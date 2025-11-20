शंभू-खनौरी बॉर्डर से किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियां चोरी: पटियाला EOs के सरकारी घर के नीचे दबी मिलीं
पिछले दिनों जब शंभू बॉर्डर से किसानों की ट्रॉलियां चोरी हुई थीं, तो किसानों ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को घेरा था.
Published : November 20, 2025 at 5:51 PM IST
पटियाला (पंजाब): कुछ समय पहले किसानों से चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां आखिरकार मिलनी शुरू हो गई हैं और इसकी शुरुआत नाभा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सरकारी घर की जमीन के नीचे से हुई है. बता दें कि पटियाला के नाभा हलके में किसानों के विरोध के बाद जब प्रशासन ने कार्रवाई की तो किसानों की ट्रॉलियों से जुड़ा सामान मिलने लगा.
मिली जानकारी के मुताबिक घर से ट्रैक्टर ट्रॉली की एंगल और दूसरा सामान मिला है, जो शंभू बॉर्डर पर चोरी हुई ट्रॉलियों से जुड़ा बताया जा रहा है. CIA पटियाला के पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात हैं और पूरी घटना की जांच चल रही है.
गौरतलब है कि पिछले दिनों जब शंभू बॉर्डर से किसानों की ट्रॉलियां चोरी हुई थीं, तो किसानों ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को घेरा था. किसानों ने नाभा नगर काउंसिल की प्रेसिडेंट सुजाता चावला के पति पंकज पप्पू के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कराया था. अब पटियाला पुलिस की CIA इसकी जांच कर रही है.
किसानों ने आरोप लगाया कि ट्रॉली के कुछ हिस्से नाभा म्युनिसिपल काउंसिल के कर्मचारी के घर के अंदर दबे हुए हैं और जब पुलिस ने JCB मशीन से खुदाई की तो वहां से ट्रॉली के कुछ हिस्से बरामद हुए और खुदाई अभी भी जारी है.
ट्रॉली चोरी का केस दर्ज
इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद के नेता मनजीत सिंह नियाल और चमकौर सिंह ने कहा, "हमें पूरा यकीन था कि हमारा सामान चोरी करके इसी घर के अंदर दबा दिया गया है और हमारी ट्रॉली के हिस्से भी यहीं दबे हुए हैं. यह शंभू बॉर्डर से चोरी हुई ट्रॉलियों का सामान है, जिसे पहले म्युनिसिपल काउंसिल की प्रेसिडेंट सुजाता चावला के पति ने चुराया था और हमने उनके खिलाफ ट्रॉली चोरी का केस भी दर्ज कराया है."
उन्होंने कहा कि अब खुदाई के दौरान यह ट्रॉली का सामान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के घर से मिला है, जिससे साफ है कि यह सारा काम सरकार के इशारे पर हो रहा है. पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए.
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने क्या कहा?
इस मौके पर किसानों ने आरोप लगाया कि ये ट्रॉलियों के एंगल हैं, जो शंभू बॉर्डर से चोरी हो गए क्योंकि नाभा से तीन ट्रॉलियां आई थीं और किसी को नहीं पता था कि वे कहां हैं. दूसरी ओर, इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए नाभा म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुरचरण सिंह ने कहा, "यह घर मेरे नाम पर अलॉट जरूर हुआ है, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहता हूं. मुझे नहीं पता कि यह सामान कैसे और कब आया।.यह पुलिस जांच का विषय है कि यह सामान किसने दबाया और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए."
मामले पर पटियाला CIA के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दविंदर सिंह ने कहा कि किसानों का दावा थी कि शंभू बॉर्डर से चोरी हुई ट्रॉलियां वर्कर के घर के अंदर दबाई गई हैं. आज जब CIA स्टाफ पटियाला ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में JCB मशीन से इलाके की खुदाई की तो ट्रॉलियों के एंगल मिले और कुछ और सामान भी बरामद हुआ. हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
क्या था मामला?
इसी साल मार्च में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पंजाब के किसानों को राज्य पुलिस ने जबरदस्ती हटा दिया था और इस दौरान पंजाब पुलिस और सरकार के मंत्रियों पर कई किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था. पुलिस और मंत्रियों ने जहां आरोपों को बेबुनियाद बताया था.
