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व्यापारियों को भूमि उपयोग में परिवर्तन का नोटिस भेजा, ट्रेडर्स और जम्मू नगर निगम में टकराव

जम्मू नगर निगम के द्वारा ट्रेडर्स को भूमि उपयोग में परिवर्तन का नोटिस दिए जाने के बाद टकराव बढ़ गया है. आमिर तांत्रे की रिपोर्ट...

Jammu Jammu Municipal Corporation
जम्मू जम्मू नगर निगम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 4:20 PM IST

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जम्मू: जम्मू के व्यापारी और जम्मू जम्मू नगर निगम (JMC) के बीच रिहायशी इलाकों में काम करने वाले व्यापारियों को नोटिस दिए जाने पर बहस हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाणिज्यिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल हो रहे रिहायशी इलाकों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया है.

यह मुद्दा तब बड़ा विवाद बन गया जब जेएमसी ने ऐसे सैकड़ों व्यापारियों को नोटिस भेजा और उन्हें नोटिस का पालन करने के लिए तीन दिन का समय दिया.

जेएमसी ने नरवाल की फल और सब्जी मंडियों के व्यापारियों को भी नोटिस दिया है, जो बागवानी और मार्केटिंग विभाग के तहत काम करती हैं और यह जमीन जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) ने मंडियों के लिए तय की थी.

पिछले दो दिनों में ये नोटिस भेजे जाने के बाद, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू (CCIJ) ने इन नोटिसों पर कड़ी आपत्ति जताई है और जेएमसी अधिकारियों से इस त्योहारों के मौसम में नोटिस वापस लेने को कहा है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू (CCIJ) के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सिर्फ जम्मू के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है, लेकिन जब नोटिस देने की बात आती है तो जम्मू नंबर एक पर बना हुआ है.

"हम जेएमसी से अपील करते हैं कि वे इन नोटिस को तुरंत वापस लें और इस त्योहार के मौसम में लोगों को परेशान न करें. जम्मू के अलग-अलग इलाकों में वाणिज्यिक दुकानें 25 साल से भी पहले बनी थीं, जब जेएमसी का वजूद भी नहीं था."

अरुण गुप्ता ने कहा, "इन जगहों को जीएसटी नंबर, वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन और दूसरी संबंधित चीजें दी गई हैं, जो सभी जरूरी चीजें मिलने के बाद वाणिज्यिक जगहों को दी जाती हैं."

उन्होंने उसी समय जम्मू में 'अवैध कॉलोनियों' का मुद्दा उठाया और कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा, "लेकिन व्यापारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और वे ठीक से सो नहीं पा रहे हैं." गुप्ता ने कहा, "मैं चेतावनी देता हूं कि अगर ट्रेडर्स सहज नहीं होंगे, तो कोई भी सहज नहीं होगा."

जेएमसी ने नरवाल फ्रूट मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन (NFMTA) को भी भूमि उपयोग में परिवर्तन (CLU) नोटिस भेजा है, लेकिन घबराने के बजाय व्यापारी इसे अपनी दुकानों को रेगुलर करने का मौका मान रहे हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए एनएफएमटीए के महासचिव नितिन जैन ने कहा कि एसोसिएशन जेएमसी के निर्देशों से खुश है.

जैन ने कहा, "ज़्यादातर ट्रेडर्स के पास 2021 के एकीकृत भवन उपनियम (UBBL) के अनुसार सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं. जिन व्यापारियों के पास यूबीबीएल के अनुसार कागजात नहीं हैं, उनके लिए यह अपनी दुकानों को रेगुलर करने का एक मौका है. हम इन निर्देशों से खुश हैं और एनएफएमटीए के सदस्य अप-टू-डेट रहने के लिए जो भी जरूरी होगा, करेंगे."

एनएफएमटीए जम्मू शहर के व्यापारियों के मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका मानना ​​है कि उन्हें अपने मुद्दों के बारे में पता नहीं है.

वहीं जेएमसी ने नरवाल फल मंडी के व्यापारियों और रिहायशी इलाकों में काम करने वाले व्यापारियों को दिए जा रहे नोटिस पर सफाई दी है. जेएमसी की तरफ से जारी एक बयान में यह साफ किया गया है कि दो अलग-अलग नोटिस दिए गए हैं और उनका एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है.

नरवाल फ्रूट मंडी के व्यापारियों को नोटिस पर जेएमसी ने कहा, "ये नोटिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की फाइंडिंग्स और रिपोर्ट्स के आधार पर जारी किए गए हैं, जो अनधिकृत निर्माण और भवन निर्माण अनुमतियों के बारे में हैं. पहचानी गई 85 दुकानों में से 33 के पास वैध भवन अनुमतियां हैं, लेकिन वे स्वीकृत योजना से अलग पाई गईं, जबकि 52 के पास बिल्डिंग अनुमति नहीं थी. सत्यापन और नगरपालिका भवन कानूनों के पालन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं."

आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक जगहों को दिए गए नोटिस पर सफाई देते हुए, जेएमसी ने कहा, "ये नोटिस अपेक्षित अनुमति के बिना स्वीकृत आवासीय क्षेत्र और सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के की जा रही वाणिज्यिक गतिविधि के बारे में एक अलग एक्शन है. यह कार्रवाई लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य नाम के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और लागू नगरपालिका कानून के अनुसार की जा रही है.

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