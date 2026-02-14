बांग्लादेश में BNP की जीत से भारतीय व्यापारियों को फिर से कारोबार में तेजी आने की उम्मीद
बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आने के बाद से दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही काफी कम हो गई है.
Published : February 14, 2026 at 9:05 PM IST
मालदा (पश्चिम बंगाल): बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बीएनपी को भारी जीत मिली है. अब इस बात का इंतजार है कि बीएनपी की नई सरकार क्या नीतियां और रूपरेखा तय करती है. भारतीय निर्यातक आशान्वित हैं. हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार के हेड मुहम्मद यूनुस के कार्यकाल में पड़ोसी देश की व्यापार नीतियों ने निर्यातकों को प्रभावित किया. अब उन्हें उम्मीद है कि तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार के कार्यकाल में दोनों देशों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार फिर से गतिशील होगा. लेकिन उनका मानना है कि इसके लिए सबसे पहले दोनों देशों की सरकारों के बीच मधुर संबंध बनाना जरूरी है.
2024 में भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 14 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ. 2025 की शुरुआत में दोनों देशों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी काफी गतिशील था. लेकिन पड़ोसी देश में छात्र आंदोलन और उसके बाद वहां हुई राजनीतिक अशांति ने व्यापार को प्रभावित किया. भारतीय निर्यातकों का मानना है कि बांग्लादेश के एक वर्ग का लगातार भारत विरोधी प्रचार और अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के लगातार फैसले इसका मुख्य कारण हैं. इसीलिए दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले साल 2024 की तुलना में काफी कम हो गया.
ऐसे में भारतीय निर्यातक कुछ बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्तरी बंगाल में मालदा के महद्दीपुर, दक्षिण दिनाजपुर में हिली और कूच बिहार में चंगराबांधा के भूमि बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है. मुख्य रूप से पत्थर, विभिन्न खाद्यान्न, प्याज, मशीन के हिस्से, मसाले, सौंदर्य प्रसाधन, कार के टायर, फ्लाई-ऐश जैसे सामान भारत से बांग्लादेश जाते हैं. दूसरी ओर, बांग्लादेश से मुख्य रूप से वस्त्र, जूट उत्पाद और फलों का रस आता है. यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आने के बाद से दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही काफी कम हो गई है.
महद्दीपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव प्रसेनजीत घोष ने ईटीवी भारत को बताया कि बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति से पहले, हर दिन लगभग 400 लॉरी माल पार करके दूसरी ओर जाता था. जबकि, बांग्लादेश से 40-50 लॉरी माल आता था. यूनुस सरकार में प्रतिदिन केवल 190-200 लॉरियां बांग्लादेश से आती थीं. अब बांग्लादेश में नई बीएनपी सरकार बनेगी. हम चाहते हैं कि शेख हसीना के कार्यकाल की तरह ही दोनों देशों के बीच व्यापार में तेजी आए.
उन्होंने आगे कहा, "दोनों देशों की सरकारों को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए. हमने पहले देखा है कि बांग्लादेश में कुछ बेईमान आयातक हमसे सामान लेने के बाद अपना बिल नहीं चुकाते थे. ऐसे में शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान उस देश की सरकार हस्तक्षेप करती थी और समस्या का समाधान करती थी. लेकिन यूनुस के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश सरकार ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करती थी. मुझे उम्मीद है कि बीएनपी सरकार के कार्यकाल के दौरान, पहले की तरह विदेशी व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप होगा."
हिली एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव अलाउद्दीन मंडल ने कहा, "बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार 15 साल तक सत्ता में थी. उससे पहले खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार ने 10 साल तक देश पर शासन किया था. अब वे पड़ोसी देश में फिर से सत्ता में आ गए हैं. हमने दोनों सरकारों के कार्यकाल में व्यापार किया है. पिछली बीएनपी सरकार के दौरान हमारा कारोबार अच्छा था. हालांकि, यूनुस के कार्यकाल में इस व्यापार को काफी नुकसान हुआ. बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता इसका मुख्य कारण है. हम भी इसके लिए चिंतित थे. हमें उम्मीद है कि नई बीएनपी सरकार के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच व्यापार अपनी पिछली स्थिति में लौट आएगा."
उन्होंने कहा कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान, हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से हर दिन औसतन 150 लॉरी माल बांग्लादेश को निर्यात किया जाता था. यूनुस के कार्यकाल के दौरान, यह निर्यात घटकर 25-30 लॉरी प्रतिदिन रह गया. उम्मीद है कि अब यह व्यापार अपनी पुरानी रफ्तार हासिल करेगा. हालांकि, दोनों देशों की सरकारों को इसके लिए कदम उठाने होंगे कि माल के आयात और निर्यात से जुड़े व्यापारियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत करना होगा.
चांगराबांधा एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव उत्तम सरकार ने कहा, "हसीना सरकार के दौरान हमारा कारोबार अच्छा था. तब दोनों देशों में स्थिति सामान्य थी. लेकिन मुहम्मद यूनुस के काल में बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार थी. उस देश में राजनीतिक अस्थिरता भी थी. स्वाभाविक रूप से, उस समय भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार अच्छा नहीं था. हम मुख्य रूप से पत्थर, गेहूं और मक्का जैसे उत्पादों का निर्यात यहां से करते थे. रेडीमेड कपड़े, कपास और फलों का रस दूसरे राज्यों से आता था. यूनुस के कार्यकाल में वह जूस आना बंद हो गया. बांग्लादेश की नई सरकार से हमारी मांग है कि जो उत्पाद अभी व्यापार के लिए बंद हैं, उन्हें फिर से भारत में आने की अनुमति दी जाए."
उन्होंने आगे कहा, "शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान, हर दिन लगभग 400 लॉरी माल भारत और भूटान से चांगराबांधा भूमि बंदरगाह के माध्यम से बांग्लादेश जाता था. 40-50 लॉरी माल दूसरी तरफ से आता था. यूनुस के कार्यकाल के बाद से, हर दिन 200-250 लॉरी माल दूसरी तरफ नहीं जाता है. यहां तक कि बांग्लादेश से, तैयार कपड़ों की केवल 20-30 लॉरी ही आती हैं. दूसरी ओर, इस समय बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. इससे उस देश में वस्तुओं की मांग में कमी आई है. उम्मीद है कि नई बीएनपी सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी.
