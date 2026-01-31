ETV Bharat / bharat

बर्फबारी के बाद मनाली में उमड़ रही सैलानियों की भीड़, दिल्ली से पहुंचने लगी वोल्वो बसें, फिर से बढ़ी होटल की डिमांड

मनाली बस स्टैंड तक बसें पहुंचने से स्थानीय लोगों को भी इससे काफी राहत मिली है और बर्फ देखने के लिए भी सैलानियों की भीड़ अब मनाली का रुख कर रही है. प्रशासन के द्वारा सोलंग नाला सड़क तक बर्फ को हटाया गया है. लेकिन, यहां पर फिलहाल फोर बाई फोर वाहनों को ही आने की अनुमति दी गई है. वहीं, पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी देखने के लिए मनाली में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी.

कुल्लू: बर्फबारी के बाद एक बार फिर से हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में अब वोल्वो बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है. 7 दिनों के बाद पतलीकूहल से मनाली की ओर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है. ऐसे में दिल्ली से आ रही वोल्वो बस भी अब वोल्वो बस स्टैंड पहुंच रही है. जबकि निजी बसें भी मनाली बस स्टैंड तक पहुंच रही है.

दिल्ली से मनाली पहुंचने लगी वोल्वो बसें (ETV Bharat)

पर्यटन नगरी में बढ़ी होटल बुकिंग

मनाली के पर्यटन कारोबारी जसवंत ठाकुर ने बताया कि, "अक्टूबर माह से लेकर 22 जनवरी तक घाटी में सूखा चल रहा था. यहां के पहाड़ बर्फ के बिना सूने पड़े हुए थे और सैलानियों को भी बर्फ देखने के लिए लाहौल घाटी के शिंकुला दर्रा का रुख करना पड़ रहा था. इससे सैलानियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था और मनाली में पर्यटन कारोबार भी काफी कम हो गया था. अब मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर चार से लेकर 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है. सैलानी अभी से ही आगामी दिनों के लिए होटल में अपनी बुकिंग करवा रहे हैं. सैलानियों से आग्रह है कि वे होटल में एडवांस बुकिंग करके ही आएं, ताकि उन्हें यहां पर दिक्कतों का सामना न करना पड़े."

बारिश-बर्फबारी से बढ़ी फिसल

डीएसपी केडी शर्मा ने बताया कि, "सभी वोल्वो बसों और दैनिक रूटों पर संचालित बसों को राइट बैंक मार्ग से वोल्वो बस स्टैंड, मनाली तक आने की अनुमति दी गई है. यह व्यवस्था मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगी. भारी बारिश बर्फबारी, फिसलन या दृश्यता कम होने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन अथवा स्थगित भी किया जा सकता है."

बस चालकों से प्रशासन की अपील

डीएसपी केडी शर्मा ने कहा कि, यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों एवं यातायात पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सभी बस चालकों-परिचालकों से अनुरोध है कि वे कुल्लू-मनाली हाईवे तीन का ही उपयोग करें और यातायात नियमों एवं पुलिस और प्रशासन के समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें.

