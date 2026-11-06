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'श्री गणेश जी सदा सहाय' परंपरा अब भी कायम; गुम हो रही लाल बही, जानें क्यों

गुम हो रही हिसाब-किताब की लाल बही. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: दिवाली जितना रोशनी खुशहाली और रंग-बिरंगे सजावटी सामानों संग खुशियों का त्योहार है, उतना ही परंपराओं और संस्कृति को भी समेट कर चलने वाले चीजों को संरक्षित करने की अद्भुत भारतीय सभ्यता भी इस त्यौहार में दिखाई देती है, लेकिन आधुनिकता के दौर में अब कुछ ऐसी परंपराएं हैं, जो दिवाली पर सिर्फ नाम के लिए ही रह गई हैं.

कभी दिवाली से 15 दिन पहले धर्म नगरी वाराणसी के चौक, ठठेरी बाजार, काशीपुरा, कचौड़ी गली सहित शहर की स्टेशनरी दुकानों पर भीड़ लग जाती थी. डिमांड होती थी, लाल कपड़े वाली खाता बही की जो, व्यापारियों के लेखे-जोखे की जान जानी जाती थी.

श्री गणेश जी सदा सहाय परंपरा के बीच गुम हो रही लाल बही. (ईटीवी भारत) जब कंप्यूटर नहीं था तो, यही खाता-बही व्यापारियों का पूरा साल भर का चिट्ठा होती थी, लेकिन समय बदला और आधुनिकता ने इस परंपरा को अब कहीं गुम कर दिया है. दुकानदार कभी गर्व से पांच तरह की बही अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों में रखकर दिवाली के समय इसकी पूजा करते थे, लेकिन अब इसे पूजा के लिए भी खरीदने वाले बहुत कम बच गए हैं. जिसके कारण लाल कपड़े वाली यह खाता बही आधुनिकता के दौर में कहीं खो गई है. श्री गणेश जी सदा सहाय की जीवित परंपरा के बीच गुम हो रही लाल बही. (ईटीवी भारत) दरअसल, वाराणसी की कचौड़ी गली खाता बही वाली इन खास लाल किताबों का सबसे बड़ा केंद्र थी. यहां पर इनकी होलसेल और रिटेल दोनों दुकान आज भी मौजूद हैं, लेकिन अब कारोबार 75% तक गिर चुका है. इस कारोबार में कई पीढ़ियों से काम करने वाले रोहित चोपड़ा का कहना है कि अपने समय में हमारे परिवार का इस पूरे कारोबार पर वर्चस्व था. दिवाली के लगभग 3 महीने पहले ही हम लगभग 50 से ज्यादा लेबर्स को लगाकर यह काम शुरू करवाते थे और डिमांड इतनी होती थी कि पूरा करना भी संभव नहीं हो पता था. श्री गणेश जी सदा सहाय की जीवित परंपरा के बीच गुम हो रही लाल बही. (ईटीवी भारत) बनारस की साड़ी की दुकान हो, कपड़े की दुकान या फिर बड़े-बड़े उद्योग-धंधे सब जगह इसकी डिमांड आई थी. दीवाली पर इसका पूजन होता है. सरस्वती के रूप में इसको पूजने के बाद इसमें गणेश लक्ष्मी शुभ-लाभ, सतिया बनाकर इसे पूजने के बाद 1 साल तक इसमें व्यापार का लेखा-जोखा रखा जाता था. श्री गणेश जी सदा सहाय की जीवित परंपरा के बीच गुम हो रही लाल बही. (ईटीवी भारत) बड़ी बात ये है कि पहले ये खाता-बही 500 में बिकती थी, अब तो कोई 50 रुपये में भी नहीं पूछता. इसका तैयार करने का फॉर्मेट भी बिल्कुल अलग है, जो इसे आम रजिस्टर या कॉपी से अलग बनाता है... खाता-बही तैयार करने में होती है मुश्किल खाता-बही तैयार करने में बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है. समय भी लगता है और पैसे भी. गुम हो रही हिसाब-किताब की लाल बही. (ईटीवी भारत) गुम हो रही हिसाब-किताब की लाल बही. (ईटीवी भारत) वहीं इस बारे में दिवाली की पूजा करवाने वाले पंडित राजेंद्र प्रसाद मिश्रा का कहना है खाता-बही सिर्फ लेखा-जोखा लिखने की किताब नहीं है, बल्कि आज भी इसका पूजन होता है. उन्होंने बताया कि बहुत कम लोग अब इसका उपयोग करते हैं. कंप्यूटर पर ही लोगों का लेखा-जोखा ज्यादा रहता है, लेकिन यह एक परंपरा पूजन पद्धति का अमूल्य हिस्सा है. पहले पन्ने पर क्या लिखा जाता था, यह परंपरा की सबसे मज़बूत शुरुआत होती है. श्री गणेश जी सदा सहाय की जीवित परंपरा के बीच गुम हो रही लाल बही. (ईटीवी भारत) इसे खोलते ही पहले पन्ने पर सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में 'श्री गणेशाय नमः' लिखा जाता है. इसके बाद नीचे 'श्री गणेश जी सदा सहाय', 'श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय', 'श्री हनुमान जी सदा सहाय', 'श्री सरस्वती जी सदा सहाय' और 'श्री महाकाली सदा सहाय' लिखना होता है. गुम हो रही हिसाब-किताब की लाल बही. (ईटीवी भारत) अगल-बगल 'शुभ-लाभ' लिखा और उसके नीचे 'शुभ संवत' जो चल रहा हो, जिस दिन दिवाली हो वह 'वार' और अंत में 'इति शुभ' लिखकर इस व्यापार पद्धति की खाता-बही को पूर्ण किया जाता था.

कुछ व्यापारी अपना गोत्र, अपनी दुकान का नाम और श्री लक्ष्मी जी की कृपा से नया खाता शुरू किया लिखते थे. वहीं, इस बारे में लगभग पांच पीढ़ियों से बनारस में कपड़े का कारोबार करने वाले तरुण केसरी का कहना है कि यह सिर्फ हिसाब-किताब का ज़रिया नहीं, बल्कि देवताओं की स्थापना का रूप माना जाता था, आज भी हमारी दुकान में इसका प्रयोग होता है. उन्होंने बताया कि कंप्यूटर बिजली न रहे तो बंद हो सकता है. इंटरनेट बंद होने पर काम नहीं कर सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर क्रैश कर सकता है, लेकिन बही खाता एक ऐसा सिस्टम है जो, किसी भी हाल में रुकता नहीं है.