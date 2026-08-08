RAC और वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत! मोबाइल पर 2 मिनट में देखें ट्रेन की कौन-सी बर्थ है खाली
डिजिटल चार्ट और IRCTC ऐप से यात्री मोबाइल पर खाली सीटें लाइव देख सकते हैं, लेकिन बर्थ आवंटन के लिए टीटीई से संपर्क अनिवार्य है.
Published : August 8, 2026 at 4:41 PM IST
हैदराबाद: भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों, विशेषकर आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकट धारकों के सफर को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए एक बेहतरीन डिजिटल सेवा की शुरुआत की है. इस नई व्यवस्था के तहत अब यात्रियों को ट्रेन में खाली सीटों का पता लगाने के लिए टीटीई (TTE) के चक्कर काटने या किसी सिफारिश पर निर्भर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यात्री अब अपने मोबाइल फोन पर ही आईआरसीटीसी (IRCTC) रेल कनेक्ट ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ट्रेन के भीतर खाली बर्थ की सटीक और लाइव जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
कब और कैसे जारी होता है डिजिटल चार्ट?
रेलवे के नियमों के अनुसार, किसी भी ट्रेन के प्रस्थान से पहले दो बार रिजर्वेशन चार्ट जारी किए जाते हैं. पहला चार्ट ट्रेन के रवाना होने से लगभग 4 घंटे पहले तैयार होता है. इसके बाद, ट्रेन छूटने के करीब 30 मिनट पहले दूसरा और अंतिम चार्ट जारी किया जाता है. दूसरे चार्ट के तैयार होते ही ट्रेन में बची हुई सभी खाली सीटों का डेटा आईआरसीटीसी के डिजिटल सिस्टम पर रियल-टाइम में अपडेट हो जाता है, जिसे कोई भी यात्री अपने स्मार्टफोन पर देख सकता है.
मोबाइल पर खाली सीट देखने की पूरी प्रक्रिया
ट्रेन में खाली सीटों की स्थिति जानने के लिए यात्रियों को इन आसान स्टेप्स का पालन करना होगा
- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में IRCTC Rail Connect ऐप खोलें या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होम स्क्रीन पर दिए गए 'Trains' विकल्प पर क्लिक करें और फिर 'Charts/Vacancy' (चार्ट/रिक्ति) को चुनें.
- इसके बाद एक नया वेब पेज खुलेगा, जहां आपको ट्रेन नंबर/नाम, यात्रा की तिथि और अपना बोर्डिंग स्टेशन दर्ज करना होगा.
- विवरण भरने के बाद 'Get Train Chart' पर क्लिक करते ही पूरी ट्रेन का डिजिटल लेआउट स्क्रीन पर आ जाएगा.
रंगों का गणित: कैसे समझें सीट की स्थिति?
इस डिजिटल चार्ट में यात्रियों की सहूलियत के लिए अलग-अलग रंगों का उपयोग किया जाता है. यदि चार्ट में कोई सीट हरे रंग में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि वह बर्थ पूरी यात्रा के लिए पूरी तरह से खाली है. इसके विपरीत, यदि कोई सीट किसी अन्य रंग में दिख रही है, तो वह केवल कुछ चुनिंदा स्टेशनों के बीच ही उपलब्ध होगी. इससे यात्रियों को यह समझने में आसानी होती है कि कौन सी सीट किस स्टेशन तक खाली रहने वाली है.
सीधे सीट पर बैठना है नियमों के खिलाफ
डिजिटल चार्ट में सीट खाली दिखने का मतलब यह कतई नहीं है कि यात्री सीधे जाकर उस पर कब्जा कर लें. रेलवे नियमों के मुताबिक, खाली सीट का आधिकारिक आवंटन केवल ऑन-बोर्ड टीटीई ही कर सकता है. इसलिए, आरएसी या वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को खाली सीट दिखने पर तुरंत टीटीई से संपर्क करना चाहिए. यदि नियमों के तहत उस सीट के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या किराया अंतर (Fare Difference) बनता है, तो उसका भुगतान करके टीटीई से आधिकारिक रसीद जरूर प्राप्त कर लें. रेलवे की इस पारदर्शी व्यवस्था से दलालों और बिचौलियों पर लगाम लगी है और यात्रियों का सफर पहले से कहीं अधिक आरामदायक हो गया है.
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