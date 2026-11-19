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पॉलिटिकल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से व्यापारी गदगद, CTI ने प्रदर्शन के चलते हुए नुक़सान की भरपाई आयोजकों से लेने की कही बात

पॉलिटिकल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से व्यापारी गदगद ( File Photo )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शनों से व्यापार को होने वाले भारी नुकसान को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जिस तरह कड़ा रुख अपनाया है, इससे व्यापारी गदगद हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की संशोधित रिट याचिका को स्वीकार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), CJP और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को औपचारिक नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की गई है.