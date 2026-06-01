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लंबे इंतजार के बाद फिर गुलजार होगा लिपुलेख दर्रा, भारत-चीना सीमा व्यापार का ऑफिस खुला, जल्द शुरू होगी ट्रेड

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे यानी 17,000 फीट ऊंचाई से होने वाला भारत-चीन स्थलीय व्यापार फिर हो रहा शुरू. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.

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भारत-सीमा व्यापार (फोटो सोर्स- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 1, 2026 at 8:40 PM IST

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Updated : June 1, 2026 at 8:55 PM IST

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देहरादून: भारत और तिब्बत (चीन) के बीच लिपुलेख दर्रे से संचालित होने वाला पारंपरिक सीमा व्यापार करीब 7 सालों के लंबे अंतराल के बाद दोबारा शुरू हो रहा है. कोरोना महामारी के चलते साल 2019 से यह व्यापार बंद पड़ा जून 2026 के पहले हफ्ते से दोबारा शुरू होगा. लिहाजा, आज पहले दिन इसका आधिकारिक दफ्तर धारचूला में खोल दिया गया है.

इस घोषणा के बाद धारचूला, व्यास, दारमा और चौंदास घाटियों समेत पूरे सीमांत क्षेत्र में उत्साह का माहौल है. स्थानीय लोगों का मानना है कि सीमा व्यापार की बहाली न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देगी, बल्कि इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूती प्रदान करेगी. सालों से व्यापार बंद रहने के कारण प्रभावित हुए व्यापारियों और स्थानीय परिवारों को अब फिर से रोजगार एवं आय के नए अवसर मिलने की उम्मीद जगी है.

धारचूला में भारत-सीमा व्यापार का ऑफिस खुला (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

विदेश मंत्रालय ने जारी किए ट्रेड परमिट, प्रशासन ने पूरी की तैयारियां: पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगाईं ने बताया कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से व्यापार संचालन के लिए आवश्यक ट्रेड परमिट जारी कर दिए गए हैं. इन परमिटों का वितरण व्यापारियों और उनके सहायकों को किया जा रहा है.

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भारत और तिब्बत के बीच व्यापार (फोटो सोर्स- Getty Images)

"जिला प्रशासन ने सीमा व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. व्यापार कार्यालय, कस्टम कार्यालय, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है."
- आशीष भटगाईं, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ -

"प्रशासन का प्रयास है कि व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और व्यापार गतिविधियां पूरी पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ संचालित हों."
- आशीष भटगाईं, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ -

धारचूला में अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय का उद्घाटन: सीमा व्यापार की औपचारिक शुरुआत से पहले सोमवार यानी 1 जून को धारचूला में अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर काफी संख्या में व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

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धारचूला में अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय का उद्घाटन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"व्यापार संचालन की सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली गई हैं. पहले ही दिन 10 व्यापारियों के आवेदन मिल चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है."
- आशीष जोशी, व्यापार अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी धारचूला -

उन्होंने व्यापारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा. व्यापार संचालन के दौरान आने वाली किसी भी समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा. उद्घाटन कार्यक्रम में व्यापारियों के चेहरे पर लंबे इंतजार के बाद व्यापार बहाली की खुशी साफ दिखाई दी.

कहां लगता है बाजार: साल 1991 भारत-चीन स्थलीय व्यापार शुरू हुई थी. इसके लिए भारतीय क्षेत्र में गुंजी और चीन में तिब्बती मंडी तकलाकोट को व्यापारिक केंद्र बनाया गया. अब जहां बाजार लग रहा है, वो जगह तिब्बती मंडी तकलाकोट है. कोरोनाकाल में व्यापारियों का सामान जो वहीं रह गया था, अभी भी वो पुराने सामान वहीं पड़े हुए हैं. ये व्यापार केवल सीमांत क्षेत्र के लोग ही कर सकते हैं. जिसमें दोनों देशों के सीमांत क्षेत्र के जनजातीय समाज के लोग शामिल हैं.

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तिब्बत से व्यापार (फोटो सोर्स- Getty Images)

यहां व्यापार करने के लिए विदेश मंत्रालय से फार्म हासिल कर भरा जाता है. इसके लिए जो भी जरूरी कागजात मांगे जाते हैं, उन्हें मुहैया करना होता है. सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही उन्हें ट्रेड पास दिया जाता है और व्यापार करने की अनुमति मिलती है. कोरोनाकाल के दौरान वहां व्यापार करने वालों में 267 दुकानदार और हेल्पर शामिल थे. जिसकी संख्या अब बढ़ सकती है.

"भारत-तिब्बत सीमा व्यापार 7 साल के अंतराल के बाद आज फिर से शुरू होने जा रहा है. इससे उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ के स्थानीय व्यापारियों में नई उम्मीद और उत्साह का माहौल है. अतंरराष्ट्रीय व्यापार की जो भी गतिविधियां होंगी, वो आज से शुरू हो गई हैं. भारत सरकार की ओर से व्यापार परमिट जारी करने की प्रक्रिया धारचूला में व्यापार कार्यालय के उद्घाटन के साथ शुरू हो गई है."

- आशीष जोशी, एसडीएम, धारचूला -

पहली बार वाहनों के जरिए सीमा तक पहुंचेगा व्यापारिक माल: इस साल सीमा व्यापार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. व्यापारियों का कहना है कि यह बदलाव व्यापार को ज्यादा लाभदायक और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

  1. पहली बार भारतीय व्यापारी अपने सामान को वाहनों के माध्यम से सीधे भारत-तिब्बत सीमा स्थित इंडो-तिब्बत ट्रेड प्वाइंट तक पहुंचा सकेंगे.
  2. इसके बाद उन्हें करीब दो किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होगी.
  3. पहले व्यापारियों को लंबी दूरी तक खच्चरों और मजदूरों के माध्यम से सामान पहुंचाना पड़ता था, जिससे लागत और समय दोनों ज्यादा लगते थे. ऐसे में अब बॉर्डर तक सामाना पहुंचाना काफी सुगम हो गया है.
  4. इस नई व्यवस्था से परिवहन खर्च कम होगा और श्रम की बचत होगी.
  5. ज्यादा मात्रा में सामान कम समय में सीमा तक पहुंचाया जा सकेगा.

भारत-तिब्बत (चीन) के बीच होता था स्थलीय व्यापार

बता दें कि, भारत और चीन दोनों मुल्कों के रिश्तों को और बेहतर बनाने व व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए साल 1993 से भारत-चीन स्थलीय व्यापार शुरू किया गया था. इसके लिए भारतीय क्षेत्र में गुंजी और चीन में तिब्बती मंडी तकलाकोट को व्यापारिक केंद्र बनाया गया. यहां के व्यापारी हर साल भारत से गुड़, मिश्री, तंबाकू, कॉस्मेटिक सामग्री और माचिस लेकर चीन जाते थे. जबकि, चीन से रेडीमेट कपड़े, जूते, कंबल इत्यादि समान आयात किया जाता था.

सदियों पुराना है लिपुलेख व्यापार मार्ग का गौरवशाली इतिहास: लिपुलेख दर्रा केवल एक व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि, भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने संबंधों का प्रतीक भी है. ऐतिहासिक रूप से यह मार्ग कुमाऊं क्षेत्र और तिब्बत के बीच व्यापार, संस्कृति व सामाजिक संपर्क का प्रमुख माध्यम रहा है.

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धारचूला एसडीएम आशीष जोशी का बयान (फोटो सोर्स- ETV Bharat GFX)

व्यास घाटी के व्यापारी हर साल गर्मियों के मौसम में तिब्बत जाकर व्यापार करते थे और वहां से ऊन, नमक समेत अन्य पारंपरिक वस्तुएं लेकर लौटते थे. इस व्यापार ने सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान किया और हजारों परिवारों की आजीविका का साधन बना. स्थानीय लोग आज भी इस व्यापार को अपनी सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक जीवनरेखा के रूप में देखते हैं.

"हम पहले इस दर्रे से व्यापार करते थे. जो बीच में बंद हो गया. अब धारचूला में दफ्तर के उद्घाटन से ही ये गतिविधि फिर से शुरू हो गई है. हमें खुशी है कि 7 साल बाद फिर से ये रास्ता आबाद होगा. हमारी कोशिश यही है कि साल 2019 से ज्यादा हम व्यापार कर सकें. दोनों देशों के लोग जब मिलते हैं, तो बहुत खुशनुमा माहौल में व्यापार होता है, उम्मीद है सब कुछ बेहतर होगा."
- दौलत सिंह, स्थानीय व्यापारी -

इन सामानों का होगा आदान-प्रदान: सीमा व्यापार के अंतर्गत इस साल भी परंपरागत वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाएगा. भारतीय व्यापारी गुड़, मिश्री, माचिस, मसाले, खाद्य सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं तिब्बत लेकर जाएंगे, तो वहीं तिब्बत से ऊन, चरू, कंबल और अन्य पारंपरिक उत्पाद भारत लाए जाएंगे. सालों से इन वस्तुओं का व्यापार दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है.

सीमांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया संबल: लिपुलेख दर्रे से व्यापार कर चुके व्यापारी दौलत सिंह का मानना है कि व्यापार की बहाली के साथ इन उत्पादों की मांग और कारोबार दोनों में वृद्धि देखने को मिलेगी. जबकि, सीमा व्यापार के दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है. व्यापार गतिविधियों के बढ़ने से परिवहन व्यवसाय, होटल उद्योग, होमस्टे, स्थानीय बाजार, मजदूर वर्ग, पैकिंग और लोडिंग कार्य से जुड़े लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा.

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भारत और तिब्बत के बीच व्यापार (फोटो सोर्स- Getty Images)

लंबे समय से व्यापार बंद रहने के कारण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं, लेकिन अब व्यापार बहाली के साथ बाजारों में फिर से रौनक लौटने की संभावना है. पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगाईं का मानना है कि इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और पलायन की समस्या को भी कम करने में मदद मिल सकती है.

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उत्तराखंड के रास्ते भारत तिब्बत का व्यापार को लेकर जानकारी (फोटो- ETV Bharat GFX)

वहीं, इस फैसले से व्यापार संघ की काफी राहत महसूस कर रहा है. संघ अध्यक्ष का कहना है कि उनको उम्मीद है कि इस साल का व्यापार पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा और सीमांत क्षेत्र के आर्थिक विकास में नई भूमिका निभाएगा.

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अपने भेड़ों के साथ व्यापारी (फोटो सोर्स- Getty Images)

"सभी व्यापारी लंबे समय से सीमा व्यापार बहाल होने का इंतजार कर रहे थे, जो अब जाकर खत्म होने वाला है. इसके लिए जिलाधिकारी, जिला प्रशासन, भारत और उत्तराखंड सरकार का प्रयास सराहनीय है. धारचूला विधायक हरीश धामी ने भी लगातार इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया. उनका भी आभार है."
- दौलत रायपा, सचिव, व्यापार संघ -

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Last Updated : June 1, 2026 at 8:55 PM IST

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