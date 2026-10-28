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उत्तराखंड से भारत-चीन व्यापार का समापन, 1.46 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ बिजनेस

भारत-चीन व्यापार 2026 ( फोटो सोर्स- Traders )

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन व्यापार 2026 का समापन हो गया है. इस बार करीब 1 करोड़ 46 लाख से ज्यादा का व्यापार हुआ. जिसमें 74 लाख 95 हजार रुपए का सामान भारत से चीन एक्सपोर्ट किया गया. जबकि, चीन से करीब 75 लाख 51 हजार रुपए के सामान का इंपोर्ट हुआ है. इसके साथ ही सभी व्यापारी लौट आए हैं.

सदियों से भारत-तिब्बत के बीच होता आ रहा व्यापार: बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से भारत और तिब्बत के बीच सदियों से पारंपरिक व्यापार होता आ रहा है. साल 1962 में जब भारत औऱ चीन युद्ध हुआ, तो यह व्यापार बंद हो गया. इसके बाद में साल 1992 में यह व्यापार तकलाकोट (पुरंग) मंडी के जरिए फिर से शुरू हुआ, लेकिन कोरोना महामारी (कोविड 19) के चलते साल 2019 में फिर बंद हो गया.