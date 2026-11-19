पॉलिटिकल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से व्यापारी गदगद, CTI ने प्रदर्शन के चलते हुए नुक़सान की भरपाई आयोजकों से लेने की कही बात
व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि वे लोकतांत्रिक विरोध के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसके लिए एक स्पष्ट और स्थायी नीति चाहते हैं.
Published : November 19, 2026 at 3:13 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शनों से व्यापार को होने वाले भारी नुकसान को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जिस तरह कड़ा रुख अपनाया है, इससे व्यापारी गदगद हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की संशोधित रिट याचिका को स्वीकार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), CJP और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को औपचारिक नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की गई है.
अब व्यापारिक संगठन ने इस तरह के धरना प्रदर्शन से व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई आयोजकों से लेने की बात कही है. यह याचिका किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा था. याचिका में दिल्ली पुलिस के 11 अक्टूबर के उस स्टैंडिंग ऑर्डर को चुनौती दी गई है, जिसके तहत रामलीला मैदान को धरना-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल घोषित किया गया था. इससे पहले 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वे विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करने वाले राजनीतिक दलों और संगठनों को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाएं.
मौलिक अधिकारों के संतुलन पर जोर
याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाया है. उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का मौलिक अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है, लेकिन इसका उपयोग इस तरह नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत अन्य नागरिकों के व्यापार, व्यवसाय और आजीविका चलाने के मौलिक अधिकारों का अनिश्चितकालीन हनन हो. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने भी टिप्पणी की कि प्रदर्शन के अधिकार और दूसरों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है.
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करोड़ों के नुकसान का दावा और नुकसान की भरपाई की मांग
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस और रामलीला मैदान में होने वाले अनिश्चितकालीन प्रदर्शनों से चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, करोल बाग, जनपथ, पालिका बाजार, पहाड़गंज और दरियागंज सहित पूरी सेंट्रल दिल्ली का व्यापार ठप हो जाता है.
आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर पर लगातार हुए प्रदर्शनों से करीब 3,000 करोड़ रुपये और रामलीला मैदान की रैली से लगभग 11,000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ था. CTI ने मांग की है कि अगली सुनवाई में व्यापारियों को हुए इस नुकसान की भरपाई प्रदर्शन के आयोजकों से कराई जाए. साथ ही, जरूरत पड़ने पर CTI भी सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष रखेगा.
व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि वे लोकतांत्रिक विरोध के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसके लिए एक स्पष्ट और स्थायी नीति चाहते हैं. उनकी मुख्य मांगों में कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जैसे घनी आबादी वाले व्यावसायिक क्षेत्रों को 'नो-प्रोटेस्ट जोन' घोषित करने, त्योहार वाले सीजन के दौरान और उसके बाद स्थायी नीति बनाकर प्रदर्शन स्थलों को शहर की सीमाओं के बाहर स्थानांतरित करने और धरना-प्रदर्शनों के लिए समय सीमा और भीड़ की संख्या तय हो, बाजार व अस्पतालों के रास्ते अवरुद्ध न हों और नुकसान की जवाबदेही तय करने की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी इस नोटिस से दिल्ली के लाखों दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों और दिहाड़ी मजदूरों में उम्मीद जगी है कि 27 नवंबर की सुनवाई के बाद राजधानी में प्रदर्शनों को लेकर एक संतुलित और व्यावहारिक व्यवस्था बनेगी.
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