: दिवाली जितना रोशनी खुशहाली और रंग-बिरंगे सजावटी सामानों संग खुशियों का त्योहार है, उतना ही परंपराओं और संस्कृति को भी समेट कर चलने वाले चीजों को संरक्षित करने की अद्भुत भारतीय सभ्यता भी इस त्यौहार में दिखाई देती है, लेकिन आधुनिकता के दौर में अब कुछ ऐसी परंपराएं हैं, जो दिवाली पर सिर्फ नाम के लिए ही रह गई हैं.
कभी दिवाली से 15 दिन पहले धर्म नगरी वाराणसी के चौक, ठठेरी बाजार, काशीपुरा, कचौड़ी गली सहित शहर की स्टेशनरी दुकानों पर भीड़ लग जाती थी. डिमांड होती थी, लाल कपड़े वाली खाता बही की जो, व्यापारियों के लेखे-जोखे की जान जानी जाती थी.
जब कंप्यूटर नहीं था तो, यही खाता-बही व्यापारियों का पूरा साल भर का चिट्ठा होती थी, लेकिन समय बदला और आधुनिकता ने इस परंपरा को अब कहीं गुम कर दिया है.
दुकानदार कभी गर्व से पांच तरह की बही अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों में रखकर दिवाली के समय इसकी पूजा करते थे, लेकिन अब इसे पूजा के लिए भी खरीदने वाले बहुत कम बच गए हैं. जिसके कारण लाल कपड़े वाली यह खाता बही आधुनिकता के दौर में कहीं खो गई है.
दरअसल, वाराणसी की कचौड़ी गली खाता बही वाली इन खास लाल किताबों का सबसे बड़ा केंद्र थी. यहां पर इनकी होलसेल और रिटेल दोनों दुकान आज भी मौजूद हैं, लेकिन अब कारोबार 75% तक गिर चुका है.
इस कारोबार में कई पीढ़ियों से काम करने वाले रोहित चोपड़ा का कहना है कि अपने समय में हमारे परिवार का इस पूरे कारोबार पर वर्चस्व था. दिवाली के लगभग 3 महीने पहले ही हम लगभग 50 से ज्यादा लेबर्स को लगाकर यह काम शुरू करवाते थे और डिमांड इतनी होती थी कि पूरा करना भी संभव नहीं हो पता था.
बनारस की साड़ी की दुकान हो, कपड़े की दुकान या फिर बड़े-बड़े उद्योग-धंधे सब जगह इसकी डिमांड आई थी. दीवाली पर इसका पूजन होता है. सरस्वती के रूप में इसको पूजने के बाद इसमें गणेश लक्ष्मी शुभ-लाभ, सतिया बनाकर इसे पूजने के बाद 1 साल तक इसमें व्यापार का लेखा-जोखा रखा जाता था.
बड़ी बात ये है कि पहले ये खाता-बही 500 में बिकती थी, अब तो कोई 50 रुपये में भी नहीं पूछता. इसका तैयार करने का फॉर्मेट भी बिल्कुल अलग है, जो इसे आम रजिस्टर या कॉपी से अलग बनाता है...
खाता-बही तैयार करने में होती है मुश्किल
खाता-बही तैयार करने में बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है. समय भी लगता है और पैसे भी.
वहीं इस बारे में दिवाली की पूजा करवाने वाले पंडित राजेंद्र प्रसाद मिश्रा का कहना है खाता-बही सिर्फ लेखा-जोखा लिखने की किताब नहीं है, बल्कि आज भी इसका पूजन होता है.
उन्होंने बताया कि बहुत कम लोग अब इसका उपयोग करते हैं. कंप्यूटर पर ही लोगों का लेखा-जोखा ज्यादा रहता है, लेकिन यह एक परंपरा पूजन पद्धति का अमूल्य हिस्सा है. पहले पन्ने पर क्या लिखा जाता था, यह परंपरा की सबसे मज़बूत शुरुआत होती है.
इसे खोलते ही पहले पन्ने पर सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में 'श्री गणेशाय नमः' लिखा जाता है. इसके बाद नीचे 'श्री गणेश जी सदा सहाय', 'श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय', 'श्री हनुमान जी सदा सहाय', 'श्री सरस्वती जी सदा सहाय' और 'श्री महाकाली सदा सहाय' लिखना होता है.
अगल-बगल 'शुभ-लाभ' लिखा और उसके नीचे 'शुभ संवत' जो चल रहा हो, जिस दिन दिवाली हो वह 'वार' और अंत में 'इति शुभ' लिखकर इस व्यापार पद्धति की खाता-बही को पूर्ण किया जाता था.
कुछ व्यापारी अपना गोत्र, अपनी दुकान का नाम और श्री लक्ष्मी जी की कृपा से नया खाता शुरू किया लिखते थे.
वहीं, इस बारे में लगभग पांच पीढ़ियों से बनारस में कपड़े का कारोबार करने वाले तरुण केसरी का कहना है कि यह सिर्फ हिसाब-किताब का ज़रिया नहीं, बल्कि देवताओं की स्थापना का रूप माना जाता था, आज भी हमारी दुकान में इसका प्रयोग होता है.
उन्होंने बताया कि कंप्यूटर बिजली न रहे तो बंद हो सकता है. इंटरनेट बंद होने पर काम नहीं कर सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर क्रैश कर सकता है, लेकिन बही खाता एक ऐसा सिस्टम है जो, किसी भी हाल में रुकता नहीं है.
उनका कहना है कि आज भी हम अपने पूरे दिन का लेखा-जोखा, खर्चा-मुनाफा, हर सप्ताह इसमें अपडेट किया जाता है और महीने के अंत में लाभ और हानि का पता लगाया जाता है. यह पद्धति भले ही पुरानी है, लेकिन आज भी यह विश्वासपात्र है, इसकी विश्वसनीयता पर कभी कोई सवाल नहीं उठ सकता है, क्योंकि हम अपने हाथों से इसे तैयार करते हैं. ना की हम किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं.
केसरी ने कहा कि इस परंपरा को बचाकर रखना ज़रूरी है, आज की युवा पीढ़ी इसे भूल रही है, लेकिन इसे जीवित रखने के लिए हम हर साल इसको पूजते हैं, दिवाली पर नई खाता-बही आती है और उसका पूजन करके हम पूरे साल का लेखा-जोखा इसमें रखते हैं. कंप्यूटर अपनी जगह है और इसका स्थान अपनी जगह.
खाता-बही का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी था
यह बही खाता कोई आम बिल बुक नहीं, बल्कि खाता-बही महत्वपूर्ण थी. इसके कई रूप होते हैं.
उचन्त खाता या उधार खाता: सीधे शब्दों में इसे उधार खाता कहा जाता है. जिसमें किसको कितना माल दिया, उसके बदले कितना उधार दिया गया. इस सारी जानकारी को उधार खाता में लिखा जाता था.
रोजनामचा: यह एक पतली लंबी सी किताब होती है, जिसमें पूरे दिन के लेखे-जोखे और बिजनेस की पूरी जानकारी लिखी जाती है. जिसमें कुल बिक्री कुल खर्च को अन्य जानकारी को अपडेट किया जाता है.
जमा नकल बही: इसका प्रयोग दिन भर के कैश के आने अकाउंट में पैसे के क्रेडिट होने की जानकारी के रूप में किया जाता है.
नाम नकल बही: इसका प्रयोग व्यापार में पूरे दिन दिए गए पैसे के भुगतान, इत्यादि का लेखा-जोखा करने में होता है.
खाता-बही: हर सप्ताह सारे लेखा-जोखा जो भी लिया गया हो, खर्च भुगतान इत्यादि हो, एक सप्ताह की खाता-बही में लिखा जाता है. जिसमें प्रॉफिट और लॉस महीने के अंत में निकल कर सामने आता है.
खाता-बही विश्वास संग आस्था भी
खाता-बही को लेकर कहावत भी प्रचलित है, 'पहले लिख बाद में दे, अगर चूके तो खाता-बही से देख'. इसके साथ महत्वपूर्ण बातें भी इससे जुड़ी हुई हैं.
क्यों टूट रही खाता-बही की कड़ी
खाता-बही की कड़ी टूटने की सबसे बड़ी वज़ह है कि अब इतना लिखना-पढ़ना कोई नहीं चाहता, नई पीढ़ी को हिंदी में लिखना नहीं आता उन्हें अंग्रेजी और कंप्यूटर का ज्ञान है, जिसकी वज़ह से यह परंपरा टूट रही है.
खााता-बही लिखने में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे शुभ संवत, रोकड़, नकद भुगतान, उचन्त यानी उधार, शेष, कुल इत्यादि है. इसी तरह के और भी कारण जिसे ग्राफिक्स के ज़रिए देखते हैं.
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