उत्तराखंड से भारत-चीन व्यापार का समापन, 1.46 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ बिजनेस
लंबे इंतजार के बाद खुले उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से हुआ भारत और चीन के बीच 1.46 करोड़ रुपए का व्यापार, जानिए कैसी रहा व्यापार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2026 at 9:29 PM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन व्यापार 2026 का समापन हो गया है. इस बार करीब 1 करोड़ 46 लाख से ज्यादा का व्यापार हुआ. जिसमें 74 लाख 95 हजार रुपए का सामान भारत से चीन एक्सपोर्ट किया गया. जबकि, चीन से करीब 75 लाख 51 हजार रुपए के सामान का इंपोर्ट हुआ है. इसके साथ ही सभी व्यापारी लौट आए हैं.
सदियों से भारत-तिब्बत के बीच होता आ रहा व्यापार: बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से भारत और तिब्बत के बीच सदियों से पारंपरिक व्यापार होता आ रहा है. साल 1962 में जब भारत औऱ चीन युद्ध हुआ, तो यह व्यापार बंद हो गया. इसके बाद में साल 1992 में यह व्यापार तकलाकोट (पुरंग) मंडी के जरिए फिर से शुरू हुआ, लेकिन कोरोना महामारी (कोविड 19) के चलते साल 2019 में फिर बंद हो गया.
कोरोना काल में भारत-चीन व्यापार बंद होने की वजह से कई भारतीय व्यापारी अपना काफी सामान तिब्बत की तकलाकोट मंडी में ही छोड़कर वापस आ गए थे. इस वजह से पिछले 6 सालों से करीब 45 व्यापारियों का एक करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान वहीं पर फंसा हुआ था. लंबी कवायद के बाद साल 2026 में यह व्यापार फिर से शुरू हुआ. हालांकि, इस दौरान भी कई अड़चनें आईं, लेकिन आखिरकार व्यापार हो गया.
जून में शुरू होना था व्यापार, अगस्त में जाकर हुआ शुरू: इस बार व्यापार जून में ही शुरू होना था, लेकिन चीन की ओर तकलाकोट में नई मंडी, दुकानों और व्यापारियों के ठहरने की व्यवस्था समय पर तैयार न होने के कारण अनुमति मिलने में भारी देरी हुई. कई दौर की बैठकों और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अगस्त में जाकर व्यापार शुरू हो सका, जिससे व्यापारियों को कारोबार के लिए मिला समय पहले ही काफी कम हो गया था.
भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने व्यापार में डाला अड़चन: सितंबर महीना आते-आते लिपुलेख और तकलाकोट क्षेत्र में भारी हिमपात और कड़ाके की ठंड ने व्यापार की रफ्तार को और धीमा कर दिया. इसी बीच हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी की चेतावनी और रास्ते पूरी तरह बंद होने की आशंका के चलते चीनी प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए व्यापारियों को 31 अक्टूबर के बजाय 26 अक्टूबर तक ही वापस लौटने का निर्देश दिया.
चीन के तकलाकोट में व्यापार करने गए सभी भारतीय व्यापारी भारी बर्फबारी और खराब मौसम की आशंका के चलते तय समय से पांच दिन पहले ही अपना कारोबार समेटकर भारत लौटने को मजबूर हो गए. अब सभी भारतीय व्यापारी सुरक्षित भारत लौट आए हैं. वर्तमान में तकलाकोट से लाया जा रहा व्यापारियों का सामान लिपुलेख के रास्ते गुंजी पहुंचाया जा रहा है, जहां कस्टम विभाग की आवश्यक जांच के बाद ही इसे धारचूला लाया जा सकेगा.
26 अक्टूबर को व्यापार का आधिकारिक रूप से समापन: पारंपरिक रूप से लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन के बीच होने वाला सीमा व्यापार जून से शुरू होकर 31 अक्टूबर के अंतिम हफ्ते तक चलता है, लेकिन इस बार 26 अक्टूबर को व्यापार का आधिकारिक रूप से समापन कर दिया गया. 6 साल तक व्यापार पूरी तरह बंद रहने के कारण सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों की वित्तीय स्थिति पहले से ही चरमराई हुई थी.
साल 2019 में जब व्यापार अचानक बंद हुआ था, तब तकलाकोट में कई भारतीय व्यापारियों का सामान वहीं फंस गया था. इस साल जब व्यापार की अनुमति मिली, तो शुरुआती दौर में केवल पुराना पड़ा सामान ही बेचने की अनुमति दी गई. जबकि, नया माल ले जाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही. बाद में अनुमति मिलने पर व्यापारी माल लेकर तकलाकोट तो पहुंचे, लेकिन तब तक व्यापार सीजन का अधिकांश महत्वपूर्ण समय निकल चुका था.
व्यापारियों को उम्मीद थी कि देरी से शुरू हुए कारोबार को देखते हुए सरकारें व्यापार की अवधि बढ़ाएंगी. ताकि, वे अपने नुकसान की कुछ हद तक भरपाई कर सकें, लेकिन चीन की ओर से व्यापार अवधि बढ़ाने पर कोई सहमति नहीं बन सकी. इसके विपरीत समय से पहले हिमपात की चेतावनी मिलने से व्यापारियों को पांच दिन पहले ही लौटने का फरमान मिल गया, जिससे उन्हें कारोबार समेटने के लिए बेहद कम समय मिला.
गुड़-मिश्री से लेकर पश्मीना तक का पारंपरिक कारोबार: लिपुलेख दर्रे के माध्यम से होने वाला यह व्यापार भारत और तिब्बत (चीन) के सीमांत क्षेत्रों की पुरानी सांस्कृतिक व व्यापारिक परंपरा का एक अहम हिस्सा रहा है. इस व्यापार के तहत दोनों देशों के व्यापारी रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं और पारंपरिक पहाड़ी उत्पादों का आदान-प्रदान करते हैं.
- भारत से निर्यात: भारतीय व्यापारी चीन के तकलाकोट मंडी में गुड़, मिश्री, मसाले, चाय, कपड़े, ऊनी वस्त्र, कंबल, जूते-चप्पल, कॉस्मेटिक और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं भेजते हैं.
- चीन से आयात: इसके बदले चीन से ऊन, ऊनी धागा, पश्मीना, याक के बाल, ऊनी कपड़े, जूते, चंवर गाय की पूंछ और अन्य स्थानीय उत्पाद लाए जाते हैं.
धारचूला के एसडीएम आशीष जोशी के मुताबिक, इस बार भारत चीन व्यापार के लिए 185 ट्रेड पास जारी किए गए थे. जिसमें 70 व्यापारी और 115 हेल्पर शामिल थे. इनमें से 47 लोगों (31 व्यापारी और 16 हेल्पर) ने चीन में प्रवेश कर अपना व्यापार किया. इस दौरान 74 लाख 95 हजार रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया गया. जबकि, लगभग 75 लाख 51 हजार रुपए के सामान का इंपोर्ट हुआ है.
सड़क संपर्क बेहतर, लेकिन 300 मीटर की दूरी आज भी चुनौती: इस व्यापार मार्ग को सुगम बनाने के लिए भारत और चीन दोनों ने अपनी-अपनी सीमाओं तक सड़कों का जाल बिछा लिया है. चीन अपनी सीमा तक पहले ही सड़क पहुंचा चुका था. वहीं, भारत ने भी साल 2018 में लिपुलेख सीमा के करीब तक पक्की सड़क का निर्माण कर लिया था.
इसके बावजूद दोनों देशों की ओर बनी सड़कों के अंतिम छोर के बीच आज भी करीब 300 से 300 मीटर की दूरी ऐसी है, जिसे पैदल ही पार करना पड़ता है. सड़क के इस छूटे हुए हिस्से पर सामान की ढुलाई आज भी पारंपरिक रूप से घोड़ों और खच्चरों के माध्यम से ही कराई जाती है. ऊंचाई वाले इस दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में मौसम बदलते ही आवाजाही बेहद जोखिम भरी हो जाती है.
भारी बर्फबारी के दौरान रास्ते बंद होने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे व्यापारियों और उनके सामान की सुरक्षा प्रभावित होती है. इस बार भी यही भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियां व्यापारियों की असामयिक वापसी का मुख्य कारण बनीं. वहीं, इस ऐतिहासिक व्यापार पर धारचूला और आसपास के सीमांत क्षेत्रों के सैकड़ों परिवारों की आजीविका सीधे तौर पर जुड़ी हुई है.
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