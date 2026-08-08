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RAC और वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत! मोबाइल पर 2 मिनट में देखें ट्रेन की कौन-सी बर्थ है खाली

सांकेतिक फोटो ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों, विशेषकर आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकट धारकों के सफर को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए एक बेहतरीन डिजिटल सेवा की शुरुआत की है. इस नई व्यवस्था के तहत अब यात्रियों को ट्रेन में खाली सीटों का पता लगाने के लिए टीटीई (TTE) के चक्कर काटने या किसी सिफारिश पर निर्भर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यात्री अब अपने मोबाइल फोन पर ही आईआरसीटीसी (IRCTC) रेल कनेक्ट ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ट्रेन के भीतर खाली बर्थ की सटीक और लाइव जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. कब और कैसे जारी होता है डिजिटल चार्ट?

रेलवे के नियमों के अनुसार, किसी भी ट्रेन के प्रस्थान से पहले दो बार रिजर्वेशन चार्ट जारी किए जाते हैं. पहला चार्ट ट्रेन के रवाना होने से लगभग 4 घंटे पहले तैयार होता है. इसके बाद, ट्रेन छूटने के करीब 30 मिनट पहले दूसरा और अंतिम चार्ट जारी किया जाता है. दूसरे चार्ट के तैयार होते ही ट्रेन में बची हुई सभी खाली सीटों का डेटा आईआरसीटीसी के डिजिटल सिस्टम पर रियल-टाइम में अपडेट हो जाता है, जिसे कोई भी यात्री अपने स्मार्टफोन पर देख सकता है. मोबाइल पर खाली सीट देखने की पूरी प्रक्रिया

ट्रेन में खाली सीटों की स्थिति जानने के लिए यात्रियों को इन आसान स्टेप्स का पालन करना होगा