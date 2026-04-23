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सचिन तेंदुलकर के साथ माटी की परिपाटी में रचा बसा दिखा बस्तर, नक्सल खात्मे के बाद विश्वास की नई ऊर्जा, युवा जोश बदलेगा बस्तर

संसद में महामहिम राष्ट्रपति ने इस संबोधन में बताया था कि सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने निर्णायक कार्रवाई की है. वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा और भय का वातावरण था. माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार में डाला. इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओ, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ है. राष्ट्रपति ने कहा था जैसे-जैसे माओवाद खत्म हो रहा है, इससे लाखों नागरिकों की जीवन में शांति लौटी है. नक्सल से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश में देखा जा रहा है. बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस पहुंची तो लोगों में उत्सव की तरह खुशी मनाया गया. बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया.

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 जनवरी 2026 को कहा था कि माओवाद का खात्मा देश में बदलाव और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की नई किरण की सौगात लाएगी. 28 जनवरी 2026 को शुरू हुए लोकसभा बजट सत्र में बुलाए गए संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि माओवाद से जुड़े इलाकों में तेजी से बदलाव आ रहा है. अगर बात छत्तीसगढ़ की करें 2000 से ज्यादा लोगों ने माओवाद का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है. इसके बाद माओवाद प्रभावित इलाकों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है जो लोगों के जीवन में नई आशा और विकास का किरण लेकर आई है.

सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि मंच के माध्यम से सचिन ने बच्चों को खेलों के लिए प्रेरित भी किया. तेंदुलकर ने कहा कि भविष्य के चैंपियन तैयार करने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मजबूत बुनियादी ढांचे और आधुनिक खेल सुविधाओं की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति बढ़ती जागरूकता एक सकारात्मक संकेत है, और ऐसे प्रयास देश के खेल भविष्य को नई दिशा देंगे. आपको बता दें कि सचिन के बस्तर दौरे से पहले ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि नक्सलवाद के अंत के साथ बस्तर में नई शुरुआत होगी.आईए जानते हैं कि देश के बड़े हस्तियों ने इस बारे में क्या कुछ कहा था.

इस दौरान स्वामी आत्मानंद स्कूल में मानदेसी फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए खेल मैदान में सचिन तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर और उनकी बहु सानिया तेंदुलकर ने बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेला और रस्सा-खींच प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया. बच्चों के साथ घुल-मिलकर खेलते सचिन का यह अंदाज़ सभी के लिए यादगार पल बन गया. सचिन ने न केवल बच्चों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि उन्हें यह संदेश भी दिया कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सशक्त माध्यम है. बच्चों ने भी पूरे जोश और उमंग के साथ इन गतिविधियों में भाग लिया, जिससे मैदान ऊर्जा और उत्साह से सराबोर हो उठा.

हमारे फाउंडेशन की कप्तान पत्नी अंजलि हैं, बेटी सारा फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, जबकि बेटे अर्जुन अपने क्रिकेट कमिटमेंट के कारण यहां नहीं आ पाए.लेकिन हमारी कोशिश है कि हम वो सारी सुविधा उन बच्चों तक पहुंचा पाएं जिनके वो हकदार हैं.मैं सिर्फ बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि जो मौका आप लोगों को मिल रहा है उसे हाथ से जाने मत दीजिए.किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए लगातार प्रैक्टिस की जरुरत होती है - सचिन तेंदुलकर,पूर्व क्रिकेटर

सचिन ने बच्चों से संवाद के दौरान बताया कि जब उन्हें पता चला कि बस्तर के कई स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं और बच्चे खेल नहीं पाते, तो उन्हें अपना बचपन याद आ गया. उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया और शासन-प्रशासन के सहयोग से इसमें सुधार संभव हो पाया. सचिन ने भावुक अंदाज में अपने परिवार का भी जिक्र किया.

सचिन तेंदुलकर का छत्तीसगढ़ दौरा कोई यात्रा भर नहीं है. सचिन तेंदुलकर का दौरा छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास के लिए युवाओं के सपने को साकार करने की जीजीविशा और प्रेरणा है. बस्तर के विकास की जिस कहानी को अभी अबूझ कह दिया जाता था आज वहां का हर बाशिंदा उनसे मिल रहा है जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान हैं. सचिन का दंतेवाड़ा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र छिंदनार ग्राम में आना ये बताता है कि भारत का संविधान सभी जगह है. संविधान ही देश के लिए सभी विकास देता है. माओवाद के सिद्धांत को तिलांजलि दे चुके इलाके में अब नए सपनों का संचार हो रहा है जो बस्तर और सिर्फ बस्तर के विकास की गौरवगाथा को लिखेगा. साथ ही साथ ऐसे न जाने कितने सपनों को नई सोच के भाव का संचार सचिन तेंदुलकर ने इस धरती पर आकर दे दिया है.

सचिन तेंदुलकर ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में करीब 50 जगहों पर सचिन तेंदुलकर और मानदेसी फाउंडेशन की पहल से खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं ताकि आदिवासी अंचल के बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकें. यही नहीं क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल सहित कई खेलों का प्रशिक्षण भी बच्चों को दिया जा रहा है. जिससे उनके हुनर को नई दिशा मिल सके.

दंतेवाड़ा के छिंदनार गांव पहुंचने सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं जितना खुश हूं शायद इतना उत्साह आपके भी भीतर न हो. मैं यहां आकर बहुत खुश हूं और जिस तरीके का बदलाव यहां देखने को मिल रहा है वह अपने आप में काफी अनोखा है. तेंदुलकर ने कहा कि भविष्य के चैंपियन तैयार करने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मजबूत बुनियादी ढांचे और आधुनिक खेल सुविधाओं की आवश्यकता होती है.ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति बढ़ती जागरूकता एक सकारात्मक संकेत है, और ऐसे प्रयास देश के खेल भविष्य को नई दिशा देंगे.

सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन एक ऐसी शुरुआत है जो बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे और बस्तर के विकास के नए आयाम को जन्म दे रहा है.यह बस्तर के लोगों के लिए भी बड़ी प्रेरणा की बात है. सचिन तेंदुलकर के साथ उन लोगों ने वैसे खेल खेले जो आमतौर पर बस्तर और दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा खेले जाते हैं. सचिन तेंदुलकर जैसी शख्सियत के साथ मिलकर खेलना, उन्हें देखना और उनका साथ होना बहुत सामान्य और सहज नहीं है. बस्तर अपने बदलाव की कहानी लिख रहा है तो संभव है भारत का हर प्रबुद्ध व्यक्ति जो भारत के विकास की कल्पना करता है वह बस्तर के विकास के बिना भारत की संरचना को पूरा नहीं मानता.सचिन तेंदुलकर ने जो किया है ये निश्चित तौर पर बस्तर की धरती में बदलाव का बड़ा पैमाना है.

क्रिकेट के भगवान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के आने पर बस्तर के लोगों ने अपनी माटी और परिपाटी की कोई भी बात नहीं बदली. सचिन तेंदुलकर भी उसे माटी और परिपाटी से अलग नहीं गए. सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की फाउंडर उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और डायरेक्टर सारा तेंदुलकर हैं. सारा ने ये तय किया था कि पापा का जन्मदिन वो बस्तर में मनाएंगी. ये भी बहुत बड़ी बात है. क्रिकेट के भगवान का जन्मदिन बस्तर के उस क्षेत्र में मनाया गया जो कभी नक्सलियों की राजधानी कही जाती थी. बच्चों से आत्मीय मुलाकात के बाद बच्चों ने सचिन के जन्मदिन से दो दिन पहले एडवांस में केक कटवाया.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के दंतेवाड़ा पहुंचे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जिस तरीके से लोगों के बीच घुले मिले और जो कुछ इन्होंने बस्तर में किया वो बताता है कि बस्तर अब बदलाव के बड़े मुहाने पर खड़ा हो गया है. ये सिर्फ सचिन तेंदुलकर के आने और बस्तरिया लोगों के साथ मिलजुल कर खेलने की कहानी मात्र नहीं है बल्कि बस्तर आने के बाद सचिन तेंदुलकर ने जिस तरीके से वहां की संस्कृति, धरोहर और आम लोगों के उस परिपाटी को अपनाया जो बस्तर और वहां के लोगों की मूल आत्मा से जुड़ा है ये बस्तर के बदलाव की नई कहानी लिखेगा.

30 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा था कि छत्तीसगढ़ में हुआ बस्तर ओलंपिक केवल खेल नहीं बल्कि खेल और विकास का अनोखा संगम है सात जिले के एक लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया जो इसके सार्थक संदेश को बताता है. माओवाद की घनघोर चपेट में रहने वाला बस्तर इससे बाहर निकल रहा है. यह खेल युवाओं को नई सोच नई दिशा देने का अनोखा प्रयास रहा है. पीएम मोदी ने कहा था कि बस्तर ओलंपिक का शुभंकर पहाड़ी मैना रही है. बस्तर ओलंपिक बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक को बताता है बस्तर खेल महोत्सव का मूल मंत्र बरसायता बस्तर -खेलेगा बस्तर जीतेगा बस्तर हारेगा नक्सल. पहली ही बार में बस्तर ओलंपिक में लाखों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है. यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है यह हमारे युवाओं के संकल्प की गौरव गाथा है. एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, खोखो, वॉलीबॉल हर खेल में लोगों ने प्रतिभा का परचम लहराया है. बस्तर ओलंपिक में खेल का मैदान नहीं जीवन में आगे बढ़ने का अवसर है.

सीएम साय ने कहा- ये है बदलते बस्तर की सशक्त पहचान

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज मां दंतेश्वरी की पावन धरा पर दंतेवाड़ा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र छिंदनार ग्राम में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का आगमन बदलते हुए बस्तर की सशक्त पहचान है. यह उस नए बस्तर की तस्वीर है, जो अब भय और असुरक्षा की छाया से निकलकर विकास, अवसर और आत्मविश्वास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.



सीएम साय ने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह की पहल बस्तर के युवाओं को नई दिशा देगी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिन तेंदुलकर का बच्चों के बीच जाकर समय बिताना, उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित करना और उनके भीतर आत्मविश्वास का संचार करना इस अभियान को और अधिक प्रभावशाली बनाता है. इससे न केवल खेल प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा, बल्कि युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन एवं माणदेशी फाउंडेशन द्वारा संचालित ‘मैदान कप अभियान’ खेल अधोसंरचना के विकास की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है.विशेष रूप से जनजातीय अंचलों में बच्चों को खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का यह प्रयास बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल और युवा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा भविष्य में भी इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे.

छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ है

बस्तर ओलंपिक एवं बस्तर पंडुम

बस्तर ओलंपिक - 2025 में 3.91 लाख प्रतिभागी शामिल

2024 वर्ष 2024 में 1.65 लाख प्रतिभागी हुए थे शामिल

बस्तर पंडुम - संभाग के 47 हजार कलाकारों ने लिया भाग

समृद्ध आदिवासी संस्कृति कला और परंपरा का बढ़ाया मान

राज्यों के जनजातीय समाज के प्रतिभागी भी हुए शामिल

सरगुजा ओलंपिक का आयोजन

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का सफल आयोजन

खेलों का आयोजन

1 जनवरी 2026- 1 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने नेशनल ट्राइबल गेम्स को लेकर रथ को रवाना किया था.उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्राइबल गेम्स को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और इसके प्रचार वाहन को भी छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया गया जो सभी जिलों में जाएगा.उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा था कि छत्तीसगढ़ को नेशनल ट्राइबल गेम्स की जिम्मेदारी मिली जिससे छत्तीसगढ़ की युवाओं को बहुत फायदा होगा.

2 जनवरी 2026 - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के सफल आयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी. देश में हो रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली. इस दौरान सीएम ने कहा था कि प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलना समूचे राज्य के लिए गर्व और सम्मान का विषय है, यह अवसर राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देगा.

बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और बस्तर पंडुम - खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है. छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाकों के लिए यह बहुत बड़ी बात है. खेलों के लेकर छ्त्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके आदिवासी अंचल को साध रही है. युवा प्रतिभा को निखारने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है. अक्टूबर महीने से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी.इसमें बस्तर के सभी इलाके इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए. बस्तर ओलंपिक 2025 ने नया कीर्तिमान भी रचा .

सरगुजा ओलंपिक - 28 जनवरी से 3 मार्च तक सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का आयोजन किया गया. इसके लिए निर्धारित जिलों के खिलाड़ियों को 25 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीयन हुआ.प्रतियोगिता 28 जनवरी से शुरू हुई और 3 मार्च को खत्म हुई.

बस्तर पंडुम- आयोजन 3 चरणों में आयोजित हुआ.इसका अंतिम चरण फरवरी 2026 में बस्तर में हुआ. बस्तर पंडुम 2026 के माध्यम से लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्र, हस्तशिल्प, जनजातीय व्यंजन, वेशभूषा सहित विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन हुआ. बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन 10 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक 3 चरणों में किया गया था. इसके अंतर्गत 10 से 20 जनवरी तक जनपद स्तरीय कार्यक्रम, 24 से 30 जनवरी तक जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ था.1 से 5 फरवरी तक संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ.इस साल बस्तर पंडुम में विधाओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 की गई थी जिन विधाओं में प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताएं हुई थी.

इंटरनेशनल आयोजन- रायपुर में आयोजित करवाए जा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के खेल के लिए नई रचनात्मक ऊर्जा दी है. 3 दिसंबर 2025 के भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच हुआ. इसके बाद 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी 20 मैच खेला गया था.

मई में आईपीएल 10 मई 2026 : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) 13 मई 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच मैच होगा. इसे लेकर रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में तैयारी चल रही है.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से भी मिला संदेश

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के दौरान भारत के दो दिग्गज खिलाड़ियों एमसी मैरी कॉम और बाइचुंग भूटिया ने देश के खेल भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया था. दोनों दिग्गजों ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के समापन पर कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही मंच, शुरुआती प्रशिक्षण और परिवारों के सहयोग की है. उन्होंने साफ कहा कि बच्चों को स्क्रीन से दूर कर मैदान तक लाना ही भारत के अगले चैंपियंस तैयार करने की पहली शर्त है.



बच्चों को मोबाइल से निकालें

मैरी कॉम और भूटिया ने कहा कि आज के दौर में बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम खेल प्रतिभा के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है. परिवारों को चाहिए कि वे बच्चों को मोबाइल, टीवी और गेमिंग स्क्रीन से दूर रखकर मैदान में भेजें, ताकि वे अलग-अलग खेलों को समझ सकें और अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ सकें. दोनों खिलाड़ियों का मानना है कि यही छोटी शुरुआत भविष्य के बड़े चैंपियंस तैयार करती है.

''ये विश्वास की सौगात है''

सचिन तेंदुलकर के बस्तर आने और उनके फाउंडेशन द्वारा बस्तर में काम किए जाने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद मेरा जगदलपुर जाने का एक छोटा कार्यक्रम रहा. मैं लोगों के मन की बात तो नहीं जान सकता लेकिन बस्तर जाने में आमतौर पर बस्तर के सभी सात जिलों में जाने में अंदर से जो डर रहता था इस बार मैं बस्तर गया तो वह कौतूहल के रूप में था.मेरे अपने विचार हैं कि सचिन तेंदुलकर आए हैं यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है. खास तौर से बस्तर के वैसे युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है.

''बस्तर बदल रहा है और बदलना भी चाहिए''



वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर के मुताबिक जो लोग सचिन तेंदुलकर या वैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को टीवी पर भी नहीं देख पाए हैं. बस्तर के आंचलिक क्षेत्र में जिस तरह की संरचना रही है उसमें सचिन तेंदुलकर को नाम से सभी लोग जानते हैं. लेकिन जिस तरीके से उनसे रूबरू हो रहे हैं, यह शायद किसी भी जिले के लिए भारत के किसी राज्य के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है. यह बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के मन को परिवर्तित करने का बहुत बड़ा काम करेगा. जो युवा खेल से प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए सचिन तेंदुलकर का यहां आना किसी संजीवनी से कम नहीं है. बस्तर बदल रहा है बस्तर बदलना भी चाहिए और सचिन तेंदुलकर जैसी महान शख्सियत का आना यह बताता है कि लोग मन से यह मान रहे हैं कि अब बस्तर बदल रहा है. सचिन तेंदुलकर यह विश्वास लेकर आए हैं कि बस्तर से अब नक्सल खत्म हो गया है और सचिन तेंदुलकर के आने से लोगों के मन में यह विश्वास हो रहा है कि बस्तर बदल रहा है. यह निश्चित तौर पर बस्तर के बदलाव में विश्वास की सौगात है.

2026 में बस्तर जिस बदलाव की तरफ चला है उसमें कई कड़ियां जुड़ चुकी हैं. 31 मार्च 2026 की तारीख और नक्सलवाद की समाप्ति के ऐलान के बाद भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का छत्तीसगढ़ खास तौर से दंतेवाड़ा के जिले में आना बस्तर के बदलाव की एक ऐसी कहानी को लिखना है जिसमें अपने लिए अवसर तलाश रहे लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी. सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन बस्तर के कई इलाकों पर काम कर रहा है. इसके दूसरे पहलू को देखें तो नक्सलियों ने बस्तर को रोकने के लिए जिस नक्सलवाद वाले फाउंडेशन को तैयार किया गया था वो पूरे तौर पर ध्वस्त हो गया है. बस्तर के लिए जो आधारशिला अब रखी जा रही है वह नए बस्तर के लिए तैयार की है. वह बड़े बदलाव की कहानी लिखेगी. इसे अब कोई नहीं रोक सकता. सचिन तेंदुलकर का आना बस्तर के लिए सौगात है. बस्तर के लिए प्रेरणा है. युवाओं के लिए हौसला है, और नक्सलवाद की समाप्ति पर लगी एक ऐसी मुहर है जो युवाओं के यवा मन की नई सोच और बस्तर के बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

सचिन तेंदुलकर ने दिया नया आयाम

31 मार्च 2026 को नक्सल समाप्ति के बाद क्रिकेट के भगवान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का दंतेवाड़ा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र छिंदनार गांव में आना इस बात को संबल देता है कि युवा अब बदलाव की नई राह को अपना रहा है. नक्सली कभी जिन हाथों में बंदूक देने के आतुर रहते थे युवा अब उससे बहुत दूर चला गया है. अब बस्तर में गोली वाली नहीं खेल वाली बोली लोग बोल रहे हैं जिसे सचिन तेंदुलकर एक नया आयाम और आधार देकर जा रहे हैं.

सचिन तेंदुलकर बस्तर में ला रहे खेल क्रांति, फाउंडेशन बना रहा 50 मैदान, स्कूली बच्चों के साथ खेला रस्साकशी का गेम

बस्तर में क्रिकेट का भगवान, खेल क्रांति की ओर दंतेवाड़ा, बच्चों को सचिन की बड़ी सीख, सीएम साय ने कहा- छत्तीसगढ़ का सौभाग्य



सचिन तेंदुलकर ने दंतेवाड़ा में मनाया जन्मदिन, छिंदनार में गूंजा Happy Birthday Sachin Sir

सचिन तेंदुलकर हैं मड्डाराम के फैन, दंतेवाड़ा में मास्टर ब्लास्टर आदिवासी बच्चों के साथ खेलेंगे क्रिकेट