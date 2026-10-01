ETV Bharat / bharat

व्यापारियों को भूमि उपयोग में परिवर्तन का नोटिस भेजा, ट्रेडर्स और जम्मू नगर निगम में टकराव

जम्मू जम्मू नगर निगम ( ETV Bharat )

जम्मू: जम्मू के व्यापारी और जम्मू जम्मू नगर निगम (JMC) के बीच रिहायशी इलाकों में काम करने वाले व्यापारियों को नोटिस दिए जाने पर बहस हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाणिज्यिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल हो रहे रिहायशी इलाकों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया है.

यह मुद्दा तब बड़ा विवाद बन गया जब जेएमसी ने ऐसे सैकड़ों व्यापारियों को नोटिस भेजा और उन्हें नोटिस का पालन करने के लिए तीन दिन का समय दिया. जेएमसी ने नरवाल की फल और सब्जी मंडियों के व्यापारियों को भी नोटिस दिया है, जो बागवानी और मार्केटिंग विभाग के तहत काम करती हैं और यह जमीन जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) ने मंडियों के लिए तय की थी. पिछले दो दिनों में ये नोटिस भेजे जाने के बाद, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू (CCIJ) ने इन नोटिसों पर कड़ी आपत्ति जताई है और जेएमसी अधिकारियों से इस त्योहारों के मौसम में नोटिस वापस लेने को कहा है. ईटीवी भारत से बात करते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू (CCIJ) के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सिर्फ जम्मू के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है, लेकिन जब नोटिस देने की बात आती है तो जम्मू नंबर एक पर बना हुआ है. "हम जेएमसी से अपील करते हैं कि वे इन नोटिस को तुरंत वापस लें और इस त्योहार के मौसम में लोगों को परेशान न करें. जम्मू के अलग-अलग इलाकों में वाणिज्यिक दुकानें 25 साल से भी पहले बनी थीं, जब जेएमसी का वजूद भी नहीं था." अरुण गुप्ता ने कहा, "इन जगहों को जीएसटी नंबर, वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन और दूसरी संबंधित चीजें दी गई हैं, जो सभी जरूरी चीजें मिलने के बाद वाणिज्यिक जगहों को दी जाती हैं." उन्होंने उसी समय जम्मू में 'अवैध कॉलोनियों' का मुद्दा उठाया और कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा, "लेकिन व्यापारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और वे ठीक से सो नहीं पा रहे हैं." गुप्ता ने कहा, "मैं चेतावनी देता हूं कि अगर ट्रेडर्स सहज नहीं होंगे, तो कोई भी सहज नहीं होगा."