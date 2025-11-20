ETV Bharat / bharat

शंभू-खनौरी बॉर्डर से किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियां चोरी: पटियाला EOs के सरकारी घर के नीचे दबी मिलीं

पटियाला (पंजाब): कुछ समय पहले किसानों से चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां आखिरकार मिलनी शुरू हो गई हैं और इसकी शुरुआत नाभा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सरकारी घर की जमीन के नीचे से हुई है. बता दें कि पटियाला के नाभा हलके में किसानों के विरोध के बाद जब प्रशासन ने कार्रवाई की तो किसानों की ट्रॉलियों से जुड़ा सामान मिलने लगा. मिली जानकारी के मुताबिक घर से ट्रैक्टर ट्रॉली की एंगल और दूसरा सामान मिला है, जो शंभू बॉर्डर पर चोरी हुई ट्रॉलियों से जुड़ा बताया जा रहा है. CIA पटियाला के पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात हैं और पूरी घटना की जांच चल रही है. गौरतलब है कि पिछले दिनों जब शंभू बॉर्डर से किसानों की ट्रॉलियां चोरी हुई थीं, तो किसानों ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को घेरा था. किसानों ने नाभा नगर काउंसिल की प्रेसिडेंट सुजाता चावला के पति पंकज पप्पू के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कराया था. अब पटियाला पुलिस की CIA इसकी जांच कर रही है. किसानों ने आरोप लगाया कि ट्रॉली के कुछ हिस्से नाभा म्युनिसिपल काउंसिल के कर्मचारी के घर के अंदर दबे हुए हैं और जब पुलिस ने JCB मशीन से खुदाई की तो वहां से ट्रॉली के कुछ हिस्से बरामद हुए और खुदाई अभी भी जारी है. ट्रॉली चोरी का केस दर्ज

इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद के नेता मनजीत सिंह नियाल और चमकौर सिंह ने कहा, "हमें पूरा यकीन था कि हमारा सामान चोरी करके इसी घर के अंदर दबा दिया गया है और हमारी ट्रॉली के हिस्से भी यहीं दबे हुए हैं. यह शंभू बॉर्डर से चोरी हुई ट्रॉलियों का सामान है, जिसे पहले म्युनिसिपल काउंसिल की प्रेसिडेंट सुजाता चावला के पति ने चुराया था और हमने उनके खिलाफ ट्रॉली चोरी का केस भी दर्ज कराया है."