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उत्तराखंड लिपुलेख दर्रे से फिर शुरू होगा भारत-चीन व्यापार, सीमांत अर्थव्यवस्था को मिलेगी संजीवनी

सीमांत जिले पिथौरागढ़ के लिए बड़ी खबर है. इस साल लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन व्यापार की शुरूआत होने जा रही है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 19, 2026 at 1:49 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से जुड़ा लिपुलेख दर्रा एक बार फिर भारत चीन सीमा व्यापार के लिए खुलने जा रहा है. लंबे समय के बाद वर्ष 2026 में इस पारंपरिक व्यापार को दोबारा से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है. इसी को लेकर पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ व्यापार सत्र की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई.

विदेश मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने इसे प्राथमिकता में रखते हुए कार्ययोजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. बैठक में साफ कहा गया कि यह व्यापार सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि सीमांत क्षेत्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है.

सीमांत जिले पिथौरागढ़ के लिए बड़ी खबर (ETV Bharat)

जून से सितंबर तक प्रस्तावित व्यापार सत्र: बैठक में जानकारी दी गई कि भारत चीन के बीच हुए समझौते के तहत लिपुलेख दर्रे से व्यापार का निर्धारित समय जून से सितंबर तक होता है. हालांकि हिमालयी क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए इस अवधि में परिवर्तन संभव है.

जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि मौसम अनुकूल रहता है तो व्यापार अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए. प्रशासन का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक व्यापारी इस अवसर का लाभ उठा सकें और सीमाई क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां लंबे समय तक जारी रह सकें.

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उत्तराखंड के रास्ते भारत तिब्बत का व्यापार (PHOTO- ETV Bharat GFX)

सीमा व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों के लिए ट्रेड पास की व्यवस्था को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2026 में भी पूर्व की भांति व्यापारियों को ट्रेड पास जारी किए जाएंगे. पिछली बार कुल 265 व्यापारियों को पास जारी किए गए थे, लेकिन इस बार व्यापार को लेकर उत्साह अधिक है और संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

बैंकिंग कस्टम और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर विशेष जोर: सीमा व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बैंकिंग और कस्टम व्यवस्थाएं बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि धारचूला क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हर वर्ष नकद और मुद्रा विनिमय की सुविधा दी जाती रही है, जिसे इस बार भी जारी रखा जाएगा.

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1962 से पहले तिब्बत से नमक, ऊन और अन्य सामान भारत आयात किए जाते थे. (PHOTO- Getty Images)

इसके अलावा सीमा शुल्क विभाग बरेली से कस्टम स्टाफ की तैनाती की जाती है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग समय से अपने कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करें, ताकि व्यापार शुरू होने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी हो सकें.

पारंपरिक वस्तुओं का होगा आयात-निर्यात: लिपुलेख दर्रे से होने वाला व्यापार पारंपरिक वस्तुओं पर आधारित होता है, जो सदियों से इस क्षेत्र की पहचान रहा है. आयात में ऊन, पश्मीना, नमक, बोरेक्स, रेशम, मक्खन, याक के बाल और खाल जैसी वस्तुएं शामिल हैं, जबकि निर्यात में भारत की ओर से कपड़ा, कंबल, मसाले, आटा, सूखे मेवे, सब्जियां, तांबे के उत्पाद, कृषि उपकरण, स्टेशनरी, जूते और वनस्पति तेल भेजे जाते हैं. यह व्यापार स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करता है, जिससे सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है.

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1962 से पहले भारतीय व्यापारी ऊनी कपड़े, जड़ी-बूटियां और हस्तशिल्प निर्यात करते थे. (PHOTO- Getty Images)

पिछले आंकड़े बताते हैं व्यापार की संभावनाएं: यदि पिछले व्यापार सत्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस व्यापार की आर्थिक उपयोगिता स्पष्ट रूप से सामने आती है. उपजिलाधिकारी धारचूला के अनुसार पिछली बार इस क्षेत्र से लगभग 1.25 करोड़ रुपये का निर्यात और करीब 1.90 करोड़ रुपये का आयात हुआ था. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सीमाई व्यापार छोटे स्तर पर होने के बावजूद स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

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1962 के युद्ध के बाद मार्ग बंद होने से उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची. (PHOTO- Getty Images)

बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर और संचार सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने बीएसएनएल अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमा क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए ताकि व्यापारियों और प्रशासन के बीच संपर्क बना रहे.

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लिपुलेख दर्रा भारत को तिब्बत के तकलाकोट (पुरंग) बाजार से जोड़ता है. (PHOTO- Getty Images)

इसके अलावा मार्गों की स्थिति सुधारने ठहरने की व्यवस्था, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को समय से तैयार करने के निर्देश दिए गए. गुंजी क्षेत्र में शौचालय और अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए जिला पंचायत और पर्यटन विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया.

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1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद लिपुलेख दर्रा बंद कर दिया गया. (PHOTO- Getty Images)

सीमांत विकास और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद: लिपुलेख से शुरू होने वाला यह व्यापार केवल वस्तुओं के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीमांत क्षेत्रों के विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है. व्यापार के दौरान स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलता है. इसके अलावा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं. जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2026 का व्यापार सत्र सफलतापूर्वक संचालित हो.

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